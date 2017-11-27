Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak

Söz konusu işbirliği ile ilgili konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen ürünlerimizin özelliklerini elektrikli versiyonlarında da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır” diye konuştu.
BMW i3'ün Motoru Kullanılacak
Elektrikli Karsan Jest'e BMW i3’ün motoru ve bataryası güç verecek. Elektrikli Jest’in ilk testlerinde aracın tek şarj ile 180 kilometre menzile ve 18 saatlik çalışma süresine ulaştığı gözlemlendi. BMW i3, 100 bin adet satış rakamıyla sınıfının en çok satan otomobili konumunda.
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Ulan sen istediğin motor özellikleri verdin de, GAMAK, EMTAŞ vb. yerli firmalar sana üretmedi mi? Hele ki Aselsan'ın ürettiği elektrikli motor ve kontrol devresi?? İlla bir şeyleri ithal edeceksiniz geri zekalı herifler.
Simdiki, evet simdiki aklim olsaudi liseyi bitirip evlenirdim. Sonrasinda malum kesimin para kazanma taktiklerini uygulardim. Yasimiz gecti bizim, kaybettik sansimizi.
Saygilarimla,
Bekar ve cift anadal yuksek muhendis..
@Angelica
Bu şehir eşkıyalarının son bulması için hiçbir çalışma yapılmasın adamların popolarını biraz daha pohpohlayın ki elektrikli BMW içerikli havalarını atsınlar serserilik yaparken.
Aferin karsan, hep alacağınız paraya baktınız ki kendiniz koç grubunda olmadığınız halde eski kuş serisini devam ettiremediğiniz için pişman olduğunuzu da söylediniz.
Altta da tekerlekler 😁😂😂😂
hayatımda gördüğüm en cahilce yorumlardan birisi
Eski bir mesaj ama gene de yazalım. Bir elektrikli araç teorik olarak 0 emisyona inebilir. Güneş panellerinin beslediği şarj istasyonlarından ve nihayetinde zamanla yenilenebilir kaynaklardan 0 emisyona iner ama içten yanmalının teorik olarak bu şansı da yok. Bence fikirleriniz önümüzdeki yıllarda değişecektir.
Bir süre sonra içten yanmalı bir aracın şehir içinde salım yapması, otobüs içinde sigara içilmesi gibi algılanır olacak.
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