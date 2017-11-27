Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak

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Yerli otomobili üretecek 5 firmadan biri olan Karsan, BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması imzaladı. Karsan Jest'in elektrikli versiyonunun motoru ve bataryası BMW’den alınacak.

Söz konusu işbirliği ile ilgili konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen ürünlerimizin özelliklerini elektrikli versiyonlarında da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır” diye konuştu.

BMW i3'ün Motoru Kullanılacak

Elektrikli Karsan Jest'e BMW i3’ün motoru ve bataryası güç verecek. Elektrikli Jest’in ilk testlerinde aracın tek şarj ile 180 kilometre menzile ve 18 saatlik çalışma süresine ulaştığı gözlemlendi. BMW i3, 100 bin adet satış rakamıyla sınıfının en çok satan otomobili konumunda.

Karsan Jest'in yolcu kapasitesi ve fiziksel yapısını düşündüğümüzde 180 kilometre menzilin yeterli olacaktır. Uzunluğu 20 kilometre olan bir sefere tek şarj ile dokuz defa çıkabileceği anlamına geliyor.