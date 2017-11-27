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Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak

Hali hazırda fosil yakıtla çalışan Karsan Jest'in elektrikli modeli için Karsan ve BMW arasında tedarik anlaşması imzalandı. Karsan Jest'e BMW i3 motoru ve bataryası eşlik edecek.
1 yıl
7,3b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Karsan elektrikli Jest’in motorunu BMW’den alacak
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Yerli otomobili üretecek 5 firmadan biri olan Karsan, BMW ile elektrikli motorlu araçlar için tedarik anlaşması imzaladı. Karsan Jest'in elektrikli versiyonunun motoru ve bataryası BMW’den alınacak.

Söz konusu işbirliği ile ilgili konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan ile BMW Grubu arasındaki tedarik anlaşmasının diğer projelerde de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kendi ürünlerini sıfırdan tasarlayıp üreten ve pazara sunan yüzde 100 Türk markası olarak Avrupa’da ve ABD’de de önemli ihalelere giriyor, ticari araç alanında dünyaya çözümler sunmayı sürdürüyoruz. BMW ile yaptığımız tedarik anlaşması da müşterilerimiz tarafından takdir ve talep edilen ürünlerimizin özelliklerini elektrikli versiyonlarında da korumamıza ve hatta bir adım öteye taşımamıza olanak sağlamıştır” diye konuştu.

BMW i3'ün Motoru Kullanılacak

Elektrikli Karsan Jest'e BMW i3’ün motoru ve bataryası güç verecek. Elektrikli Jest’in ilk testlerinde aracın tek şarj ile 180 kilometre menzile ve 18 saatlik çalışma süresine ulaştığı gözlemlendi. BMW i3, 100 bin adet satış rakamıyla sınıfının en çok satan otomobili konumunda.

Karsan Jest'in yolcu kapasitesi ve fiziksel yapısını düşündüğümüzde 180 kilometre menzilin yeterli olacaktır. Uzunluğu 20 kilometre olan bir sefere tek şarj ile dokuz defa çıkabileceği anlamına geliyor.

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stasi 1 yıl en beğenilen
Her kornanın bataryadan %20 götüreceği bir yazılım da şart.
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strathmorea 1 yıl
Toplu taşımada elektrikli döneme girilmesi doğaya yarar kadar gürültünün olmadığı zamanları da getirecek. Bunu deneyimlemeyi çok istiyorum. Bir toplu taşımaya bindiğinizde düşünsenize hiç bir şekilde motor sesi olmayacak. Yağ gibi akacak yolda. Sadece bu bile insanlar üzerinde dinlendirici ve stres azaltıcı bir etki yaratacaktır.
Toplu taşımada elektrikli döneme girilmesi doğaya yarar kadar gürültünün olmadığı zamanları da getirecek. Bunu deneyimlemeyi çok istiyorum. Bir toplu taşımaya b...
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1 Yanıt Yanıtla +66
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Kefelon 1 yıl
Toplu taşıma araçları hızlı bir şekilde elektrikli hale gelmeli bence. Zaten gidip geldiği güzergah ve kilometresi belli. O güzergahı bir kere gidip gelebilecek menzili olsa bataryası yeter artar bile. Zaten son durağında beklerken şarjda olur. Hem şehirlerdeki gürültü ve hava kirliliğine büyük oranda dur denmiş olur hemde şarj istasyonlarının hızlı yayılması sağlanır. Çok fazla win win içeren bir durum. Devlet desteği lazım tabii ki. Taksi olayındaki gibi toplu taşıma aracını elektrikli alanlardan ötv, kdv vs alınmayarak baya destek olunabilir.
Toplu taşıma araçları hızlı bir şekilde elektrikli hale gelmeli bence. Zaten gidip geldiği güzergah ve kilometresi belli. O güzergahı bir kere gidip gelebilecek...
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Yanıtla +32
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silentwimble 1 yıl
Elektrikli motoru BMW'den almak kadar ahmakça bir karar daha alamazlardı heralde.
Ulan sen istediğin motor özellikleri verdin de, GAMAK, EMTAŞ vb. yerli firmalar sana üretmedi mi? Hele ki Aselsan'ın ürettiği elektrikli motor ve kontrol devresi?? İlla bir şeyleri ithal edeceksiniz geri zekalı herifler.
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silentwimble 1 yıl silentwimble
Yazık ya şu emeklere yazık: aselsan.com.tr/...
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Umutcan 1 yıl
Minibüsler otonom olsun lütfen, mevcut minibüs şöförlerine göre kazalar %90 azalır.
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Angelica 1 yıl
Haberi okuyunca inanilmaz makina, elektrik, yazilim konularina hakim, ilkokulda ilk radyo alicimi, ortaokulda ilk radyo vericimi yapan ve ayni sekilde 90'larda dunyaya tuplu bir 37 ekran televizyondan bakarak neden elektrikli araclar uretmiyoruz (uzaktan kumandali araclarin torku beni cok etkilerdi) hem fren yapinca ve yokus asagi inince kendini sarj eder diye dusunen ben muhendis olup bu ve bunun gibi bircok fikri hayata gecirecektim. Gec dogmusum belki de, fikirlerimin hepsi hayat buldu ama evet, ben muhendis oldum ve boyle bir ulkede bunca yilimi kendime gelistirmeye harcadigima uzuluyorum.
Simdiki, evet simdiki aklim olsaudi liseyi bitirip evlenirdim. Sonrasinda malum kesimin para kazanma taktiklerini uygulardim. Yasimiz gecti bizim, kaybettik sansimizi.
Saygilarimla,
Bekar ve cift anadal yuksek muhendis..
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cellman406 1 yıl Angelica
Kıymeti bilinmeyince, boşa uğraştığını anlayınca insan böyle içerleniyor be hocam..
@Angelica
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DH Misafiri 1 yıl
Mesaj yazanlar kahvehanede veya berberde herseyden anlayan ve atip tutan dayilara benziyor
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K_Spartakus 1 yıl
Yapın efendiler, yapın ki bu minibüs eşkıyalarının devamını getirin ki tek seçenek olarak devamı olan bir minibüs seçeneği de verin.
Bu şehir eşkıyalarının son bulması için hiçbir çalışma yapılmasın adamların popolarını biraz daha pohpohlayın ki elektrikli BMW içerikli havalarını atsınlar serserilik yaparken.
Aferin karsan, hep alacağınız paraya baktınız ki kendiniz koç grubunda olmadığınız halde eski kuş serisini devam ettiremediğiniz için pişman olduğunuzu da söylediniz.
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seckinim 1 yıl
Koltuk diz mesafesini hesaplarken herakde insanları 1.40 / 1.50'den hesaplamışlar. Valizlerin konulabildiği orta bölümdeki boşluk dışında doğru düzgün oturabileceğiniz alan yok bu araçlarda. elektrikli modelde belki bu durum değişir Umarım uyanmışlardır ama sanmıyorum.
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fuckulteli 1 yıl
Elektrik motoru ve pilleri aldıktan sonra bunları bir konteynerler birleştirince minibüs oluyor işte.. (konteynerin içine 14 koltuk, öne büyük cam yanlara cam ve kapı)
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anaconda41 1 yıl fuckulteli
fuckulteli
Elektrik motoru ve pilleri aldıktan sonra bunları bir konteynerler birleştirince minibüs oluyor işte.. (konteynerin içine 14 koltuk, öne büyük cam yanlara cam ve kapı)

Altta da tekerlekler 😁😂😂😂
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kadirirdem 1 yıl
Sessiz,doğaya zararsız ve daha ekonomik bir ortam efsane olurdu açıkçası.
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devrimdoga 1 yıl
%100 türk markası ama teknoloji başka ülkeye, motor başka ülkeye ait. aynı tofaş kuş serisi gibi :D bize devrim arabaları gibi bir şeyle gelmedikçe %100 türk markası söylemini komik buluyorum. buradan türk telefonu üreten vestel markasına selamlar.
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ReflexAction 1 yıl TurboBoosted
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hayatımda gördüğüm en cahilce yorumlardan birisi
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mokinto 1 yıl TurboBoosted
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Eski bir mesaj ama gene de yazalım. Bir elektrikli araç teorik olarak 0 emisyona inebilir. Güneş panellerinin beslediği şarj istasyonlarından ve nihayetinde zamanla yenilenebilir kaynaklardan 0 emisyona iner ama içten yanmalının teorik olarak bu şansı da yok. Bence fikirleriniz önümüzdeki yıllarda değişecektir.
Bir süre sonra içten yanmalı bir aracın şehir içinde salım yapması, otobüs içinde sigara içilmesi gibi algılanır olacak.
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