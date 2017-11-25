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Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı

Geçtiğimiz hafta büyük bir etkinlikle resmiyete kavuşan Tesla'nın elektrikli tırı Semi'ye ait ilk hızlanma videoları internette yer almaya başladı. Detaylar haberimizde...
1 yıl
12,7b
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30
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta merakla beklenen bir etkinlik ile elektrik tır modeli Semi'yi tanıtan Tesla, onun yanında Roadster 2 ile de sürpriz yapmıştı. Etkinlikte sahneye yavaş bir giriş yapan Tesla Semi, şirketin açıklamalarına göre yüksüz haldeyken 0'dan 100 km/h hıza 5 saniyede ulaşırken, 36 tonluk yükle ise 20 saniyede ulaştığı belirtiliyor.
Etkinlik sonrası o geceye ait videolar yavaş yavaş internette yer almaya başlarken, YouTube'a yüklenen bir video Tesla Semi'nin hızlanmasına dair ilk izlenimleri gösteriyor. Bahsi geçen videoda aracın hızlanmasını net olarak ölçebilmek tabiki de mümkün olmasa da, şu ana kadarki herhangi bir tırdan çok daha hızlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Videonun 14. saniyesinde kapısı kapanan ve harekete başlayan Tesla Semi yalnızca saniyeler içerisinde yüzlerce metre uzaklaşmış oluyor. Tesla tarafından 150 bin dolardan başlayan fiyatla satılacak olan Semi'nin hızlanma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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V4LKyR 1 yıl en beğenilen Virinom
Virinom

Yüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?
Sonuçta yarış arabası değil bu TIR. Zaten yasal hızların üzerine çıkamaz. Yani neyin reklamı bu?

Teknolojinin.
VirinomYüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?Sonuç...
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Yanıtla +82
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Nightmare70 1 yıl Virinom
Virinom

Yüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?
Sonuçta yarış arabası değil bu TIR. Zaten yasal hızların üzerine çıkamaz. Yani neyin reklamı bu?

Kendi açımdan söylemem gerekirse ışıkta herhangi bir tırın arkasına durmam çünkü o kadar yavaş hızlanıyor ki ışık tekrar kırmızıya geçiyor. Fakat bir Semi görürsem arkasına dururum çünkü herhangi bir araçtan 2 kat hızlı hızlanıyor. 36-37 ton ağırlıkla bile 20 sn sürüyor
VirinomYüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?Sonuç...
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3 Yanıt Yanıtla +46
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Alperk87 1 yıl Virinom
Virinom

Yüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?
Sonuçta yarış arabası değil bu TIR. Zaten yasal hızların üzerine çıkamaz. Yani neyin reklamı bu?

Neyin reklamı diye sormuşsun tırın reklamı sen bu tırı yapsan ve süper otomobillerle benzer hızlarda hızlansa emin ol sende bu şekilde reklam yapardın bu adamlar hayır işi yapmıyor reklam yapıp ürünlerini satıcaklar bak bu hızlanma reklamı sayesinde gelmişsin burada görüp yorum yapmışsın aklında yer edinmiş ve hala neyin reklamı diyosn :D
VirinomYüksek torku ağır yükler için mutlaka önemlidir ama bu neden sürekli çok hızlı hızlanıyor şeklinde haber yapılıyor ki?Sonuç...
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Yanıtla +23
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aycibin 1 yıl
TIR kamyon otobüsler aciliyetle ve mutlaka elektriğe dönmeli.en çok egzoz salınımını bunlar yapıyor.bir vites düşürüyorlar mürekke balığı gibi ortalık kararıyor nefes alamıyorsunuz.1 kamyon salınımı belki 20-30 arabaya bedel.
yalnız fiyatlandırma önemli.otobüsleri büyük firmalar ve kamu kuruluşları alıyor çok sorun olmaz ama TIR/kamyon'ları geliri az insanlar çok uzun süreli vade ile alıyorlar.bunların fiyatı ve menzili dizellerle rekabetçi olmalı.özellikle seyrek şarj istasyonları nedeniyle sanırım bir depo ile 1500-2000km menzil gerekir.performanstan kıssınlar ama menzil uzasın.
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SayınOzi 1 yıl
Türkiye'ye gelirse 3. Köprü yolundaki gece rollcülerini çok üzer bu TIR :)
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reiis 1 yıl
Tesla reklamları
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samura1 1 yıl
Ülkemizin güzel ve mübarek her gün bir taraftan yapılırken diğer taraftan da kazılan yollarına layık olmuş.
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a1g0rithm 1 yıl
Matematiği iyi bir arkadaş hesaplayabilir mi?
36 tonluk bir kütle 8-10 tane lastik sürtünmesi yardımıyla 100 km/sa hızdan 0 (sıfır)’a kaç metrede ulaşıyor?
Bir de 36 tonluk bir kütle 1,5 tonluk başka bir kütleye vurduğu zaman kaç Newton’luk bir enerji açığa çıkıyor?
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Kenan Memedov 1 yıl
36 ton yükle 20 saniyede 100 KM hıza ulaşıyor adamlar hala vites kutusu muhabbeti yapıyor.

Siz akıllanmazsınız abi, sanayide usta (!) tribi yemeye devam edin.

Bu forumda biri vardı Opel yetkili servisinde çözdüremediği arızayı yabancı forum sayesinde çözüyordu. Sanırım parçayı da kendisi takıyordu.
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speed001 1 yıl
Eski arabamla bari tırlarla kapışabiliyordum
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obsesoz 1 yıl
TIR gerçekmiş vay be
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silver0021 1 yıl
Bu tırın genele yayıldığını düşünürsek sonuç felaket olur. Bizimde bi Clioya değilde tesla roadstara binmemiz gerekcek. Yoksa biçilmek an meselesi. Bizim fahri babanın eline bunlardan düşerse vay haline gebzede makaslar vallaha gözünün yaşına bakmaz göt attırır.
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kadirirdem 1 yıl
"Arabayım diye geçinin Çoğu arabadan daha hızlı bir tır" olmuş resmen.Helal olsun Elon Musk
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