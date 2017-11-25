Tesla Semi'ye ait hızlanma videoları internete düşmeye başladı

Geçtiğimiz hafta merakla beklenen bir etkinlik ile elektrik tır modeli Semi'yi tanıtan Tesla, onun yanında Roadster 2 ile de sürpriz yapmıştı. Etkinlikte sahneye yavaş bir giriş yapan Tesla Semi, şirketin açıklamalarına göre yüksüz haldeyken 0'dan 100 km/h hıza 5 saniyede ulaşırken, 36 tonluk yükle ise 20 saniyede ulaştığı belirtiliyor.

Etkinlik sonrası o geceye ait videolar yavaş yavaş internette yer almaya başlarken, YouTube'a yüklenen bir video Tesla Semi'nin hızlanmasına dair ilk izlenimleri gösteriyor. Bahsi geçen videoda aracın hızlanmasını net olarak ölçebilmek tabiki de mümkün olmasa da, şu ana kadarki herhangi bir tırdan çok daha hızlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Videonun 14. saniyesinde kapısı kapanan ve harekete başlayan Tesla Semi yalnızca saniyeler içerisinde yüzlerce metre uzaklaşmış oluyor. Tesla tarafından 150 bin dolardan başlayan fiyatla satılacak olan Semi'nin hızlanma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.