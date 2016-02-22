Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus

Geçtiğimiz yıl Google'ın Android One programına dahil olan yerli üretici, General Mobile 4G adındaki modeliyle başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yıl Android One dahilindeki ikinci telefonunu hazırlayan şirket MWC 2016 etkinliğinde telefonu resmiyete kavuşturdu.
General Mobile 5 Plus adıyla duyurulan model, selefine göre çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. 5.5 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip akıllı telefonun ön yüzeyi Gorilla Glass 4 teknolojisiyle çizilmeye ve darbelere dayanıklı hale getirilmiş. Metal çerçeve ise akıllı telefonun günümüz tasarım anlayışını uygun bir şekilde yansıtıyor.
Ekran çerçeve oranı başarılı sayılacak akıllı telefonda Snapdragon 617 çipseti tercih edilmiş. Hatırlatmak gerekirse bu çipseti daha önce HTC'nin One A9 modelinde de görmüştük. Orta seviye için başarılı işler çıkarabilecek çipsete 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefonda çift sim kart desteği bulunuyor, ancak dileyen kullanıcılar ikinci sim kart slotunu Micro SD kart için de kullanabilecekler.
Önde ve arkada 13 MP çözünürlükte kamera barındıran akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi Android'in en güncel sürümü 6.0.1 ile birlikte piyasaya çıkacak. Arka kameraya çift ton LED flaşın eşlik ederken, ön kamerada da flaş bulunduğunu hatırlatalım. 3100 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon QuickCharge 3.0 teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede 30 dakika şarj süresiyle %60-80 arasında doluluk oranına ulaşılabiliyor. Bir diğer önemli özellik ise USB Tip C bağlantı portuna yer verilmesi. Çipsetin sahip olduğu Cat 7 LTE modemi 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızlarına imkan verebiliyor.
Akıllı telefonun çıkış fiyatı 999 TL olarak açıklandı. Özelliklerini ve Android One programının getirdiği yazılım desteğini göz önüne alırsak GM 5 Plus bulunduğu fiyat bandında iddialı sayılabilir. Özellikle Type-C ve QuickCharge 3.0 gibi yeni teknolojiler akıllı telefonu sınıfındakilerden ayırmayı başarıyor. Ülkemizde Mart ayı sonunda raflara çıkacak model sonrasında Rusya ve 15 diğer Avrupa ülkesinde daha satışa sunulacak.
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şu walking dead'in sorunu ne ? 5.sezon bitince 1 sene bekledik 6.sezon başladı e hadi o da başladı derken 4-5 hafta devam etti hoppolaaa birden kestiler dediler ki şubat ayında devam edeceğiz , e şubat geldi 1 bölüm geçen pazar yayınladılar e şimdi bakıyorum yine ara vermişler , kısaca bokunu çıkardılar , birileri 1 sezon derken 1 bölüm kastedilmediğini anlatmalı yapımcılara ...
bu arada marifet mi 5.5 ekran ,
radyo da yok yeni cihazlarda...radyosu olan telefon tanıtıldı mı mwc'de??
fiyat konusuna gelince , yahu arkadaşlar anlayamıyorum ,acaba bende mi gariplik var ,olay şu : fiyat 1000tl bile deyince tüylerim diken diken oluyor , ev kuran biri olaraksöylüyorum 1000tl ye neler alınır , miadı 2 sene hadi zorlasan 3 sene olan bu tür şeylern en babay yiğidi 500-600 tl olması lazım . orta seviyelerin de maksimum 300 tl olması lazım.
abd de iphone 6 ,600dolar asgari ücret (ny eyaleti için) 2400 dolar ,ek yardım şu bu ile 3600 $ sıradan bir ny vatandaşının cebine girmekte , onun iphone satın alma gücü bizden fazla ,
teknoloji ürünü diye pahalı olacak algısı var , bu türk ün tüke kazığı başka birşey değil , artık cep telefonları öyle ulaşılamaz teknoloji değil , yüksek teknoloji devre ,işlemci yapımı demek değil dünyada artık , sıradan bir çip 5 dolara mal oluyor neredeyse , bu über üst sınıf teknoloji demek değil sıradan bir meta oldu artık , yüksek teknoloji örneğin suni karaciğer yapmak ,veya radyasyon geçirmeyen bakteri tutmayan duvar boyası yapmak ,nano boyutta tıp aletleri araçları yapmak , cep telefonu vb değil...
ziyadesiyle paylaşmaya çalıştığım düşünce şu , evet çok güzel harika cihazlar cep telefonları ,ışıl ışıl ve kişisel hayatımızın vazgeçilmezi ,ancak şu fiyatlar nedir arkadaşlar ,
3000 tl ,2000tl,1000 tl !!!!! yahu bu paralar çok fazla , diğer taraftan ayda 30 bin adet iphone vs.r satılıyormuş oha lan oha!!! ne diyeyim aldık elimize aleti hayat onunla geçiyor.....
ülkemizin ,hayatlarımızın güzelleşmesi temennisiyle herkese selam ve saygıyla ,
işimiz Allah'a kalsın zira yoktur başka kapı...