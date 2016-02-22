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Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus

Yerli üretici General Mobile, MWC 2016 kapsamında yeni Android One telefonu GM 5 Plus'ı tanıttı. En yeni android sürümüyle birlikte gelen cihazın tüm detayları haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,9b
1
326
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus
 
Geçtiğimiz yıl Google'ın Android One programına dahil olan yerli üretici, General Mobile 4G adındaki modeliyle başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yıl Android One dahilindeki ikinci telefonunu hazırlayan şirket MWC 2016 etkinliğinde telefonu resmiyete kavuşturdu.

General Mobile 5 Plus adıyla duyurulan model, selefine göre çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. 5.5 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip akıllı telefonun ön yüzeyi Gorilla Glass 4 teknolojisiyle çizilmeye ve darbelere dayanıklı hale getirilmiş. Metal çerçeve ise akıllı telefonun günümüz tasarım anlayışını uygun bir şekilde yansıtıyor.
Ekran çerçeve oranı başarılı sayılacak akıllı telefonda Snapdragon 617 çipseti tercih edilmiş. Hatırlatmak gerekirse bu çipseti daha önce HTC'nin One A9 modelinde de görmüştük. Orta seviye için başarılı işler çıkarabilecek çipsete 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefonda çift sim kart desteği bulunuyor, ancak dileyen kullanıcılar ikinci sim kart slotunu Micro SD kart için de kullanabilecekler. 
Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus
 
Önde ve arkada 13 MP çözünürlükte kamera barındıran akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi Android'in en güncel sürümü 6.0.1 ile birlikte piyasaya çıkacak. Arka kameraya çift ton LED flaşın eşlik ederken, ön kamerada da flaş bulunduğunu hatırlatalım. 3100 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon QuickCharge 3.0 teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede 30 dakika şarj süresiyle %60-80 arasında doluluk oranına ulaşılabiliyor. Bir diğer önemli özellik ise USB Tip C bağlantı portuna yer verilmesi. Çipsetin sahip olduğu Cat 7 LTE modemi 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızlarına imkan verebiliyor.
Akıllı telefonun çıkış fiyatı 999 TL olarak açıklandı. Özelliklerini ve Android One programının getirdiği yazılım desteğini göz önüne alırsak GM 5 Plus bulunduğu fiyat bandında iddialı sayılabilir. Özellikle Type-C ve QuickCharge 3.0 gibi yeni teknolojiler akıllı telefonu sınıfındakilerden ayırmayı başarıyor. Ülkemizde Mart ayı sonunda raflara çıkacak model sonrasında Rusya ve 15 diğer Avrupa ülkesinde daha satışa sunulacak. 
Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus
Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus
 

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ozbey08 3 yıl en beğenilen
general Mobile gene yapmış iyi bir telefon. Ayrıca bu telefonu pahalı falan da değil. sizin satın alma gücünüz azalmışsa bunun sorumlusu bu şirketler değil,ülkeyi yönetenlerdir.
general Mobile gene yapmış iyi bir telefon. Ayrıca bu telefonu pahalı falan da değil. sizin satın alma gücünüz azalmışsa bunun sorumlusu bu şirketler değil,ülke...
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2 Yanıt Yanıtla +60
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efyavas 3 yıl
%79 ekran ön yüzey oranıymış yalanın daniskası. O siyah çerceve ne?
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sendemail 3 yıl
anlayamadığım ,

şu walking dead'in sorunu ne ? 5.sezon bitince 1 sene bekledik 6.sezon başladı e hadi o da başladı derken 4-5 hafta devam etti hoppolaaa birden kestiler dediler ki şubat ayında devam edeceğiz , e şubat geldi 1 bölüm geçen pazar yayınladılar e şimdi bakıyorum yine ara vermişler , kısaca bokunu çıkardılar , birileri 1 sezon derken 1 bölüm kastedilmediğini anlatmalı yapımcılara ...

bu arada marifet mi 5.5 ekran ,

radyo da yok yeni cihazlarda...radyosu olan telefon tanıtıldı mı mwc'de??

fiyat konusuna gelince , yahu arkadaşlar anlayamıyorum ,acaba bende mi gariplik var ,olay şu : fiyat 1000tl bile deyince tüylerim diken diken oluyor , ev kuran biri olaraksöylüyorum 1000tl ye neler alınır , miadı 2 sene hadi zorlasan 3 sene olan bu tür şeylern en babay yiğidi 500-600 tl olması lazım . orta seviyelerin de maksimum 300 tl olması lazım.
abd de iphone 6 ,600dolar asgari ücret (ny eyaleti için) 2400 dolar ,ek yardım şu bu ile 3600 $ sıradan bir ny vatandaşının cebine girmekte , onun iphone satın alma gücü bizden fazla ,

teknoloji ürünü diye pahalı olacak algısı var , bu türk ün tüke kazığı başka birşey değil , artık cep telefonları öyle ulaşılamaz teknoloji değil , yüksek teknoloji devre ,işlemci yapımı demek değil dünyada artık , sıradan bir çip 5 dolara mal oluyor neredeyse , bu über üst sınıf teknoloji demek değil sıradan bir meta oldu artık , yüksek teknoloji örneğin suni karaciğer yapmak ,veya radyasyon geçirmeyen bakteri tutmayan duvar boyası yapmak ,nano boyutta tıp aletleri araçları yapmak , cep telefonu vb değil...
ziyadesiyle paylaşmaya çalıştığım düşünce şu , evet çok güzel harika cihazlar cep telefonları ,ışıl ışıl ve kişisel hayatımızın vazgeçilmezi ,ancak şu fiyatlar nedir arkadaşlar ,

3000 tl ,2000tl,1000 tl !!!!! yahu bu paralar çok fazla , diğer taraftan ayda 30 bin adet iphone vs.r satılıyormuş oha lan oha!!! ne diyeyim aldık elimize aleti hayat onunla geçiyor.....
ülkemizin ,hayatlarımızın güzelleşmesi temennisiyle herkese selam ve saygıyla ,
işimiz Allah'a kalsın zira yoktur başka kapı...


anlayamadığım ,şu walking dead'in sorunu ne ? 5.sezon bitince 1 sene bekledik 6.sezon başladı e hadi o da başladı derken 4-5 hafta devam etti hoppol...
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DH Misafiri 3 yıl
Elimde 1000 lira var gm 5 plus mi alsam yoksa lg g3 mu alsam karar veremedim general mobile 5 plus alan varsa ya da iyi bi incelemesini yapan yardimci olabilir mi lutfen
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Primitive Yordle 3 yıl
General mobile'i bir turlu sevememistim ancak adamlar yapmis.S6 alali cok olmadi bunun gelecegini bilsem bunu alirdim 900 liram da cebimde kalirdi.
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deep55 3 yıl
youtube.com/... bu videodaki telefona biraz benzeyecek diye umuyorum tabi teknik özellikler değişebilir ama bildirim ışığı ve kasa yapısı andırıyor bizim içinde alıştırma olur :)
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TuRaN.z 3 yıl
kendi açımdan orneklemeniz yanlış, saydığınız modellerle kıyaslama doğru değil, telefonun neyi verip veremediği önemli, tabi burada ayrıca insanların ihtiyaçları zevkleri, ihtiyaçları karşılarken ne kadar bir bütçe kullanacaklarıda ayrica önemli, ben şu an s7 yide alabilecek durumdayken ve düşünürken bu telefonu gördüm incelediğimde bana hitap edebildiğini kanaat getirdim ama sizin saydıklarımın hiçbiri benim beklentilerine uygun degil siz daha çok fiyat kıyaslaması yapmışsınız, renkler zevkler ve beklentiler farklıdır.
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TuRaN.z 3 yıl
Bana gore yanlış bir bakış açısı.
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ALBAY PARS 3 yıl TuRaN.z
TuRaN.z

Bana gore yanlış bir bakış açısı.

Size Yanlış Bakış Açısıymış Ben Hiç Üşenmeden Yazdım. Siz İki Eleştirinizi Parmaklarınız Yorulacak Diye mi Yazmıyorsunuz. Yanlışları Söyleyin ki! Bilelim Öğrenelim bizden Yaptığımız Hataları
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deNizZz 01 3 yıl
incelemeye gelen arkadaşlara 1000 lira altı fiyatı olacak diyip 999 satış fiyatı yapmaları komedi.
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ALBAY PARS 3 yıl
O Resmi Satış 15 Nisan Diyen Arkadaş Biraz Daha Zorlasak Cumhur Başkanıda Tanıdığın Çıkacak. Şimdi General Mobile Yetkililerin Üstü Kapalı verdiği Bilgilerde Nisan Aynın 3. Haftası 20 ile 24 Nisan Arası Bir Tarih Olacak. Telefon Android One Kapsamında Olduğundan Alanabilirliği Artıyor. 2 Sene Kesintisiz Güncelleme Alacak. Turkcell Fiyatını Şimdiden 999TL Olarak Koydu. Yani 1000 Lira Etiketine Sahip Şimdi Baktığımız Zaman 1000TL Gibi Bir Bütçeyle Üst Segment Telefonlar Alınabiliniyor...

Asus Zenfone Selfie 899 TL

Asus Zenfone Max 899 TL

Microsoft Lumia 830 - 899TL

Sony Xperia c4 -899 TL

LG G3 949 TL

İphone 5c 949 TL

İphone 5 999 TL

Huawei GR5 999 TL

Samsung Galaxy Alpha 949 TL

Bu Gm5 Plusun Üstüne Bi 250 Tl Kadar Koyacak Olursam Eğer Fiyatlar 1100tl İle 1250 Tl Arası Oynamalar Söz konusudur.

LG G4 1249 TL

LG G Flex 2 1149 TL

Asus Sen Fone 2 4gb ram 1149 TL

Huawei G8 1099 TL

Lenovo P1 1099 TL

Samnsung Galaxy Note3 1099 TL

Samsung Galaxy a7 1199 TL

Samsung Galaxy s5 ve Sony Xperi c5 Ultra 1249 TL


Türk Telekom Honor İse 1299 Tl Hatta n11de İse 1249 Tl Fiyat Bandına Sahipken GM 5 Plus Sadece Anroid One Projesi İçin Alınabilir Bir Cihaz mı Bilemem. Özellikle G4 İse Lg Yetkilileri tarafından Yaklaşık 1 Sene Kesintisiz ve Sorunsuz Güncelleme Alacak Bir Cihaz Akabinde İse 2 Seneye Çıkarabileceklerini Açıkladılar.

Artı Olarak GM5 Plusa O Siyah Geniş Çerçeve Hiç Yakışmamış Kaçıncı Yüzyılda Yaşıyoruz.

Gelelim Yerli üretiim Dediğiniz Olaya. General Mobilenin Yerli Üretim İle Uzaktan Yakından Bir Alakası Yok. ZTE Gibi Global Bir Markanın Ürettiği Telefonun İsimlerinin Değiştirilmesi İle Yada İsteğine Göre Özel Bir Cihaz Üretilmesiyle Oluyor.

Şimdi Bazı Sivri Zekalı Profesör Arkadaşlarımız Yerli Üretim konusunda bastıracaklar. Ama o kişiler Sadece Kendilerini kandırıyorlar.

Mesela Reno ve Fiat Patentleri Fransa ve İtalyada Olmasına Rağmen Hisselerin yarısından Fazlasına Türkler Sahipler. ve Bu otomobillerin Çoğu Modelleri Türkiyede Üretiliyor İşte Bu yerli Üretimdir Sivri Zekalı Arkadaşlar.

Kısacası Andorid One Projesi Aslında Ucuz Android Deneyimi Sunmak İçin çıkan Bir Projedir. 999 TL Fiyat ETiketiyle Bu iş Yürümez...

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LittleMonster 3 yıl
General Mobile kamera konusundâ berbat
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2eu5 3 yıl
Telpa satış müdürü bir tanıdıktan aldığım bilgi. İlk gelen parti hızla tükenir diye kendisine bana bir tane ayırmasını söylemiştim. O da bu tarihi verdi.
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2eu5 3 yıl
Telefonun satılmaya başlanma tarihi 15 Nisan arkadaşlar.
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simos35 3 yıl 2eu5
Resmi mi hocam?
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educationist 3 yıl
Daha küçük ekran lı bir modeli de olsa çok daha iyi olabilirdi bunun yanında 5 Inc uygun ve donanımlı bir cihaz iyi satar.
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echomaniac 3 yıl
Büyük heyecanla bekliyorum ben hangi GM modelini aldıysam memnun kaldı d1 d2 mini d2 hariç stabil bi cihaz değil..
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