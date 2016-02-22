Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus

Geçtiğimiz yıl Google'ın Android One programına dahil olan yerli üretici, General Mobile 4G adındaki modeliyle başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yıl Android One dahilindeki ikinci telefonunu hazırlayan şirket MWC 2016 etkinliğinde telefonu resmiyete kavuşturdu.





General Mobile 5 Plus adıyla duyurulan model, selefine göre çıtayı biraz daha yükseltmiş gibi görünüyor. 5.5 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip akıllı telefonun ön yüzeyi Gorilla Glass 4 teknolojisiyle çizilmeye ve darbelere dayanıklı hale getirilmiş. Metal çerçeve ise akıllı telefonun günümüz tasarım anlayışını uygun bir şekilde yansıtıyor.

Ekran çerçeve oranı başarılı sayılacak akıllı telefonda Snapdragon 617 çipseti tercih edilmiş. Hatırlatmak gerekirse bu çipseti daha önce HTC'nin One A9 modelinde de görmüştük. Orta seviye için başarılı işler çıkarabilecek çipsete 3 GB sistem belleği ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Akıllı telefonda çift sim kart desteği bulunuyor, ancak dileyen kullanıcılar ikinci sim kart slotunu Micro SD kart için de kullanabilecekler.

Önde ve arkada 13 MP çözünürlükte kamera barındıran akıllı telefon tahmin edebileceğiniz gibi Android'in en güncel sürümü 6.0.1 ile birlikte piyasaya çıkacak. Arka kameraya çift ton LED flaşın eşlik ederken, ön kamerada da flaş bulunduğunu hatırlatalım. 3100 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon QuickCharge 3.0 teknolojisine de destek veriyor. Bu sayede 30 dakika şarj süresiyle %60-80 arasında doluluk oranına ulaşılabiliyor. Bir diğer önemli özellik ise USB Tip C bağlantı portuna yer verilmesi. Çipsetin sahip olduğu Cat 7 LTE modemi 300 Mbps indirme ve 100 Mbps yükleme hızlarına imkan verebiliyor.

Akıllı telefonun çıkış fiyatı 999 TL olarak açıklandı. Özelliklerini ve Android One programının getirdiği yazılım desteğini göz önüne alırsak GM 5 Plus bulunduğu fiyat bandında iddialı sayılabilir. Özellikle Type-C ve QuickCharge 3.0 gibi yeni teknolojiler akıllı telefonu sınıfındakilerden ayırmayı başarıyor. Ülkemizde Mart ayı sonunda raflara çıkacak model sonrasında Rusya ve 15 diğer Avrupa ülkesinde daha satışa sunulacak.