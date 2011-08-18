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Karşınızda Dell'in LED aydınlatmalı en ince LCD monitörü: S2330MX

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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Karşınızda Dell'in LED aydınlatmalı en ince LCD monitörü: S2330MX
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Masaüstü bilgisayarlar için birbirinden başarılı LCD monitörlere imza atan Dell firması şimdi de kendi ürün portföyündeki en ince modeli S2330MX'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
250$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki konumunu yavaş yavaş alması beklenen LED aydınlatmalı S2330MX, 23-inç boyutunda TN panel ve Full HD çözünürlük sunuyor. LED teknolojisi sayesinde standart LCD monitörlere kıyasla daha az güç tükettiğinin altı çizilen ve 2 ms tepki süresiyle gelen S2330MX'de DVI ve D-Sub bağlantılarına yer verildiğini görüyoruz. Dell S2330MX'in kutu içeriğinde DVI-HDMI adaptörü de bulunuyor.
Dell'in ince modelinin 22-inç'lik versiyonunun da mevcut olduğunu ekleyelim. O da 220$'dan satılacak.
Karşınızda Dell'in LED aydınlatmalı en ince LCD monitörü: S2330MX
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karaköy_soğancısı 8 yıl
bocekgrafik
Ayak hariç LGnin 2250 modelinin neredeyse aynısı. Malzemesi bile aynı. Samsungun da benzer bir modeli vardı. Bunların hepsi sûnî rekabet oluşturularak tek elden mi üretiliyor, ne?

eğer onlar olmasa bu monitör 220 dolarmı olurdu acaba :) bence 600 dolardan aşşağı olmazdı.
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bocekgrafik 8 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

bocekgrafik

Ayak hariç LGnin 2250 modelinin neredeyse aynısı. Malzemesi bile aynı. Samsungun da benzer bir modeli vardı. Bunların hepsi sûnî rekabet oluşturularak tek elden mi üretiliyor, ne?


eğer onlar olmasa bu monitör 220 dolarmı olurdu acaba :) bence 600 dolardan aşşağı olmazdı.


Diğerleri dediğinden LG olanı ben de var. 250 dolar civarında şu anda. LG o monitörü çıkardığında Dell'in bu monötörü yoktu bile...
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mav1li 8 yıl
Kalın olsun görüntüsü kaliteli olsun.
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bocekgrafik 8 yıl
Ayak hariç LG'nin 2250 modelinin neredeyse aynısı. Malzemesi bile aynı. Samsung'un da benzer bir modeli vardı. Bunların hepsi sûnî rekabet oluşturularak tek elden mi üretiliyor, ne?
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umutarslan.com 8 yıl
monitör incede keşke ayaklarıda incelse.yoksa pek anlamı yok duvara asanda çok az insan.
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