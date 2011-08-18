Karşınızda Dell'in LED aydınlatmalı en ince LCD monitörü: S2330MX

Masaüstü bilgisayarlar için birbirinden başarılı LCD monitörlere imza atan Dell firması şimdi de kendi ürün portföyündeki en ince modeli S2330MX'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

250$ fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarının vitrinlerindeki konumunu yavaş yavaş alması beklenen LED aydınlatmalı S2330MX, 23-inç boyutunda TN panel ve Full HD çözünürlük sunuyor. LED teknolojisi sayesinde standart LCD monitörlere kıyasla daha az güç tükettiğinin altı çizilen ve 2 ms tepki süresiyle gelen S2330MX'de DVI ve D-Sub bağlantılarına yer verildiğini görüyoruz. Dell S2330MX'in kutu içeriğinde DVI-HDMI adaptörü de bulunuyor.

Dell'in ince modelinin 22-inç'lik versiyonunun da mevcut olduğunu ekleyelim. O da 220$'dan satılacak.







