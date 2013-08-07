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Karşınızda LG'nin yeni süper telefonu : LG G2

5 yıl
7,4b
1
175
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda LG'nin yeni süper telefonu : LG G2

LG'nin satışları pek de iyi gitmese de Optimus G ve Optimus G Pro ile başlayan akıllı telefon pazarındaki yeni hamlesi, onu son çeyrekte dördüncülüğe kadar taşıdı. LG’nin bu hamlesi şimdi G2 modeli ile yeni bir ivme kazanıyor.

Farklı tarihlerdeki sızıntılar sayesinde LG G2 modelinin neye benzediği ve ne gibi özellikler sunacağı az çok belli olmuştu. Bunların başında Snapdragon 800 çözümü geliyor.

Qualcomm'un mobil işlemci sınıfındaki en iddialı oyuncusu olan Snapdragon 800, 4 adet Krait 400 çekirdeği ile gelirken, grafik tarafında yine firmanın en iddialı birimi Adreno 330'u sunuyor. İşlemci 2.3GHz saat hızında çalışıyor. LG bu kararı ile Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3 LTE, Galaxy S4 LTE-A, Xperia i1, HTC One Max modellerinin yarıştığı en üst seviye akıllı telefon sınıfına hızlı bir giriş yapmış oldu.

LG'nin yeni amiral gemi modelindeki ekranda ne tür teknolojilere yer vereceği bilinmiyordu. Son dönemlerde amiral gemisi modellerinde gördüğümüz ve geniş görüntü açısı sunan IPS teknolojisi bu modelde de yerini almış. Modelin 5.2 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekranın çerçevesi ise oldukça ince. Modelin arka kısmında yer alan ses ayar tuşları farklı görevlere de atanabiliyor. Böylece ön taraf tamamen fiziksel tuşlardan arınmış oluyor. Ancak ekran içi sanal tuşlar mevcut.
LG ekranda Graphic RAM adını verdiği bir teknoloji kullanarak enerji sarfiyatını yüzde 26 oranında azalttığını belirtiyor. Ekranın parlaklığı 450 nit seviyesinde.  

Modelin diğer özellikleri arasında 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 şeklinde özellikler mevcut. 

Modelin ana kamerası çoğu amiral gemi modelinde gördüğümüz 13MP çözünürlükte ve farklı olarak optik görüntü sabitleme OIS özelliğine sahip. Ön kamera ise 2.1MP çözünürlükte. Model enerjisini 3000mAh gücündeki bataryadan alıyor. Batarya çıkarılabilir değil. LG yoğun kullanımda bile bataryanın tüm günü çıkarabileceğini belirtiyor. Tüm bu donanım ise 8.9mm kalınlığındaki kasaya sığıyor.
Ses konusunda LG de önemli bir adım atıyor ve model 24bit 192KHz ses çıkışını destekleyen ilk mobil telefon olma ünvanına sahip oluyor.
LG yazılım tarafında da bazı ekstralar sunuyor. Bu ekstraların bir kısmı cihazın sensörleri ile entegre durumda. Örneğin Misafir Modu, telefonu sizin dışınızda kullanmak isteyenlere açabileceğiniz kısıtlı bir oturum. Bu Android 4.2.2 ile birlikte tabletlere sunulan bir özellikti.
Slide Aside ile çalışan 3 adet uygulamanızın durumunu kaydederek sonradan aynı yerden devam etmenizi sağlıyor. Capture Plus ise yakaladığınız ekran görüntüsünde kırpmalar yapmanıza olanak tanıyor. Answer Me gelen çağrı esnasında telefonu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak cevaplıyor. 
LG model ile ilgili fiyat detayına sonra değinecekken, önce ABD'de ardından 8 hafta içerisinde global olarak 130 operatör ile satışa çıkacak.  


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Stanislas Xavier 5 yıl en beğenilen
Arayüze çok fazla özelleştirme eklenmiş,multitasking olayı çok başarılı geldi videolarda,Guest mod çok işe yarar olacaktır,çocukların telefonunuzu mahvetmemesi için.
Ayrıca daha önce çıkan dedikoduların yalan çıkması iyi oldu,
2610 değil 3000 mah batarya ile geliyor.
Kamerasını da övdüler bayağı,umarım dedikleri kadar vardır,
ayrıca hi-fi kalitesinde ses sunacakmış,bakalım,
yalnız cihaz çok şık gerçekten.özellikler kenarlarındaki 2 mm çerçeve neredeyse yok gibi,heyecan verici bir model olmuş.
Arayüze çok fazla özelleştirme eklenmiş,multitasking olayı çok başarılı geldi videolarda,Guest mod çok işe yarar olacaktır,çocukların telefonunuzu mahvetmemesi...
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selahattın ısık 5 yıl
LG fanboyu olmama az kaldı..
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armanatilgan 5 yıl
Kağıt üzerinde hiç bu kadar iyi bir telefon olmamıştı hep bir kusur olmuştu. Bunda sıfır kusur. Ama elimize alıp bir bakmak lazım. İşlemci ısınıp hız düşürme yapabilir. LG G PRO da olduğu gibi ekran çok ısınıp, belli bir sıcaklıkta otomatik parlaklık düşürebilir. Ama kağıt üzerinde mükemmel bir telefon.
Kağıt üzerinde hiç bu kadar iyi bir telefon olmamıştı hep bir kusur olmuştu. Bunda sıfır kusur. Ama elimize alıp bir bakmak lazım. İşlemci ısınıp hız düşürme ya...
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DH Misafiri 5 yıl
3g ile görüşme var mı LG G2 de ?
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lazloo 5 yıl
Şu kamera altındaki şey nedir acaba?
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sirius_black 5 yıl lazloo
lazloo
Şu kamera altındaki şey nedir acaba?

Ses acma kapama ve on/off tusu var orada...
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olumculnuke 5 yıl
2 Haftadır LG Optimus G Pro incelemesi yapacaksınız halada yapacaksınız Mesut abi ve DH ekibi. 1 hafta önce çıkan G2 nin daha çıkmadan incelemesini yaptınız.3 hafta önce Türkiye'ye gelen G Pro'nun incelemesini yapmadınız.2 Haftadan beri hergün bıkmadan günde 4-5 kez girip bakıyorum ama nafile ne haberi olan var nede haberi yapacak olan :/
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olumculnuke 5 yıl
2 Haftadır LG Optimus G Pro incelemesi yapacaksınız halada yapacaksınız Mesut abi ve DH ekibi. 1 hafta önce çıkan G2 nin daha çıkmadan incelemesini yaptınız.3 hafta önce Türkiye'ye gelen G Pro'nun incelemesini yapmadınız.2 Haftadan beri hergün bıkmadan günde 4-5 kez girip bakıyorum ama nafile ne haberi olan var nede haberi yapacak olan :/
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DH Misafiri 5 yıl
note3 3gb ram ile geldiğini düşünürsek aynı donanımı kullanan noteden yana kullanıcam hakkımı...
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bkaakco 5 yıl
3 sene rahat.
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alicavush 5 yıl
Bir hata bir defa yapılır ikincisinde artık hata değil enayilik olur. Bir daha lg marka hiç bir telefona elimi sürmemeye yemin ettim ama bu öyle bir deneyimki herkesin bir defa lg alıp bu acıyı tatması lazım yoksa burada biz ne yazarsak yazalım hiç bir anlamı yok nasılsa kimse dinlemeyecek ve alacak çünkü vaktiyle bende dinlemedim ve aldım. LG ics güncellemesi alacak diye sayfasına ilan koyduğu halde hala gb kullanıyoruz, şimdiyse o ilan kalkmış sadece teknik bilgiler var. Bahsettiğim telefonum 3D Max. İşlemci 1.2 dual core, ram 1gb çift kanal. Cyanogenmod kullanmayı hayal edenler içinse lg telefonlarda Cyanogenmod da ses yankı sorunu var ve düzelmiyor.
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cgty89 5 yıl alicavush
alicavush
Bir hata bir defa yapılır ikincisinde artık hata değil enayilik olur. Bir daha lg marka hiç bir telefona elimi sürmemeye yemin ettim ama bu öyle bir deneyimki herkesin bir defa lg alıp bu acıyı tatması lazım yoksa burada biz ne yazarsak yazalım hiç bir anlamı yok nasılsa kimse dinlemeyecek ve alacak çünkü vaktiyle bende dinlemedim ve aldım. LG ics güncellemesi alacak diye sayfasına ilan koyduğu halde hala gb kullanıyoruz, şimdiyse o ilan kalkmış sadece teknik bilgiler var. Bahsettiğim telefonum 3D Max. İşlemci 1.2 dual core, ram 1gb çift kanal. Cyanogenmod kullanmayı hayal edenler içinse lg telefonlarda Cyanogenmod da ses yankı sorunu var ve düzelmiyor.

Hocam o dedigin sadece 3d max te olmus olay.ne modelmiski herkes bunu soyluyor.bir tek modelde sikinti var diyede tum marka kotulenmezki.

Tamam ona vermesi lazimdi vermedi ama 3d cihazlsrin guncellemesiyle ilgili sikinti olabiliyor .
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marine-gear 5 yıl alicavush
alicavush

Bir hata bir defa yapılır ikincisinde artık hata değil enayilik olur. Bir daha lg marka hiç bir telefona elimi sürmemeye yemin ettim ama bu öyle bir deneyimki herkesin bir defa lg alıp bu acıyı tatması lazım yoksa burada biz ne yazarsak yazalım hiç bir anlamı yok nasılsa kimse dinlemeyecek ve alacak çünkü vaktiyle bende dinlemedim ve aldım. LG ics güncellemesi alacak diye sayfasına ilan koyduğu halde hala gb kullanıyoruz, şimdiyse o ilan kalkmış sadece teknik bilgiler var. Bahsettiğim telefonum 3D Max. İşlemci 1.2 dual core, ram 1gb çift kanal. Cyanogenmod kullanmayı hayal edenler içinse lg telefonlarda Cyanogenmod da ses yankı sorunu var ve düzelmiyor.

sen bu foruma bir daha girmeyeceğine de yemin etmiştin ama gördüğümüz kadarıyla yeminini bozmuşsun.
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cgty89 5 yıl
Ne guncellemeymis be arkadas.guncelleme alip stabilitesi bozulan cok modelde var kimse bunu gormuyor.cunku her yeni guncellemeyle cihazin ram ihtiyacida artiyor.

Lg nin guncelleme olayina gelirsek suan tum l serisi cihazlari 4.1 kullanmakta.ustu modeller zaten 4.1 kullaniyor.4.1 den 4.2 ye 4.3 e gecmekle cihsaz duzelmiyor o versiyonlarla birlikte markalar kendi yazilimlarinida gelistirip suruyor millette tum hikmeti yeni surumde ariyor.halbuki g modeline 4.1 kullandigi halde 2 guncelleme geldi ama surum hala 4.1. Yani surum yukselmedende gelistirilebiliyor.

Ayni surum ici guncellemeler (4.1 den 4.2 ye gecis gibi) zaten cok bisey farkettirmiyor.asil degisimler ust versiyona ( 4.1 den 5 ciktiginda 5 e gecerek mesela) geciste cikiyor ki lg de 5 surumu ciktiginda ozellikle g serilerine vericektir.
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Dark Shade 5 yıl
Guzel telefon olabilirdi eger 5,2 inc olmasaydi. Ne var buyutuyolar ekranlari bu kadar. Mx 4,7 inc yeterli bence.
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enzomaresca 5 yıl
Kağıt üzerinde süper ama hem android hem lg olunca şüpheye düşüyorum. Lg optimus 4x hd fiyaskosundan sonra lg almadan defalarca düşünürüm.
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