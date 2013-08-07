Karşınızda LG'nin yeni süper telefonu : LG G2





LG'nin satışları pek de iyi gitmese de Optimus G ve Optimus G Pro ile başlayan akıllı telefon pazarındaki yeni hamlesi, onu son çeyrekte dördüncülüğe kadar taşıdı. LG’nin bu hamlesi şimdi G2 modeli ile yeni bir ivme kazanıyor.





Farklı tarihlerdeki sızıntılar sayesinde LG G2 modelinin neye benzediği ve ne gibi özellikler sunacağı az çok belli olmuştu. Bunların başında Snapdragon 800 çözümü geliyor.





Qualcomm'un mobil işlemci sınıfındaki en iddialı oyuncusu olan Snapdragon 800, 4 adet Krait 400 çekirdeği ile gelirken, grafik tarafında yine firmanın en iddialı birimi Adreno 330'u sunuyor. İşlemci 2.3GHz saat hızında çalışıyor. LG bu kararı ile Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3 LTE, Galaxy S4 LTE-A, Xperia i1, HTC One Max modellerinin yarıştığı en üst seviye akıllı telefon sınıfına hızlı bir giriş yapmış oldu.





LG'nin yeni amiral gemi modelindeki ekranda ne tür teknolojilere yer vereceği bilinmiyordu. Son dönemlerde amiral gemisi modellerinde gördüğümüz ve geniş görüntü açısı sunan IPS teknolojisi bu modelde de yerini almış. Modelin 5.2 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuluyor. Ekranın çerçevesi ise oldukça ince. Modelin arka kısmında yer alan ses ayar tuşları farklı görevlere de atanabiliyor. Böylece ön taraf tamamen fiziksel tuşlardan arınmış oluyor. Ancak ekran içi sanal tuşlar mevcut.

LG ekranda Graphic RAM adını verdiği bir teknoloji kullanarak enerji sarfiyatını yüzde 26 oranında azalttığını belirtiyor. Ekranın parlaklığı 450 nit seviyesinde.





Modelin diğer özellikleri arasında 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.2.2 işletim sistemi, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 şeklinde özellikler mevcut.





Modelin ana kamerası çoğu amiral gemi modelinde gördüğümüz 13MP çözünürlükte ve farklı olarak optik görüntü sabitleme OIS özelliğine sahip. Ön kamera ise 2.1MP çözünürlükte. Model enerjisini 3000mAh gücündeki bataryadan alıyor. Batarya çıkarılabilir değil. LG yoğun kullanımda bile bataryanın tüm günü çıkarabileceğini belirtiyor. Tüm bu donanım ise 8.9mm kalınlığındaki kasaya sığıyor.

Ses konusunda LG de önemli bir adım atıyor ve model 24bit 192KHz ses çıkışını destekleyen ilk mobil telefon olma ünvanına sahip oluyor.

LG yazılım tarafında da bazı ekstralar sunuyor. Bu ekstraların bir kısmı cihazın sensörleri ile entegre durumda. Örneğin Misafir Modu, telefonu sizin dışınızda kullanmak isteyenlere açabileceğiniz kısıtlı bir oturum. Bu Android 4.2.2 ile birlikte tabletlere sunulan bir özellikti.

Slide Aside ile çalışan 3 adet uygulamanızın durumunu kaydederek sonradan aynı yerden devam etmenizi sağlıyor. Capture Plus ise yakaladığınız ekran görüntüsünde kırpmalar yapmanıza olanak tanıyor. Answer Me gelen çağrı esnasında telefonu kulağınıza götürdüğünüzde otomatik olarak cevaplıyor.

LG model ile ilgili fiyat detayına sonra değinecekken, önce ABD'de ardından 8 hafta içerisinde global olarak 130 operatör ile satışa çıkacak.



