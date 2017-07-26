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Karşınızda MIUI 9: Daha akıcı, daha akıllı

Akıllı telefon dünyasının en sevilen arayüzü MIUI yeni sürümü ile karşımızda. MIUI 9 adındaki yeni sürüm daha akıcı ve daha performanslı bir şekilde çalışıyor.
1 yıl
8,4b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan belki de en önemli ürünü MIUI arayüzü dokuzuncu nesli ile karşımızda. Her sürümde biraz daha kendisini geliştiren arayüz bugün en iyi ve en performanslı haline ulaşmış durumda.

Hep daha iyiye

İlk kez 2010 yılı Ağustos ayında kullanıma sunulan MIUI ROM’u, o dönem teknoloji devlerinin hantal arayüzleri arasından kolayca sıyrılmayı başarmıştı. Hem akıcı bir arayüz isteyen hem de iOS deneyimini merak edenlere iyi bir alternatif olan MIUI arayüzü bugün 142 ülkede 2.8 milyar kişi tarafından indirilmiş durumda.

 

Karşınızda MIUI 9: Daha akıcı, daha akıllı
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MIUI 9 ile Xiaomi kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlamış. Arayüz görünümünde büyük değişiklikler yok ancak ikonlar biraz daha yuvarlatılmış ve modern bir hale kavuşmuş. Kilit ekranı da bildirimleri birbirine yakın bir şekilde biraz daha aşağıda gösteriyor. Asıl değişiklik ise işin mutfağında gerçekleşiyor.

Kullanılan uygulamaya göre sistem kaynaklarını optimize eden arayüz, arka planda bekleyen ancak kaynak sömürmek isteyen uygulamalara izin vermiyor. Ayrıca işlemci optimizasyonu ile uygulamaların daha hızlı başlatıldığı ifade ediliyor. Yine sistem sohbetlerinizdeki içeriğe göre size hangi uygulamayı açmak istediğinizi sorabiliyor.

Ayrıca Bkz. "MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor"

Akıllı asistan özelliği ise uygulamalar, notlar, resimler ve videolar gibi pek çok içerik arasında daha hızlı arama yapmanızı, daha hızlı sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Yine belirli bir kişiyle veya belirli bir yerde çekilmiş fotoğraflarınızı bulabilen bir arama sistemi de galeri içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca Mi Max 2 ile denenmeye başlayan bölünmüş ekran özelliği MIUI 9 ile yaygınlaşacak.

MIUI 9 sonbahar aylarında yaygın kullanıma sunulacak. Akıllı asistan, görsel arama motoru ve uygulama başlatma özelliği şimdilik Çin versiyonunda olacak. Global versiyonda neler olacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. 


https://www.androidcentral.com/miui-9-goes-live-ui-tweaks-smart-assistant-and-split-screen-mode#b3Rd5mISI8B6jYZJ.99 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

Android temelli ve akıcı? Bi gülme tuttu.

Yorumunu okuyunca haberin tarihine baktım sonra 2017'yi görünce sana karşı beni de bi gülme tuttu.
CatologyAndroid temelli ve akıcı? Bi gülme tuttu.Yorumunu okuyunca haberin tarihine baktım sonra 2017'yi görünce sana k...
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kayamtky 1 yıl
Xiaomi Mi5 telefon kullanıyorum.
ister MIUI 8 rom olsun, isterse de MIUI 9, her ikisinde de en işime yarayan özellik ÇAĞRI ve SMS ENGELLEME özelliği oldu.
Bildiğiniz gibi reklam SMS lerini başlığına göre engelleyemiyorduk. Birde sms lerin telefon no su olmadığı için engelleyemiyorduk. Fakat "Engelli SMS listesi" ne "Engelli kelime listesi" diye bir özellik koymuşlar, size gelen her reklam sms inde ortak olan bir kelime buluyorsunuz ve onu giriyorsunuz, bir daha size o kelimeyi içeren hiç bir reklam mesajı gelmiyor. Uyarı ışığı ve uyarı ses sinyali gelmiyor.
Bir satış sitesi size devamlı reklam mesajı gönderiyorsa, gönderdiği her mesajda mutlaka değişmeyen bir yada iki kelime oluyor.
Örneğin ben istemediğim mesajlardaki MERSİS numarasını engelli kelime listesine giriyorum. (Çoğunlukla mesajların sonunda mersis no su oluyor ve her satış sitesinin mersis no su farklı oluyor) veya mersis no su yoksa, mesaj içinde telefon no su varsa onu giriyorum o da yoksa başka bir ortak kelime.
Elbette android markette alternatif engelleme programları var, fakat hepsinin eksik bir tarafı vardı. Fakat MIUI de ki mükemmel çalışıyor. MIUI 9 da menüleri biraz daha
anlaşılır şekilde düzenlemişler. İsterseniz acaba kimleri engellemişim diye merak ediyorsanız, onu da görebiliyorsunuz. İsterseniz engellenenleri hiç görmeyim de diyebiliyorsunuz.
Düşünün her gün ne kadar reklam mesajına baktığımızı ve vaktimizi ne kadar harcadığını.
Beni sinir eden taciz reklam mesajlarından kurtuldum. Şu anda aynı yerden ikinci defa reklam mesajı gelmesini engelleyebiliyorum.
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kayamtky 1 yıl
Şu anda MI 5 rom dan çok memnunum, gelmese de olur.
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lj94 1 yıl
Kilit ekranında tek parmakla bildirim içeriği okuma olsa çok tatlı olur 2 parmak uğraştırıyor.
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kadirirdem 1 yıl
Hadi bakalım bekliyoruz (Mİ5)
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Guest-F8946C419 1 yıl
Android temelli ve akıcı? Bi gülme tuttu.
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Marquis-de-Sade` 1 yıl Guest-F8946C419
Catology

Android temelli ve akıcı? Bi gülme tuttu.

Yorumunu okuyunca haberin tarihine baktım sonra 2017'yi görünce sana karşı beni de bi gülme tuttu.
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DH Misafiri 1 yıl
Bende yeni mi 5s aldım daha çözemedim telefon u ama gayet güzel telefon gencellemeyi indir e bilecek miyiz ?
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Batuist 1 yıl
xiaomi mtk işlemcili telefonlarını görmezden gelen ve sadece sd işlemcili telefonlarına öncelik veren bir marka. eğer bu markanın bir telefonunu alacaksanız sakın ha mtk işlemcili bir modeli almayın. ölü bir telefon almış olursunuz. zamanında helio x20 ile 10 çekirdekli işlemciye sahip telefon diye övüne övüne telefonu anlatmaktan bıkıp usanmayan xiaomi şimdi o telefonun adını ağzına bile almıyor.. performans olarak sd 625'e nal toplatsada adamlar bu telefona desteği kestiler resmen. mtk işlemcili diğer telefonlar gibi bir üst seviye android versiyona yükseltmeyapmıyor. aldığınızda android sürümü neyse telefon ömrünce o versiyondqa kalıyor. o yüzden xiaomi alırken dikkat edin derim. kendi telefonları arasında ırkçılık gibi ayırım yapan bir marka. bu yönünü hiç sevmiyorum.
söz miui'a gelecek olursa başka bir android romu kullanmam. bence en iyisi. çok ama çok verimli ve ince düşünülmüş harika bir romdur kendisi. sanırım miui kullanan başka bir rom kullanamaz.. ama xiaomi'de aldığınız telefona dikkat
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Türbülans Havayolları A.Ş 1 yıl Batuist
Batuist
xiaomi mtk işlemcili telefonlarını görmezden gelen ve sadece sd işlemcili telefonlarına öncelik veren bir marka. eğer bu markanın bir telefonunu alacaksanız sakın ha mtk işlemcili bir modeli almayın. ölü bir telefon almış olursunuz. zamanında helio x20 ile 10 çekirdekli işlemciye sahip telefon diye övüne övüne telefonu anlatmaktan bıkıp usanmayan xiaomi şimdi o telefonun adını ağzına bile almıyor.. performans olarak sd 625'e nal toplatsada adamlar bu telefona desteği kestiler resmen. mtk işlemcili diğer telefonlar gibi bir üst seviye android versiyona yükseltmeyapmıyor. aldığınızda android sürümü neyse telefon ömrünce o versiyondqa kalıyor. o yüzden xiaomi alırken dikkat edin derim. kendi telefonları arasında ırkçılık gibi ayırım yapan bir marka. bu yönünü hiç sevmiyorum.
söz miui'a gelecek olursa başka bir android romu kullanmam. bence en iyisi. çok ama çok verimli ve ince düşünülmüş harika bir romdur kendisi. sanırım miui kullanan başka bir rom kullanamaz.. ama xiaomi'de aldığınız telefona dikkat

Bunun sorumlusu tamamen mediatek firmasidir, adamlar kaynak kodlarını paylasmiyor paylasamadigi icinde cihazlar dedigin gibi ilk cikan surum neyse onda kaliyor ya da en fazla bir guncelleme aliyor. Bir de mtk islemcin vodafone 3g de sebeke problemi var bunu defalarca ispatladim vodafone yazdim diger ithalatacilara yazdim ama bakiyorim halen mtk islemcili cihaz getiriyorlar.
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buraoca2 1 yıl
Mi6, Miui 8 arayuzu ile gayet akici ve performansli idi. Bakalim Miui 9 ile ne kadar daha hizlanabilecek...
MIUI 9 Xiaomi Eu Beta romlarini denemek icin 11 Agustos u iple cekiyoruz...
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Lirikal Militan 1 yıl
Guncellemeyi ilk partide alacak cihazlar mi 6 ve redmi note 4x. Beta surum ilk bu cihazlara gelecek ardindan diger cihazlar da alacak. Umarim global stabil surumu de bi an once gelir. Beklemedeyiz.
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pusat1249 1 yıl
Miui 8 den 9 a geçerken boyutu ne kadar oluyor tahmini ? 2gb varmı?
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