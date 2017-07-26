Karşınızda MIUI 9: Daha akıcı, daha akıllı

Xiaomi’nin geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan belki de en önemli ürünü MIUI arayüzü dokuzuncu nesli ile karşımızda. Her sürümde biraz daha kendisini geliştiren arayüz bugün en iyi ve en performanslı haline ulaşmış durumda.

Hep daha iyiye

İlk kez 2010 yılı Ağustos ayında kullanıma sunulan MIUI ROM’u, o dönem teknoloji devlerinin hantal arayüzleri arasından kolayca sıyrılmayı başarmıştı. Hem akıcı bir arayüz isteyen hem de iOS deneyimini merak edenlere iyi bir alternatif olan MIUI arayüzü bugün 142 ülkede 2.8 milyar kişi tarafından indirilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör

MIUI 9 ile Xiaomi kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi amaçlamış. Arayüz görünümünde büyük değişiklikler yok ancak ikonlar biraz daha yuvarlatılmış ve modern bir hale kavuşmuş. Kilit ekranı da bildirimleri birbirine yakın bir şekilde biraz daha aşağıda gösteriyor. Asıl değişiklik ise işin mutfağında gerçekleşiyor.

Kullanılan uygulamaya göre sistem kaynaklarını optimize eden arayüz, arka planda bekleyen ancak kaynak sömürmek isteyen uygulamalara izin vermiyor. Ayrıca işlemci optimizasyonu ile uygulamaların daha hızlı başlatıldığı ifade ediliyor. Yine sistem sohbetlerinizdeki içeriğe göre size hangi uygulamayı açmak istediğinizi sorabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"MIUI 9 ve Mi 5X haftaya tanıtılıyor"

Akıllı asistan özelliği ise uygulamalar, notlar, resimler ve videolar gibi pek çok içerik arasında daha hızlı arama yapmanızı, daha hızlı sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Yine belirli bir kişiyle veya belirli bir yerde çekilmiş fotoğraflarınızı bulabilen bir arama sistemi de galeri içerisine yerleştirilmiş. Ayrıca Mi Max 2 ile denenmeye başlayan bölünmüş ekran özelliği MIUI 9 ile yaygınlaşacak.

MIUI 9 sonbahar aylarında yaygın kullanıma sunulacak. Akıllı asistan, görsel arama motoru ve uygulama başlatma özelliği şimdilik Çin versiyonunda olacak. Global versiyonda neler olacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek.