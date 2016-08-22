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Karşınızda Sony PS4 Slim

Uzun süredir PS4 konsolunun daha ince bir versiyonu üzerinde çalıştığı gündeme gelen Sony, sessiz sedasız yeni konsolu satışa çıkardı. PS4 Slim, bazı önemli değişiklikler içeriyor.
2 yıl
18,6b
1
40
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Herkes, 7 Eylül itibariyle Sony’nin güçlendirilmiş yeni PS4 Neo konsolunu beklerken, firma sessiz sedasız daha ince bir PS4 konsolu ile çıkageldi. PS4 Slim adındaki yeni konsol, pek çok çevrimiçi ticaret sitesinde yerini almış durumda.

Biraz daha küçük ve biraz daha ince olduğu görülen yeni konsol, aynı zamanda biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip. Henüz Sony tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı kullanıcılar, şimdiden yeni modeli satın almış bile. Bu bakımdan sadece kullanıcıların paylaştığı resimler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Başarı Elektronik, resmen akıllı telefon pazarında"

PS4 Slim modelinin donanımında ne tür iyileştirmeler yapıldı bilinmiyor ancak Xbox One S gibi hızlandırılmış işlemci birimi yani APU’nun üretim geometrilerinde iyileştirme görebiliriz. Sony, esasen PS4 Neo ile Xbox One S modelinin karşısına çıkmaya hazırlandığı için PS4 Slim modeline pek dokunmamış da olabilir. Görsellerde dikkat çeken, yeni konsolun bir disk sürücüye sahip olduğu.

500GB HDD depolama sürücüsüne sahip olan konsolun fiyatı 295 Pound olarak belirlenmiş. Yani vergiler hariç 1200TL civarında bir fiyat söz konusu. Şimdilik konsol ne zaman yaygın olarak piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak muhtemelen 7 Eylül’deki lansmanda PS4 Neo ile birlikte sahne alacak ve akabinde de satışa sunulacak. 

 

http://www.tweaktown.com/news/53532/sonys-new-ps4-slim-smiles-camera/index.html Yorum Yaz
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mehmetelmas82 2 yıl en beğenilen
Daha küçük bir odun parçası.
2 Yanıt Yanıtla +13
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blackzeros 2 yıl
fiyatin bir resmiliği yok ,adamın biri ebay gibi bir siteden satiyor.tasarimini beyenmeyenler cok ben begendim belki biraz fazla sade olmus olabilir.hdr ve 4k bluray ozellikleri olmazsa kotu olur ama.
fiyatin bir resmiliği yok ,adamın biri ebay gibi bir siteden satiyor.tasarimini beyenmeyenler cok ben begendim belki biraz fazla sade olmus olabilir.hdr ve 4k b...
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Giresunlufuk 2 yıl
Mükemmel tasarım.
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YSN_94 2 yıl
Ülkemizde ne zaman satışa sunulur arkadaşlar sizce ?
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winuae 2 yıl
İncelemelerde slim daha az ısınıyor, daha sessiz pro daha fazla güç tüketiyormuş acaba biraz beklesek mi pro için, playstation ilk çıktığı günden bu yana 1 ve 2 de çok eğlendik sağolsun ps4 tam zirve dönemlerinde oyunlar hakikaten eğlenceli, bilgisayarda var ama pcde o keyfi asla bulamıyorsunuz bilmeyene anlatması zor tabi.. xbox ta elbette güzel konsoldur ama bana biraz yapay geliyor, samimi bulamıyorum, nedense bütün ps forumlarında 1-2 microsoft elemanı faal xboxçuluk yapıyor arkadaşlar xbox kullananlar kendi formunda yazsın karalamasın biz bunu seviyoruz zorla değil.
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DH Misafiri 2 yıl
Havalandırma yeri küçücük, bu makine ps3 superslim gibi ateş topu olur cayır cayır ısınır,söylemesi benden .
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Krone 2 yıl
Beğenmedim. Gereksiz.
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gs09gs09 2 yıl
bence tasarımı çok güzel sade şık durmuş :D ama psde oyun oynamayı sevmiyorum
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Not Today! 2 yıl
Bu seneki bluray player lardaki tasarım anlayışı etkilemiş sanırım. Boyu görünümü aynı neredeyse.

Ufak tefek güzel olmuş ama 500gb nedir yap 1 tb tam olsun. Yeni ps4 alacaklar için seçenek işte. Kimse kalkıp eski kasayı değiştirmez bunun için.
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cocainbar 2 yıl
Ps4 bazi onemli degisiklikler iceriyor diyor yazinin kalanini okudum ps4 un donaninmdaki degisiklikleri bilinmiyor diyor
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umut_baris 2 yıl
Abi slim version satmak nedir ya?

Yap şunu bir kere slim, tamam.

Yani platformun maliyet yönünden kazandıramadıklarını böyle kapatmak, kullanıcıları aptal yerine koymaktır.

PC kullanıyorum ama fanboy da değilim açıkçası.
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dostum kertenkele 2 yıl
Portatif olmasın sakın buda
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gcb1903 2 yıl
Caf cafa, jon jona önem verenler beğenmiyor. Ama odamın göz önünde bir yerine koyacağım bir cihazın elbette sade tasarımda olmasını isterim. Şunun güzelliğine bak neredeyse fark edilmez tv altı siyah falansa.
Tabi gösterişçiler fark edilmeyen bir şeyin havasını da atamaz o yüzden pek sevmeyebilir.
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Flakel 2 yıl
Benim hoşuma gitti, sade ve şık duruyor. ama ben büyükten yanayım. Alıcaklara şimdiden hayırlı olsun.
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pastadanadam 2 yıl gcb1903
gcb1903
Caf cafa, jon jona önem verenler beğenmiyor. Ama odamın göz önünde bir yerine koyacağım bir cihazın elbette sade tasarımda olmasını isterim. Şunun güzelliğine bak neredeyse fark edilmez tv altı siyah falansa.
Tabi gösterişçiler fark edilmeyen bir şeyin havasını da atamaz o yüzden pek sevmeyebilir.

O nasıl bir genelleme
Ben PS4'ü çoğunlukla odamda kullanırım, odamada kimseyi sokmam. Gelenleri salona alırım normal olarak. Nadir olarak, gerekirse PS4'ü salondaki TV'ye takarım.
Ve bence bu tasarım aşırı kötü olmuş. Ne diyorsun bu duruma?
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Captain_Ivy 2 yıl
Tipi hoşuma gitti
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