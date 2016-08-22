Karşınızda Sony PS4 Slim

Herkes, 7 Eylül itibariyle Sony’nin güçlendirilmiş yeni PS4 Neo konsolunu beklerken, firma sessiz sedasız daha ince bir PS4 konsolu ile çıkageldi. PS4 Slim adındaki yeni konsol, pek çok çevrimiçi ticaret sitesinde yerini almış durumda.

Biraz daha küçük ve biraz daha ince olduğu görülen yeni konsol, aynı zamanda biraz daha yuvarlatılmış köşelere sahip. Henüz Sony tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı kullanıcılar, şimdiden yeni modeli satın almış bile. Bu bakımdan sadece kullanıcıların paylaştığı resimler mevcut.

Ayrıca Bkz.

"Başarı Elektronik, resmen akıllı telefon pazarında"

PS4 Slim modelinin donanımında ne tür iyileştirmeler yapıldı bilinmiyor ancak Xbox One S gibi hızlandırılmış işlemci birimi yani APU’nun üretim geometrilerinde iyileştirme görebiliriz. Sony, esasen PS4 Neo ile Xbox One S modelinin karşısına çıkmaya hazırlandığı için PS4 Slim modeline pek dokunmamış da olabilir. Görsellerde dikkat çeken, yeni konsolun bir disk sürücüye sahip olduğu.

500GB HDD depolama sürücüsüne sahip olan konsolun fiyatı 295 Pound olarak belirlenmiş. Yani vergiler hariç 1200TL civarında bir fiyat söz konusu. Şimdilik konsol ne zaman yaygın olarak piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak muhtemelen 7 Eylül’deki lansmanda PS4 Neo ile birlikte sahne alacak ve akabinde de satışa sunulacak.