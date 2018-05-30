Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri

Yarın itibariyle sahneye çıkacak olan ve teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi Mi 8 görselleri sızmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 8 yanında Xiaomi Mi 8 SE modeli de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 8 ile birlikte bir tane daha telefon tanıtılması bekleniyordu ki bunun Xiaomi Mi 8 SE olduğu anlaşıldı. Donanımsal farklılıkların yanında Xiaomi Mi 8 SE modeli biraz daha keskin köşelere sahip. Ayrıca gelişmiş yüz tanıma sistemi bu cihazda olmayacak. Yine de her iki modelin çok agresif bir ekran-kasa oranı olduğunu görüyoruz.

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 modelin 6.2 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran olması bekleniyor. Çentik tasarımına yer veren ekranın kasaya oranı yüzde 90 seviyelerini geçecek gibi görünüyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri ile gelecek. Arka kamera 2x optik yakınlaştırma yapabilen 20MP+16MP çözünürlüğünde Sony sensörlerden oluşuyor. Ön kamera da 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka teknolojileri her iki kamerada da en iyi sonucu vermeyi amaçlıyor.

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Modelin en dikkat çekici tarafı gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak. Xiaomi’nin özel geliştirdiği sistem kızılötesi sensör, aydınlatma sensörü, projeksiyon sensörü gibi bileşenlerden oluşuyor. Yani iPhone X benzeri bir yüz tanıma sistemi diyebiliriz.

Telefonda 3300mAh kapasiteli bir batarya olması bekleniyor ve QuickCharge 4+ teknolojisi ile destekleniyor. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Telefonun başlangıç fiyatı 440$ civarında olacak.

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 SE modelinin Special Edition olarak tanıtılması bekleniyor. 6 inçlik ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunacak modelin en yeni Snapdragon 710 yonga setinden güç alması bekleniyor.

8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında. Ayrıca QuaickCharge 4+ desteği ve 800Mbps indirme hızlarına ulaşan Cat. 15 LTE modem de dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 8 SE modelinde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Ön kamera 20MP çözünürlüğünde olacak. Çift arka kameranın Mi 8 ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Mi 8 SE de yine 400$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak.

İKi telefonun yanında Mi Band 3 modeli de görücüye çıkacak. Yeni bilekliğin daha büyük bilgi gösteren daha geniş bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Fiyatı ise 26$ civarında olacak.