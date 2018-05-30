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Karşınızda Xiaomi Mi 8 basın görselleri

Merakla beklenen Xiaomi Mi 8 amiral gemisinin tanıtımına çok az bir süre kala basın görselleri de gelmeye başladı. Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi 8 SE özellikleri haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
13,2b
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28
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yarın itibariyle sahneye çıkacak olan ve teknoloji dünyasının merakla beklediği Xiaomi Mi 8 görselleri sızmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 8 yanında Xiaomi Mi 8 SE modeli de ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 8 ile birlikte bir tane daha telefon tanıtılması bekleniyordu ki bunun Xiaomi Mi 8 SE olduğu anlaşıldı. Donanımsal farklılıkların yanında Xiaomi Mi 8 SE modeli biraz daha keskin köşelere sahip. Ayrıca gelişmiş yüz tanıma sistemi bu cihazda olmayacak. Yine de her iki modelin çok agresif bir ekran-kasa oranı olduğunu görüyoruz.

Xiaomi Mi 8 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 modelin 6.2 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran olması bekleniyor. Çentik tasarımına yer veren ekranın kasaya oranı yüzde 90 seviyelerini geçecek gibi görünüyor.

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan model 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri ile gelecek. Arka kamera 2x optik yakınlaştırma yapabilen 20MP+16MP çözünürlüğünde Sony sensörlerden oluşuyor. Ön kamera da 16MP çözünürlüğünde. Yapay zeka teknolojileri her iki kamerada da en iyi sonucu vermeyi amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri!"

Modelin en dikkat çekici tarafı gelişmiş yüz tanıma sistemi olacak. Xiaomi’nin özel geliştirdiği sistem kızılötesi sensör, aydınlatma sensörü, projeksiyon sensörü gibi bileşenlerden oluşuyor. Yani iPhone X benzeri bir yüz tanıma sistemi diyebiliriz.

Telefonda 3300mAh kapasiteli bir batarya olması bekleniyor ve QuickCharge 4+ teknolojisi ile destekleniyor. Parmak izi okuyucusu ise arka kısımda yer alıyor. Telefonun başlangıç fiyatı 440$ civarında olacak.

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi 8 SE modelinin Special Edition olarak tanıtılması bekleniyor. 6 inçlik ekranda 2280x1080 piksel çözünürlük sunacak modelin en yeni Snapdragon 710 yonga setinden güç alması bekleniyor.

8 çekirdekli bir yapıda olan yonga setinde 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans için ayrılmış ve 2.2GHz seviyesine kadar çıkıyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği ise verimlilik odaklı ve 1.7GHz seviyesinde çalışıyor.

Adreno 616 grafik birimi ise önceki nesle göre yüzde 35 daha iyi oyun performansı sağlıyor. 4K 60fps imkânı ve sıkıştırılmamış 10-bit renk üretimi ile 1 milyar renk seviyesi dikkat çekici unsurlar arasında. Ayrıca QuaickCharge 4+ desteği ve 800Mbps indirme hızlarına ulaşan Cat. 15 LTE modem de dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi 8 SE modelinde 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olması bekleniyor. Ön kamera 20MP çözünürlüğünde olacak. Çift arka kameranın Mi 8 ile aynı olacağı tahmin ediliyor. Xiaomi Mi 8 SE de yine 400$ civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacak.

İKi telefonun yanında Mi Band 3 modeli de görücüye çıkacak. Yeni bilekliğin daha büyük bilgi gösteren daha geniş bir ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Fiyatı ise 26$ civarında olacak.

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8_mi_8_se_and_mi_band_3_appear_in_the_latest_renders_and_photos-news-31365.php Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 1 yıl en beğenilen
Hala çinlilerden özgün tasarım bekliyorsunuz ya şaşırıyorum.
Tuttu bildirimi editi : ÇENTİK BENİM İÇİN SORUN DEĞİL.
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hakikidaredevil 1 yıl
Hadi çentik var da alt tarafta boşluk niye var.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Hoşçakal olacaklar sensiz olsun :(
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azimlibirisii 12 ay
çentikli telefonu ilk defa iphone yapmadı diyim de
kaynak isteyen buyursun webtekno.com/...
İphone a özel bişey değil hem modernliğe ayak uyduracaksa sorun göremedim fakat biraz daha farklı geliştirme olsaydı daha güzel olurdu
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alemburda34 1 yıl
Umarım mi 2s deki gibi 128 GB tutupta 6 GB ram 256 GB 8 GB ram gibi saçmalık yapmazlar.
Standart
64 GB 6 GB ram
128 GB 8 GB ram
256 GB 8 GB ram
şeklinde olur.
Ayrıca Gearbest satışa öncelikli koyar.
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mackali6161 1 yıl
Alt çentigi çok büyük olmuş şuan canlı da izliyorum. Üzüldüm şahsen.
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XPerience 1 yıl
SE modeli bu güzel tasarım ve özellikle yeni Snapdragon 710 ile bence en alınası model olacak. Fiyat 2000 bandında olursa yeni Xiaomi akımı 8'den ziyade Türkiye'de bu olur.
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__Nikolaus__ 1 yıl
Mi6 tanıtıldıktan ne kadar zaman sonra hepsiburada ve migrosa gelmişti arkadaşlar ? Temmuz gibi gelirmi acaba buraya ?
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terliktengiiriyorum 1 yıl __Nikolaus__
Mi6 16 Nisan'da tanıtıldı, Hepsiburada üzerinden Temmuz sonu gibi satışı yapıldı. Migroslara da Eylül'ün ortalarında geldi.
Benim düşüncem bu sefer daha erken gelecektir. Malum ülkemizde Xiaomi'ye talep çok arttı.
Gearbest'in erkenden getireceğini düşünüyorum.
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Whisper 1 yıl
mi mix çıkarmış adamlar ne hale geldi
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carter 1 yıl
Yine çok satan bir model olacağını düşünüyorum ve umarım kaliteli hissiyatını kullanıcılara yansıtabilirler.
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Curb 1 yıl
Sonsuz ekranın öncülerinden biri olup da bu kadar vizyonsuz olmayı nasıl başarmışlar hayret ediyorum.
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trapattoni11 1 yıl
Duvar kağıdına kadar benzetmeye çalışmışlar. Tamam güzel telefon da, özgün olsana be kardeşim. O kadar tasarımcı falan çalışıyor, yapsınlar daha şık, daha güzel bir şey.
Daha iyisini yapabilecekken böyle yaparsan, akıllarda çakma, dandik, çinli diye kalacaksın. Kendi marka değerini düşürüyor adamlar.
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Sharparrow 1 yıl
Tam bir hayal kırıklığı.. xioami fiyat olarak artık eski günlerinden gittikçe uzaklaşıyor.. yakında fiyat olarak iPhone larla yarışmaya başlar...
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