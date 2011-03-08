Karşınızda bütçe dostu Nokia X1-00; Batarya ve hoparlör konusunda iddialı telefon

Modern hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları sahip oldukları çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM gibi güçlü donanımlarla ve LTE (Long-Term Evolution) desteği, dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, yüksek çözünürlüğe sahip kamera, Full HD video kaydı, NFC, on binlerce farklı uygulamayla telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilmenize olanak tanıyan işletim sistemleri gibi ek özelliklerle iletişim cihazı olmaktan çıkıp multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar. Peki üreticiler, telefonu yalnızca iletişim amacıyla kullanan, telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen tüketici kitlesini göz ardı ediyor mu? Tabiki etmiyorlar. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, daha önce Federal İletişim Komisyonu'nun kameralarına yakalanan X1-00 modelini duyurdu.
Alt segmentte konumlandırılan Nokia X1-00, 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor ve turuncu, okyanus mavisi, koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında, 91 gram ağırlığında monoblok ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefon, Series 30 arayüzünü kullanmakta. 128 x 160 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk görüntüleyebilen ekrana sahip telefonun üst kısmında istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine ve acil durumlar için mini led flaşa yer verilmiş; telefonun sol kısmında ise müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları bulunmakta.
MicroSD kartlar aracılığıyla kapasitesi 16 GB'a kadar arttırılabilen ve FM radyo özelliğine sahip Nokia X1-00'ın en iddialı olduğu konular ise batarya ve hoparlör. Telefonun arkasındaki hoparlörün 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum dinlediği müziği başkalarıyla da paylaşmayı sevenlerin hoşuna gidebilir. 1320 mAh'lık batarya ise 1440 saate varan bekleme (60 gün), 13 saate varan konuşma, 38 saate varan müzik dinleme süresine olanak sağlıyor.
Nokia X1-00'ın nisan ayından itibaren vergiler hariç 34 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor. Bakalım X1-00, dünya çapında 200 milyondan fazla satan 1100 serisinin liderliğini elinden alabilecek mi? Telefonun şu an için yalnızca Hindistan, Çin gibi ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise ayrı bir merak konusu.
http://conversations.nokia.com/2011/03/08/listen-up-the-nokia-x1-00-is-here/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu yüzden bunu beğeniyordum.
Sonra şans eseri Samsung'un özel bir cihazını gördüm.
Cihazda Wireless hariç her şey var. Fiyatı da 599 TL. Ama piyasada bir sürü 2.el satan kişi var.
Ben de bunu 220 liraya 1.5 aylık cihaz olarak buldum ve aldım. Arada dağlar kadar fark var.
Hayvan gibi yüksek kaliteli Bang & Olufsen IcePower Ses Sistemi (gördüğüm bütün notebook'lardan fazla ses çıkartıyor)
3.2Mpixel Otofokuslu, Gülücük Yakalama özellikli Flaşlı Kamera
A-GPS , Radyo vs.
240 x 400 çözünürlüklü 16:9 formatlı 2.8" Amoled Kapasitif Dokunmatik ekran
13.9mm kalınlık (Demek ki 16mm olmadan da daha iyi ses olabiliyormuş. Çakal Nokia)
Accelerometer , Yakınlık ve Ortam Işığı Sensörü
Bluetooth v2.0
DivX/XviD/WMV/MP4 Sertifikası (Avi, MP4 filmleri atıyorsun direk oynatıyor)
3G ve ön kamera
Ve çok hafif 99 gram
Evet pili daha az gidiyor kabul ediyorum ama yine de istediğim oldu.
İyi ses çıkışı var. Alo diyorum. Kamerası iyi, Ekranı çok çok güzel. Daha ince.
Bluetooth'u da var. Eee bunlar bana yeter. Ötekisinde hiç bir şey yoktu sesten başka.
Ayrıca kalındı da.
Eğer yüksek ses çıkışı istiyor ve bir çok şey de olsun istiyorsanız Nokia X1-00 yerine
bir yerden 2.el temizinden bulup bir tane Samsung M7603 Beat DJ alın. Arada fazla fark etmez.
Alın kendiniz karşılaştırın:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3853&idPhone2=2684
Telefonun ses sistemlerini üreten firma.
Bang & Olufsen: http://www.bang-olufsen.com/
Dostum ben ucuz yollu tel almayı dusunuyorum mp3 calar niyetinede kullanabilcegim 512 yada 1 gb hafızası olsa yeterli fm radyo yazmıssın ama mp3 caları varmı hafızası ne kadar yazmamıssın ?
Bide biraz arastırdım bir arkadasımın dedigi gibi 35 euro diyorlar ama kdvsiydi oydu buydu 120 tlyi bulur demesi gibi oldu
Cihazı beğendiyeseni ve satın almak istiyorsanız muhtemelen en ucuz nerede satılıyor diye araştırmak isteyeceksinizdir.
Örneğin www.TEKNOSA.com‘da KDV Dahil 179 TL‘ye satılıyor. Ancak kampanya ile daha ucuza da alabilirsiniz.
www.hepsiburada.com.’da 178,89 TL fiyatı ile satılıyor.
Çünkü Millet Hep Kamerasına Bakıyor Dimi Arkadşlar Yaa
:)
batarya konusunda cidden çok başarılı. ancak menulerini biraz kötü yapmışlar..
hopalörüde çok iyi. sabah öle bi alarm çalıyor ki uyanmamak elde değil. kulaklığı nokia kulaklığı değil standart kulaklık. o yüzden kullanışlı.mp3 player ve radyosu var.
o kadar. başka bişi yok. olmasın zaten :)