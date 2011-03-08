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Karşınızda bütçe dostu Nokia X1-00; Batarya ve hoparlör konusunda iddialı telefon

8 yıl
46b
1
136
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Karşınızda bütçe dostu Nokia X1-00; Batarya ve hoparlör konusunda iddialı telefon
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Modern hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları sahip oldukları çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM gibi güçlü donanımlarla ve LTE (Long-Term Evolution) desteği, dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, yüksek çözünürlüğe sahip kamera, Full HD video kaydı, NFC, on binlerce farklı uygulamayla telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilmenize olanak tanıyan işletim sistemleri gibi ek özelliklerle iletişim cihazı olmaktan çıkıp multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar. Peki üreticiler, telefonu yalnızca iletişim amacıyla kullanan, telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen tüketici kitlesini göz ardı ediyor mu? Tabiki etmiyorlar. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, daha önce Federal İletişim Komisyonu'nun kameralarına yakalanan X1-00 modelini duyurdu.

Alt segmentte konumlandırılan Nokia X1-00, 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor ve turuncu, okyanus mavisi, koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında, 91 gram ağırlığında monoblok ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefon, Series 30 arayüzünü kullanmakta. 128 x 160 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk görüntüleyebilen ekrana sahip telefonun üst kısmında istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine ve acil durumlar için mini led flaşa yer verilmiş; telefonun sol kısmında ise müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları bulunmakta.

MicroSD kartlar aracılığıyla kapasitesi 16 GB'a kadar arttırılabilen ve FM radyo özelliğine sahip Nokia X1-00'ın en iddialı olduğu konular ise batarya ve hoparlör. Telefonun arkasındaki hoparlörün 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum dinlediği müziği başkalarıyla da paylaşmayı sevenlerin hoşuna gidebilir. 1320 mAh'lık batarya ise 1440 saate varan bekleme (60 gün), 13 saate varan konuşma, 38 saate varan müzik dinleme süresine olanak sağlıyor.

Nokia X1-00'ın nisan ayından itibaren vergiler hariç 34 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor. Bakalım X1-00, dünya çapında 200 milyondan fazla satan 1100 serisinin liderliğini elinden alabilecek mi? Telefonun şu an için yalnızca Hindistan, Çin gibi ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise ayrı bir merak konusu.

Karşınızda bütçe dostu Nokia X1-00; Batarya ve hoparlör konusunda iddialı telefon
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http://conversations.nokia.com/2011/03/08/listen-up-the-nokia-x1-00-is-here/ Yorum Yaz
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Cerenimo 7 yıl
Çok pahalı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
ben bugün bu telefonu aldım gerçekten harika bir telefon tuşları güzel mp3 çaları daha 100 lercesi kısacası mükemmel
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla ben iyi ses çıkartan ama kamerası olması , bluetooth , iyi ekran gibi özellikleri olan bir telefon yok sanıyordum.
Bu yüzden bunu beğeniyordum.

Sonra şans eseri Samsung'un özel bir cihazını gördüm.
Cihazda Wireless hariç her şey var. Fiyatı da 599 TL. Ama piyasada bir sürü 2.el satan kişi var.
Ben de bunu 220 liraya 1.5 aylık cihaz olarak buldum ve aldım. Arada dağlar kadar fark var.

Hayvan gibi yüksek kaliteli Bang & Olufsen IcePower Ses Sistemi (gördüğüm bütün notebook'lardan fazla ses çıkartıyor)
3.2Mpixel Otofokuslu, Gülücük Yakalama özellikli Flaşlı Kamera
A-GPS , Radyo vs.
240 x 400 çözünürlüklü 16:9 formatlı 2.8" Amoled Kapasitif Dokunmatik ekran
13.9mm kalınlık (Demek ki 16mm olmadan da daha iyi ses olabiliyormuş. Çakal Nokia)
Accelerometer , Yakınlık ve Ortam Işığı Sensörü
Bluetooth v2.0
DivX/XviD/WMV/MP4 Sertifikası (Avi, MP4 filmleri atıyorsun direk oynatıyor)
3G ve ön kamera
Ve çok hafif 99 gram

Evet pili daha az gidiyor kabul ediyorum ama yine de istediğim oldu.
İyi ses çıkışı var. Alo diyorum. Kamerası iyi, Ekranı çok çok güzel. Daha ince.
Bluetooth'u da var. Eee bunlar bana yeter. Ötekisinde hiç bir şey yoktu sesten başka.
Ayrıca kalındı da.

Eğer yüksek ses çıkışı istiyor ve bir çok şey de olsun istiyorsanız Nokia X1-00 yerine
bir yerden 2.el temizinden bulup bir tane Samsung M7603 Beat DJ alın. Arada fazla fark etmez.
Alın kendiniz karşılaştırın:
http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3853&idPhone2=2684

Telefonun ses sistemlerini üreten firma.
Bang & Olufsen: http://www.bang-olufsen.com/
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DH Misafiri 7 yıl
ben aldım ama bataryam 2 gün gidiyor hemde teknosadan aldım
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DH Misafiri 7 yıl
38-yeni aldım 170 tl.mükemmel tam aradığım gibi bir telefon bu. kameraydı dokunmatikti onlar para tuzağı ve çabuk bozuluyor.sağlam hem kullanışlı hem de ses kalitesi yüksek müzik dinlemek için ideal.batarya dersen öyle başka ne olsun.fotoğraf takıntısı olmayan herkese öneririm.
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SimonAdebisi 7 yıl ..Knight..
..Knight..





Modern hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları sahip oldukları çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM gibi güçlü donanımlarla ve LTE (Long-Term Evolution) desteği, dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, yüksek çözünürlüğe sahip kamera, Full HD video kaydı, NFC, on binlerce farklı uygulamayla telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilmenize olanak tanıyan işletim sistemleri gibi ek özelliklerle iletişim cihazı olmaktan çıkıp multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar. Peki üreticiler, telefonu yalnızca iletişim amacıyla kullanan, telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen tüketici kitlesini göz ardı ediyor mu? Tabiki etmiyorlar. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, daha önce Federal İletişim Komisyonu'nun kameralarına yakalanan X1-00 modelini duyurdu.



Alt segmentte konumlandırılan Nokia X1-00, 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor ve turuncu, okyanus mavisi, koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında, 91 gram ağırlığında monoblok ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefon, Series 30 arayüzünü kullanmakta. 128 x 160 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk görüntüleyebilen ekrana sahip telefonun üst kısmında istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine ve acil durumlar için mini led flaşa yer verilmiş; telefonun sol kısmında ise müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları bulunmakta.



MicroSD kartlar aracılığıyla kapasitesi 16 GB'a kadar arttırılabilen ve FM radyo özelliğine sahip Nokia X1-00'ın en iddialı olduğu konular ise batarya ve hoparlör. Telefonun arkasındaki hoparlörün 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum dinlediği müziği başkalarıyla da paylaşmayı sevenlerin hoşuna gidebilir. 1320 mAh'lık batarya ise 1440 saate varan bekleme (60 gün), 13 saate varan konuşma, 38 saate varan müzik dinleme süresine olanak sağlıyor.



Nokia X1-00'ın nisan ayından itibaren vergiler hariç 34 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor. Bakalım X1-00, dünya çapında 200 milyondan fazla satan 1100 serisinin liderliğini elinden alabilecek mi? Telefonun şu an için yalnızca Hindistan, Çin gibi ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise ayrı bir merak konusu.







Dostum ben ucuz yollu tel almayı dusunuyorum mp3 calar niyetinede kullanabilcegim 512 yada 1 gb hafızası olsa yeterli fm radyo yazmıssın ama mp3 caları varmı hafızası ne kadar yazmamıssın ?

Bide biraz arastırdım bir arkadasımın dedigi gibi 35 euro diyorlar ama kdvsiydi oydu buydu 120 tlyi bulur demesi gibi oldu

Cihazı beğendiyeseni ve satın almak istiyorsanız muhtemelen en ucuz nerede satılıyor diye araştırmak isteyeceksinizdir.

Örneğin www.TEKNOSA.com‘da KDV Dahil 179 TL‘ye satılıyor. Ancak kampanya ile daha ucuza da alabilirsiniz.

www.hepsiburada.com.’da 178,89 TL fiyatı ile satılıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
10 tl daha ustune ekleyıp 1 kamera ve buluetot olsaydı ne olacaktı zaten onlar yok dıye batrarya omru uzun zıl sesınıde cıkarıp tıtresım tek olsaydı 60 gunden 90 gune cıkardı ::)))
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DH Misafiri 7 yıl
En Azından 1.3 Mega Kamera Koysalar
Çünkü Millet Hep Kamerasına Bakıyor Dimi Arkadşlar Yaa
:)
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DH Misafiri 7 yıl
düşünün ilkçıktığında philipis sxinium909 almıştım 3 gün önce bozuldu 15 yıldan fazla oldu hala pil 1hafta gidiyordu.50sefer düştü belki 1 seferi 3 kattan.şimdi x1 aldım ama aynı perfonmans vereceğini sanmıyorum.birde 200 tl ödedim inşaallah iyi çıkar...
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hakaniko 7 yıl
bende almayı düşünüyorum ancak mesaj yazması nasıl? rahat yazılıyormu?
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DH Misafiri 7 yıl
nokia nın bu cihazı 1100 gibi rağbet görecegini sanmıyorum. fiatı 160-190 tl. civarında. 1100 çok daha ucuza çıkmıştı. sitelerde 34 euro fiyat belirtilmiş. bu cihazı türkiyede almaya kalktıgında 80 euro gibi bir fiata karşılık geliyor. iki katından fazla fark var. millet o kadarda eneyi degil.
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu ben aldım.
batarya konusunda cidden çok başarılı. ancak menulerini biraz kötü yapmışlar..
hopalörüde çok iyi. sabah öle bi alarm çalıyor ki uyanmamak elde değil. kulaklığı nokia kulaklığı değil standart kulaklık. o yüzden kullanışlı.mp3 player ve radyosu var.
o kadar. başka bişi yok. olmasın zaten :)
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