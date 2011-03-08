Karşınızda bütçe dostu Nokia X1-00; Batarya ve hoparlör konusunda iddialı telefon

Modern hayatın önemli bir parçası haline gelen cep telefonları sahip oldukları çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM gibi güçlü donanımlarla ve LTE (Long-Term Evolution) desteği, dokunmatik ekran, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, yüksek çözünürlüğe sahip kamera, Full HD video kaydı, NFC, on binlerce farklı uygulamayla telefonunuzu dilediğiniz gibi kişiselleştirebilmenize olanak tanıyan işletim sistemleri gibi ek özelliklerle iletişim cihazı olmaktan çıkıp multimedya canavarlarına dönüşmüş durumdalar. Peki üreticiler, telefonu yalnızca iletişim amacıyla kullanan, telefonlara fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen tüketici kitlesini göz ardı ediyor mu? Tabiki etmiyorlar. Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia, daha önce Federal İletişim Komisyonu'nun kameralarına yakalanan X1-00 modelini duyurdu.

Alt segmentte konumlandırılan Nokia X1-00, 850 ve 1900 MHz'lik GSM frekanslarını destekliyor ve turuncu, okyanus mavisi, koyu gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. 112.2 x 47.3 x 16 mm boyutlarında, 91 gram ağırlığında monoblok ve sade tasarımıyla dikkat çeken telefon, Series 30 arayüzünü kullanmakta. 128 x 160 piksel çözünürlüğünde, 65.536 renk görüntüleyebilen ekrana sahip telefonun üst kısmında istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm jak girişine ve acil durumlar için mini led flaşa yer verilmiş; telefonun sol kısmında ise müzik dinleme esnasında kullanabileceğiniz kısayol tuşları bulunmakta.

MicroSD kartlar aracılığıyla kapasitesi 16 GB'a kadar arttırılabilen ve FM radyo özelliğine sahip Nokia X1-00'ın en iddialı olduğu konular ise batarya ve hoparlör. Telefonun arkasındaki hoparlörün 106 phon'luk ses çıkış gücüne sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum dinlediği müziği başkalarıyla da paylaşmayı sevenlerin hoşuna gidebilir. 1320 mAh'lık batarya ise 1440 saate varan bekleme (60 gün), 13 saate varan konuşma, 38 saate varan müzik dinleme süresine olanak sağlıyor.

Nokia X1-00'ın nisan ayından itibaren vergiler hariç 34 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor. Bakalım X1-00, dünya çapında 200 milyondan fazla satan 1100 serisinin liderliğini elinden alabilecek mi? Telefonun şu an için yalnızca Hindistan, Çin gibi ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise ayrı bir merak konusu.

http://conversations.nokia.com/2011/03/08/listen-up-the-nokia-x1-00-is-here/