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Karşınızda gezegenin en sağlam telefonu olduğu iddia edilen AGM X3

Çinli akıllı telefon üreticisi AGM, gezegenin en dayanıklı akıllı telefonu olduğunu iddia ettiği yeni cihazı X3’ü tanıttı. Cihazın teknik özellikleri, fiyatı ve tüm detayları haberimizde.
8 ay
5,5b
1
27
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Ürettiği “fiziksel dayanıklılık” odaklı cihazlarla ünlenen Çinli akıllı telefon üreticisi AGM, gezegenin en dayanıklı akıllı telefonu olduğunu iddia ettiği yeni cihazı X3’ü tanıttı. Markanın X serisinin devamı niteliğinde olan cihazın teknik özelliklerine, fiyatlandırmasına ve diğer detaylarına gelin hep birlikte göz atalım!
Suya ve toza karşı dayanıklılığını tasdikleyen IP68 sertifikasına sahip olan AGM X3, aynı zamanda askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden geçmeyi de başardı. Ayrıca cihaz, -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.
Fiziksel dayanıklılık odaklı üretilen akıllı telefonlar genelde tasarım ve donanım bakımından çok büyük vaatlere sahip olmaz ancak bu cihaz diğer akıllı telefonlardan farklı olarak üst düzey fiziksel dayanıklılık vaat etmek ile birlikte aynı zamanda tasarım ve teknik özellikler bakımından da oldukça tatmin edici.
Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, Snapdragon 845 işlemci ile karşımıza çıkan AGM X3, Gorilla Glass 5 korumaya sahip 5.99 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca 4100mAh kapasitesinde bir pile sahip olan cihaz 24+12MP’lik bir arka kamera ve 20MP’lik bir ön kameraya sahip. Farklı fiyatlarda farklı depolama kapasitelerine sahip seçeneklerle piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatlandırması aşağıda yer alıyor.
  • 6GB RAM + 64GB Depolama= ¥3499 (3200+ TL)
  • 8GB RAM + 64GB Depolama = ¥3999 (3700+ TL)
  • 8GB RAM + 128GB Depolama = ¥4399(4100+ TL)
  • 8GB RAM + 128GB Depolama+ Timsah derisi kaplama= ¥4999 (4700+ TL)
  • 8GB RAM + 256GB Depolama+ Timsah derisi kaplama= ¥5599 (5200+ TL)

Cihaz Özellikleri

  • İşlemci: Snapdragon 845
  • Bellek: 6 veya 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama
  • Ekran: 5.99 inç 18:9 ekran+Gorilla Glass 5 koruma
  • Arka Kamera: 12MP + 24MP f/1.8 diyafram
  • Ön Kamera: 20MP
  • Batarya: 4100 mAh, Quick Charge 4.0
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo      

https://appuals.com/agm-releases-agm-x3-geek-version-with-a-5-99-inch-189-hd-display-gorilla-5th-generation-glass-and-the-highest-brightness-up-to-500nit/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AskN0More 8 ay en beğenilen
Hastayım şu lansmanlara.. “gezegenin en sağlam telefonu” sanki diğer gezegenlerdeki telefonlarında katıldığı bir turnuvaya özel ürün geliştirmişler gibi...
2 Yanıt Yanıtla +18
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modifci 8 ay
O değil de yakında bir yuan 1 tl olacak
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Umutcan 8 ay
Kırılmazlık tamam da biraz da çizilmezliğe önem verseler de şu telefonları kaba saba kılıflarla kullanmasak... Adamlar güzelim tasarım yapıyor,
ama kılıf takıp o tasarımı mahvediyoruz. LG'nin bir modelinin arka kısmında kendini yenileyen bir teknoloji vardı ama çok verimli değildi galiba.
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HLLBN 8 ay
Kırılmaz bu AGM
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OverClocK1ng 8 ay
Timsah derisi kaplama fark ettiriyor. Peki timsahı kendimiz götürürsek?
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Yekase2084 8 ay
Bir kafa seviyesinden düşmelik canı var bence, var mı artıran?
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Mr. Jingles 8 ay
Şimdi bu telefonu var gücümle yere çarpsam sonuç aşağıdaki iPhone gibi olur. 3310 king.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Johan Elmander 8 ay
Sözde en sağlam, Gorilla Glass 5 kullanıyor. Yere düşür cam tuz buz olacak yine.
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coolcool 8 ay
Ne zaman satışa çıkıyor.aliriz bunu
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ozmenakif 8 ay
Helio P serisi işlemci vardır diye tahmin ederken haberin devamında Snapdragon 845 olduğunu görmek şaşırttı
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Tugrul_512bit 8 ay
Nokia telefonum bugün yere düştü bozuldu, açılmıyor. Ne yapmalıyım?
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İtalyada ilticacı 8 ay
Tamir etttimelisin ahbap
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muhayyel genç 8 ay
Çarpmanın etkisiyle anakart arızalanmış olabilir.
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