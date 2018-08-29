Karşınızda gezegenin en sağlam telefonu olduğu iddia edilen AGM X3

Ürettiği “fiziksel dayanıklılık” odaklı cihazlarla ünlenen Çinli akıllı telefon üreticisi AGM, gezegenin en dayanıklı akıllı telefonu olduğunu iddia ettiği yeni cihazı X3’ü tanıttı. Markanın X serisinin devamı niteliğinde olan cihazın teknik özelliklerine, fiyatlandırmasına ve diğer detaylarına gelin hep birlikte göz atalım!

Suya ve toza karşı dayanıklılığını tasdikleyen IP68 sertifikasına sahip olan AGM X3, aynı zamanda askeri sınıf MIL-STD-810G testlerinden geçmeyi de başardı. Ayrıca cihaz, -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor.

Fiziksel dayanıklılık odaklı üretilen akıllı telefonlar genelde tasarım ve donanım bakımından çok büyük vaatlere sahip olmaz ancak bu cihaz diğer akıllı telefonlardan farklı olarak üst düzey fiziksel dayanıklılık vaat etmek ile birlikte aynı zamanda tasarım ve teknik özellikler bakımından da oldukça tatmin edici.

Cihazın teknik özelliklerinden biraz bahsedecek olursak, Snapdragon 845 işlemci ile karşımıza çıkan AGM X3, Gorilla Glass 5 korumaya sahip 5.99 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca 4100mAh kapasitesinde bir pile sahip olan cihaz 24+12MP’lik bir arka kamera ve 20MP’lik bir ön kameraya sahip. Farklı fiyatlarda farklı depolama kapasitelerine sahip seçeneklerle piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatlandırması aşağıda yer alıyor.

6GB RAM + 64GB Depolama= ¥3499 (3200+ TL)

+ Depolama= 8GB RAM + 64GB Depolama = ¥3999 (3700+ TL)

+ Depolama = 8GB RAM + 128GB Depolama = ¥4399(4100+ TL)

+ Depolama = 8GB RAM + 128GB Depolama+ Timsah derisi kaplama= ¥4999 (4700+ TL)

+ Depolama+ Timsah derisi kaplama= 8GB RAM + 256GB Depolama+ Timsah derisi kaplama= ¥5599 (5200+ TL)





Cihaz Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 845

Snapdragon 845 Bellek: 6 veya 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama

6 veya 8GB RAM, 256GB’a kadar depolama Ekran : 5.99 inç 18:9 ekran+Gorilla Glass 5 koruma

: 5.99 inç 18:9 ekran+Gorilla Glass 5 koruma Arka Kamera: 12MP + 24MP f/1.8 diyafram

12MP + 24MP f/1.8 diyafram Ön Kamera: 20MP

20MP Batarya: 4100 mAh, Quick Charge 4.0

4100 mAh, Quick Charge 4.0 İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

https://appuals.com/agm-releases-agm-x3-geek-version-with-a-5-99-inch-189-hd-display-gorilla-5th-generation-glass-and-the-highest-brightness-up-to-500nit/