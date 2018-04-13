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Karşınızda ön siparişe sunulan Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei'nin resmi olarak duyurduğu akıllı telefonu Huawei Mate RS Porsche Design ön siparişe sunuldu. 23 Nisan'da piyasaya çıkacak olan telefon 2.100 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.
1 yıl
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei'nin uzun bir süredir merakla beklenen telefonu Huawei Mate RS Porsche Design, İngiltere'de ön siparişe sunuldu. Almanların efsanevi otomobili Porsche'tan esinlenilerek tasarlanan akıllı telefon son derece şık bir tasarıma sahip. Cihaz 2.100 dolarlık (bugünün kuruyla 8.587 TL) fiyat etiketi ise erişilmesi zor bir konumda olduğuna işaret ediyor.

Son derece cazip donanım özellikleri

Oldukça çarpıcı bir tasarımı olan Huawei Mate RS Porsche Design, 18:9 en boy oranına ve 2880 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6 inçlik OLED ekranla geliyor. 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı (512 GB seçeneği de var) sunan cihaz, işlemci gücünü ise 8 çekirdekli HUAWEI Kirin 970'den alıyor. Cihazın arka kısmında üst üste konumlanmış 3 adet kamera 40 Megapiksellik bir çözünürlük sunarken, ön kamera ise 24 Megapiksel çözünürlükte. Akıllı telefonun ses sistemi ise Dolby Atmos teknolojisi ile güçlendirilmiş.
Huawei Mate RS Porsche Design ön ve arka kısımda olmak üzere iki adet parmak okuma sensörüne sahip. Arka kısımdaki standart parmak okuyucu sensörlerden, fakat cihazın önünde ise ekrana gömülü bir parmak izi sensörü mevcut. Batarya konusunda ise diğer markaların amiral gemilerini göz önüne alırsak, Huawei Mate RS Porsche Design'ın 4.000 mAh gücündeki bataryası oldukça tatmin edici diyebiliriz.
Kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacak olan akıllı telefonda, USB Type-C ve 3,5 mm kulaklık girişleri mevcut. Suya ve toza karşı dayanıklılığı belgeleyen IP67 sertifikasına da sahip olan cihazın, siyah ve kırmızı olmak üzere iki renk seçeneği var. Huawei Mate RS Porsche Design'ın şu an için siyah versiyonu ön siparişe sunulmuş durumda olsa da 23 Nisan'dan sonra kırmızı renginin de satışa sunulması bekleniyor.

https://consumer.huawei.com/en/phones/porsche-design-mate-rs/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Bence Huawei mate 20 bu telefonun aynısı olacak ve extra kirin 980 ile gelecek.
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batuta 1 yıl
Porshe design yazısı küçük ve sönük olmuş şöyle ekranın orta yerinde olsa daha havalı olurdu
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Fenomenon 1 yıl
porshe design blakberry'leri sevmezdim. bana kaba ve itici gelirdi ama bu telefon güzel olmuş. çünkü dizayn edilecek bir yanı yok, telefonun %90'ı ekrandan oluşuyor. alttaki porshe yazısı da güzel olmuş bence.
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Nevfel 1 yıl
İşlemci ve ram kapasitesi olmamış. Huawei inatla kendi işlemcisini kullanıyor ama rakiplerinin gerisinde. Parası olan adam en iyisini ister. 8 gb ram ve s845 olmalıydı en azından.
Ip67 değil ip68 olmalıydı.
Kamera ve tasarım dışında bir artısı yok.
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darkhair 1 yıl
Şu alttaki "Porsche Design" yazısını, ilk gördüğüm andan beri çok itici buluyorum. Telefonun genel silüetini bozuyor resmen...
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Rachsuchtig 1 yıl deniz_sea
Sonuçta ilk çıkan Porsche Design Telefon bu değil ben genel olarak beğenmiyorum. Gerek yok böyle ciğer/kedi muhabbeti yapmaya
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Rachsuchtig 1 yıl
Bu Porsche dizaynları anlayamadım bir türlü güzel de değiller
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deniz_sea 1 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
Bu Porsche dizaynları anlayamadım bir türlü güzel de değiller

Kedi yine uzanamadığı ciğere mundar dedi.

Şaka bir yana, telefonun orijinal hali güzel olduğu için biraz kurtarmış bence, ekran oranı hariç ben beğendim....
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