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Karşınızda yeni Asha serisi : Asha 500, Asha 502, Asha 503

5 yıl
1,1b
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23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Karşınızda yeni Asha serisi : Asha 500, Asha 502, Asha 503



Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en büyük silahı konumunda olan Asha aileisi, bugünkü etkinlikte 3 yeni üyeye daha kavuştu. Asha 500, Asha 502 ve Asha 503.

Asha 502 ve 503 modellerinde flaş destekli 5MP çözünürlükte kamera yer alırken, Asha 500 modelinde 2MP çözünürlükte bir arka kamera yer alıyor. Asha 503 modelinde ise 3G desteği bulunuyor. Bu açıdan Asha ailesindeki ilk 3G desteği sunan cihaz Asha 503 olacak. Her üç modelin de WhatsApp ön yüklü olarak gelecek ay satışa çıkacağı açıklandı.

Asha 500 modelinde 2.8 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran yer alıyor. Modelde tek ve çift SIM opsiyonu mevcut. Asha 502 ve 503 modeli ise 3 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor.  Ayrıca Asha 503 Gorilla Glass 2 desteği sunuyor. Asha 502 modeli çift SIM destekli olarak Asha 503 de tek ve çift SIM opsiyonlu olarak gelecek. Yine her üç modelde de WiFi ve EDGE bağlantıları standart olarak geliyor. 

Yeni Asha serisinde parmak hareketleriyle kameraya ve kamera ayarlarına daha kolay erişim sunuluyor. Ekranı aşağıdan yukarıya çekerek kameraya ulaşma, kamera ekranına uzun basarak ayarlara geçme, ekranı kaydırarak paylaşma seçeneklerine geçme bunlardan bazıları. Bu özellikler tüm Asha ailesine sunulacak.
Modellerin cam kaplı bir polikarbonat kasa ile geleceği belirtiliyor. Bu cam materyal, kasa renginin güneş ışığı altında daha canlı görünmesini sağlıyor. 

Yeni Asha serisinde Asha 503 modeli 99$, Asha 502 modeli 89$, Asha 500 modeli ise 69$ olarak fiyatlandırılmış durumda. Modeller yıl sonuna doğru Afrika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde satışta olacak.



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e-Militarist 5 yıl en beğenilen
Bugün günlerden Nokia. 1520 1320 ve 2520 haberlerini de senden bekliyoruz ekrem71. Çıldırt bizi.
1 Yanıt Yanıtla +16
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Guest-323E4D72D 5 yıl
huseyintat
yeni çöpler gelmiş :)

Başlığı samsung diye okuyan bir tek sen varsın sanırım.
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The Tenth Doctor 5 yıl haymatloshan
haymatloshan
Donanımhaber yine sınıfta kaldı,akşama Apple yaygarası kopartırsınız artık buralarda...

Ne apple'ı Nokia olacak bugün
haymatloshanDonanımhaber yine sınıfta kaldı,akşama Apple yaygarası kopartırsınız artık buralarda...Ne apple'ı Nokia olacak bug...
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e-Militarist 5 yıl
www.nokia.com/global/products/phone/asha503/

www.nokia.com/global/products/phone/asha503-dual-sim/

www.nokia.com/global/products/phone/asha500-dual-sim/

www.nokia.com/global/products/phone/asha502-dual-sim/

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CeEr 5 yıl
bitane yap 89$ yap. sen de, biz de zarar etmeyelim NOKIA la.
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senersongur 5 yıl
Fiyat iyi. Ekranları 800*480 olsa 10 numara olurdu.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu telefonlar 100$ altı olduğu için yurtdışından sipariş etsek gümrüğe takılmadan gelir mi
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atomcu 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
bu telefonlar 100$ altı olduğu için yurtdışından sipariş etsek gümrüğe takılmadan gelir mi

Takılırtele fon yasakçü nkü
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Led Zeppelin 5 yıl okan_cehapelioglu
Hocam yurt dışından kargo ile telefon getiremiyorsunuz etiket fiyatı ne olursa olsun yasal olarak... Ama bazı çin siteleri telefonu başka birşey gösterip sokabiliyorlar o da tamamen şans işi... En garanti yolcu beraberinde getirmek...
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atomcu 5 yıl
Çöp
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MURATSPLAT 5 yıl
çöp diyenler, bankadan kredi çekip iPhone veya galaksy note alan insanlardır. Akillara zarar...
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iboocum 5 yıl
Giriş seviyesi telefonlardan bir tek Nokia anlıyor
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Morphinz 5 yıl
O kasa kalınlığı ne öyle ya? 3310'nun dokunmatik versiyonu.. Yeni nesil kalas olmuş bu :D
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aycibin 5 yıl
maksat 100$ altına akıllı telefon sunabilmek.herkes 700$'lık 8mm kalınlığında telefon alamıyor nedense(!)
facebook,whatapp,mail,internet ve telefon ihtiyaçlarını görüyor.tek rakibi adı sanı duyulmamış çin markaları.
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doctor5945 5 yıl
asha 503 bircok kısının 2. telefonu olmaya aday bence
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Guest-323E4D72D 5 yıl
huseyintat
yeni çöpler gelmiş :)

Başlığı samsung diye okuyan bir tek sen varsın sanırım.
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huseyintat 5 yıl
yeni çöpler gelmiş :)
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eP_362 5 yıl
Diğer yayınlanacak Asha uygulamaları: Danger Dash, ESPN F1, ESPN FC, ESPN Hub, Goal Live Scores, LINE with Free Voice Calls, Photofunia, PicFeed and PicTag.
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