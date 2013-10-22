Karşınızda yeni Asha serisi : Asha 500, Asha 502, Asha 503

Nokia'nın gelişmekte olan ülke pazarlarındaki en büyük silahı konumunda olan Asha aileisi, bugünkü etkinlikte 3 yeni üyeye daha kavuştu. Asha 500, Asha 502 ve Asha 503.

Asha 502 ve 503 modellerinde flaş destekli 5MP çözünürlükte kamera yer alırken, Asha 500 modelinde 2MP çözünürlükte bir arka kamera yer alıyor. Asha 503 modelinde ise 3G desteği bulunuyor. Bu açıdan Asha ailesindeki ilk 3G desteği sunan cihaz Asha 503 olacak. Her üç modelin de WhatsApp ön yüklü olarak gelecek ay satışa çıkacağı açıklandı.





Asha 500 modelinde 2.8 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran yer alıyor. Modelde tek ve çift SIM opsiyonu mevcut. Asha 502 ve 503 modeli ise 3 inçlik 240x320 piksel çözünürlükte ekran barındırıyor. Ayrıca Asha 503 Gorilla Glass 2 desteği sunuyor. Asha 502 modeli çift SIM destekli olarak Asha 503 de tek ve çift SIM opsiyonlu olarak gelecek. Yine her üç modelde de WiFi ve EDGE bağlantıları standart olarak geliyor.





Yeni Asha serisinde parmak hareketleriyle kameraya ve kamera ayarlarına daha kolay erişim sunuluyor. Ekranı aşağıdan yukarıya çekerek kameraya ulaşma, kamera ekranına uzun basarak ayarlara geçme, ekranı kaydırarak paylaşma seçeneklerine geçme bunlardan bazıları. Bu özellikler tüm Asha ailesine sunulacak.

Modellerin cam kaplı bir polikarbonat kasa ile geleceği belirtiliyor. Bu cam materyal, kasa renginin güneş ışığı altında daha canlı görünmesini sağlıyor.





Yeni Asha serisinde Asha 503 modeli 99$, Asha 502 modeli 89$, Asha 500 modeli ise 69$ olarak fiyatlandırılmış durumda. Modeller yıl sonuna doğru Afrika, Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde satışta olacak.