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Karşınızda yeni Meizu PRO 6S

Yıl sonlarını boş geçmek istemeyen Çinli Meizu, PRO 6 amiral gemi modelini güncelleyerek PRO 6S adıyla yeniden satışa sunuyor. Yeni modelde batarya ve kamera iyileştirilmiş.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,6b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Meizu, yıl bitmeden yeni bir PRO modeli ile tüketicinin karşısına çıktı. Firma, amiral gemisi PRO 6 üzerinde bazı yenilikler yaparak PRO 6S adıyla yeniden piyasaya sürüyor.

Meizu PRO 6 modeli bilindiği üzere 10 çekirdekli Helio X25 yonga setini taşıyan ilk akıllı telefon olmuştu. PRO 6S modelinde ise Samsung’un Exynos 8890 yonga setinin kullanılması bekleniyordu. Firmanın patronu 4G modem konusunda uyumluluk sorunları çıkınca vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu PRO 6S modeli MediaTek Helio X25 ile yola devam etti.

Donanım

Helio X20 yonga setinden farklı olarak, Helio X25 yonga setinde hızların biraz daha artırıldığını görüyoruz. Yoğun yüklerde iki adet Cortex-A72 çekirdeği 2.5GHz saat hızında çalışırken, düşük yüklerde 4+4 yapıdaki 8 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor. Mali-T880 grafik birimi de 850MHz seviyesine yükseltilmiş.

Hali hazırdaki mevcut amiral gemileri kadar yüksek performans değerlerine ulaşamasa da, Helio X25 yonga seti ilk benchmark sonuçlarında 100 bin civarına kadar çıkıyor. Yonga setinin DDR3 bellek desteği sunabildiğini ve beraberinde de 4GB LPDDR3 RAM ile geldiğini unutmamak gerek. Bu bakımdan performans konusunda darboğazlar yaşanabilir. 64GB depolama kapasitesi arttırılamıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 9: Leica ve Porsche bir arada"

Orijinal modelin 21MP çözünürlüğündeki kamerasının yerine 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörü tercih edilmiş. 4 eksenli optik görüntü dengeleme özelliği sayesinde çok yüksek kalitede fotoğraflar elde edilebiliyor. Diğer taraftan 2560mAh kapasiteli batarya 3060mAh seviyesine yükseltilmiş.

Bunun haricinde donanımda herhangi bir fark yok. 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 2.5D ekran kavisi, 3D Press ekran hassasiyeti teknolojisi, metal gövde, USB 3.1 Tip-C bağlantısı, Smart PA 32-bit / 192kHz ses yongası bunlardan bazıları. Telefon için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş ve önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. 

 

http://www.digitaltrends.com/mobile/meizu-pro-6s-launch/ Yorum Yaz
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Xloud 3 yıl en beğenilen ahmet1905_47
ahmet1905_47


Xloud


ahmet1905_47

bildiğin iphone 6

Oda bildiğin MX4


cik disari sor bakalim hangisi hangisine benziyor diye mx4 u kac kisi iphone a benzetecek

Sokaktaki insan ne bilecek hangisinin önce tanıtıldığını? Çoğunluğun dediğini doğru sanmakta ayrı bis hastalık...
ahmet1905_47Xloudahmet1905_47bildiğin iphone 6...
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ahmet1905_47 3 yıl
bildiğin iphone 6
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Hello x25 li redmi pro 200$ bile değilken
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kadirirdem 3 yıl
Mtk ne ya adam gibi s821 koysana şuna...
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Umarım iphone 8 tasarım olarak çok farklı olur. Yoksa bütün telefon üreticileri özgünlüğünü kaybedecek...
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stalker(1979) 3 yıl
Millet kendinde hangi marka varsa ona benzetiyor anladığım kadarıyla :D Yuvarlağımsı home tuşundan dolayı iphone'a benzetmişler ancak dikkatli bakınca Samsung'lara benzediği anlaşılıyor. Zaten Donanım'ın çoğunu samsung'tan alıyorlar. Samsung verseydi exynos 8890'ın da alacaklarmış. Daha çok touchwiz ve duvar kağıtları olarak İphone'a benzetiyorum bu markayı.
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rene54 3 yıl
adamlarlar lisanslı çakma iphone 6 yapmış :D
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fantomasds 3 yıl
Meizu olacak pardon.
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fantomasds 3 yıl
Meisu fiyat performans cihazı olduğu için takdir görüyor, 400 $ çok abartı bir rakam. Xiaomi Mi5 (Snap 820 3gbram/ 64 gb / sd yok) 310 $ken.
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caneycaney 3 yıl
helio x25 çöp
aynı ürün.Doğru düzgün snapdragon veya exynos koysalar tamamdı
birde 3000 mah koymuşlar bu cpuya
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vjdrsjejv 3 yıl
Meizu çıkar artık snap 650-52'li 5.5 inclik root edilebilen bir telefon seni bekliyorum.
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Özellikler iyide bazı eksiklikleri var.
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