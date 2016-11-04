Karşınızda yeni Meizu PRO 6S

Çin’in önemli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Meizu, yıl bitmeden yeni bir PRO modeli ile tüketicinin karşısına çıktı. Firma, amiral gemisi PRO 6 üzerinde bazı yenilikler yaparak PRO 6S adıyla yeniden piyasaya sürüyor.

Meizu PRO 6 modeli bilindiği üzere 10 çekirdekli Helio X25 yonga setini taşıyan ilk akıllı telefon olmuştu. PRO 6S modelinde ise Samsung’un Exynos 8890 yonga setinin kullanılması bekleniyordu. Firmanın patronu 4G modem konusunda uyumluluk sorunları çıkınca vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu PRO 6S modeli MediaTek Helio X25 ile yola devam etti.

Donanım

Helio X20 yonga setinden farklı olarak, Helio X25 yonga setinde hızların biraz daha artırıldığını görüyoruz. Yoğun yüklerde iki adet Cortex-A72 çekirdeği 2.5GHz saat hızında çalışırken, düşük yüklerde 4+4 yapıdaki 8 adet Cortex-A53 çekirdeği devreye giriyor. Mali-T880 grafik birimi de 850MHz seviyesine yükseltilmiş.

Hali hazırdaki mevcut amiral gemileri kadar yüksek performans değerlerine ulaşamasa da, Helio X25 yonga seti ilk benchmark sonuçlarında 100 bin civarına kadar çıkıyor. Yonga setinin DDR3 bellek desteği sunabildiğini ve beraberinde de 4GB LPDDR3 RAM ile geldiğini unutmamak gerek. Bu bakımdan performans konusunda darboğazlar yaşanabilir. 64GB depolama kapasitesi arttırılamıyor.

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Orijinal modelin 21MP çözünürlüğündeki kamerasının yerine 12MP çözünürlüğünde Sony IMX386 sensörü tercih edilmiş. 4 eksenli optik görüntü dengeleme özelliği sayesinde çok yüksek kalitede fotoğraflar elde edilebiliyor. Diğer taraftan 2560mAh kapasiteli batarya 3060mAh seviyesine yükseltilmiş.

Bunun haricinde donanımda herhangi bir fark yok. 5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran, 2.5D ekran kavisi, 3D Press ekran hassasiyeti teknolojisi, metal gövde, USB 3.1 Tip-C bağlantısı, Smart PA 32-bit / 192kHz ses yongası bunlardan bazıları. Telefon için 399$ fiyat etiketi belirlenmiş ve önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.