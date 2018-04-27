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Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri]

Airbus tarafından üretilen ve şimdilik dünyada 1 adet bulunan A350-1000 tipi yolcu uçağı, Antalya'da düzenlenen Eurasia Airshow'da göz doldurdu. Katar Havayolları'na ait Airbus A350-1000 özellikleri:
1 yıl
3,1b
1
4
havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri]
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Türkiye’nin en büyük havacılık organizasyonu Eurasia Airshow, bu alandaki en yeni teknolojilere ev sahipliği yaparak ziyaretçilerine oldukça heyecan verici bir deneyim sunuyor. Sektöre öncülük eden pek çok firmanın boy gösterdiği fuarda, Airbus’ın en yeni gözdesi A350-1000 tipi yolcu uçağı da tüm ihtişamıyla ziyaretçileri karşılıyor.

Şimdilik dünyada sadece 1 adet bulunan ve geçtiğimiz şubat ayında Katar Havayolları’na teslim edilen Airbus A350-1000, yolcularına tasarım, teknoloji ve konfor açısından unutamayacakları bir deneyim vaat ediyor. Rakiplerine kıyasla pek çok konuda öne çıkan yolcu uçağı, yüzde 53 kompozit malzemeden yapılmış olması nedeniyle yolcu başına daha düşük karbon emisyonu ve yakıt tüketimi sağlıyor.

Airbus A350-1000, çift koridorlu uçaklar arasında en sessiz kabine sahip olması ve 350+ kapasiteli en hafif yolcu uçağı olmasıyla dikkat çekiyor. Uçakta, jet-lag adı verilen uçuş sersemliğinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için doğal gün doğumu ve gün batımı efekti yaratan LED ortam ışıklandırması bulunuyor. Gelişmiş hava sistemi teknolojisi sayesinde içerideki hava iki-üç dakikada bir yenileniyor.

327 yolcu kapasitesi bulunan uçakta 281 ekonomi ve 46 Business Class koltuğu yer alıyor. Uçakta yer alan Business Class bölümü lüks otel odalarını aratmıyor. Koltukların yatağa dönüşebildiği bu kısımda, grup halinde uçan yolcular için küçük bir toplantı odası bile oluşturulabiliyor. Uçağın ekonomi bölümünde 45 cm genişliğindeki koltuklar arasında 80 cm aralık bulunuyor. Bu da ekonomi yolcularının seyahatini daha keyifli hale getiriyor. Koltuk sırtlarında bulunan Android ekranlar da telefon bağlantısına izin verirken, aynı zamanda TV ve USB şarj noktası olarak kullanılabiliyor.

Airbus A350-1000 yolcu uçağının teknik özelliklerine bakacak olursak, 14 bin 750 kilometre menzile sahip olan uçakta 156 bin litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Uçağın toplam uzunluğu 74 metre, kabin uzunluğu 58 metre, kabin genişliği 5.6 metre ve kanat açıklığı yaklaşık 65 metre olarak ölçülüyor.


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Ekrem71.5 1 yıl en beğenilen
El freni çekince yanlayabiliyormu :D
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igetsky 1 yıl
Motorlar 1.2 tdi mi?
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Ekrem71.5 1 yıl en beğenilen
El freni çekince yanlayabiliyormu :D
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Kerim5100 1 yıl
Tok kapı sesi yoksa geçiniz :D
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serafon 1 yıl
geri görüş kamerası var mı?
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