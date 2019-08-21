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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Katlanabilir Motorola RAZR, 1.500 dolar fiyat ve orta sınıf özelliklerle gelecek

Motorola'nın RAZR efsanesini katlanabilir telefon olarak geri getirmesi bekleniyor. Cihazın "orta sınıf" özellikler sunacak olmasına rağmen 1.500 dolar fiyat etiketine sahip olacağı öne sürüldü.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LetsGoDigital internet sitesine göre, Motorola'nın yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir telefon 1.500 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyabilir. İşin ilginç tarafı ise cihazın üst düzey özelliklere sahip olmayacağının iddia edilmesi.
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Yakında satışa sunulacak diğer katlanabilir telefonlara kıyasla RAZR modelinin daha küçük bir pil ve orta seviye işlemciye sahip olacağı bildiriliyor. Cihaz aynı zamanda Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold’dan daha küçük bir ekran taşıyacak.

Önce ABD sonra Avrupa'da çıkacak

Motorola RAZR akıllı telefonun istiridye kabuğu şeklinde bir tasarıma sahip olacağı ve dış kısmındaki küçük erkanıyla eski kapaklı telefonları andıracağı söyleniyor. Ancak 1.500 dolarlık orta seviye bir katlanabilir telefonun ne kadar rağbet göreceği tartışılır.
Raporda ayrıca, Motorola'nın katlanabilir telefonu ABD'de çıkardıktan sonra Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Avrupa'da da piyasaya süreceği belirtiliyor.


https://nl.letsgodigital.org/smartphones/motorola-razr-opvouwbare-smartphone/ Yorum Yaz
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xxxx1 22 dk.
Güzelim markayı.bitirdiler... "Hello Moto" önce google,sonra lenovo harcadı.
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basartenk 39 dk.
Pahalı mahalı ama ne derseniz deyin, çok klas bir cihaz.
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abdullahTrBlk 1 sa.
Çöp
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java 1 sa.
1500 USD nedir ya... Gezegendeki her ülkede çok para; bu adamlar para saymayı bilmiyorlar herhalde...
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grafman09 1 sa.
Huawei daha iyisi daha ucuza sunar, ama yinede en kullanışlı katlanır model bu bence.. Telefon dediğin cepten taşmamalı...
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mehmedaltair 1 sa. grafman09
Tabi daha ucuza sunar o yüzden bütün telefonları 1000 dolar civarı ve en pahalı katlanan telefon yine Huawei'de
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Rachsuchtig 1 sa. grafman09
Kimse gereksiz Çin seviciliği yapmasın. Huawei hiçbir zaman ucuz olma gayretiyle girmedi pazara. O unvan Xiaomi, OnePlus gibi şirketlerin
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