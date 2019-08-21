Katlanabilir Motorola RAZR, 1.500 dolar fiyat ve orta sınıf özelliklerle gelecek

LetsGoDigital internet sitesine göre, Motorola'nın yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir telefon 1.500 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyabilir. İşin ilginç tarafı ise cihazın üst düzey özelliklere sahip olmayacağının iddia edilmesi.

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Yakında satışa sunulacak diğer katlanabilir telefonlara kıyasla RAZR modelinin daha küçük bir pil ve orta seviye işlemciye sahip olacağı bildiriliyor. Cihaz aynı zamanda Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold’dan daha küçük bir ekran taşıyacak.

Önce ABD sonra Avrupa'da çıkacak

Motorola RAZR akıllı telefonun istiridye kabuğu şeklinde bir tasarıma sahip olacağı ve dış kısmındaki küçük erkanıyla eski kapaklı telefonları andıracağı söyleniyor. Ancak 1.500 dolarlık orta seviye bir katlanabilir telefonun ne kadar rağbet göreceği tartışılır.

Raporda ayrıca, Motorola'nın katlanabilir telefonu ABD'de çıkardıktan sonra Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Avrupa'da da piyasaya süreceği belirtiliyor.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/motorola-razr-opvouwbare-smartphone/