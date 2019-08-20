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Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3 ilk görüntüsüyle karşımızda

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun şelale ekrana sahip yeni telefonu merakla bekleniyor. Şirketin Ürün Müdürü Li Xiang, Vivo NEX 3'ün canlı görüntüsünü paylaştı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıkaran bir taslak çizim yayınlanmıştı. Bu sayede akıllı telefonun her iki yanındaki kavislerin şimdiye kadar gördüğümüz tüm kavisli ekranlardan daha belirgin olacağını öğrenmiştik.
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Bugün ise Vivo’nun Ürün Müdürü Li Xiang, Vivo NEX 3'ün canlı görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan fotoğraf şelale ekranın gerçek hayatta nasıl görüneceğini tam olarak ortaya koyuyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonda yan çerçeve yok. Yani diğer kavisli telefonlardan farklı bir tasarımı var.

Ekranında çentik ve delik yok

Vivo NEX 3'ün ön panelinde çentik veya delik bulunmuyor. Bu da amiral gemisi telefonun açılır-kapanır selfie kamerası ile gelebileceğini gösteriyor. Cihazın prototipinin şu an test aşamasında olduğunu göz önüne alırsak, çok yakında resmiyet kazanacağını söyleyebiliriz. Ancak bu konuda henüz bir bilginin olmadığını da ekleyelim.

https://www.weibo.com/u/7082224176 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
brk6152 1 sa.
Kavisli ekranlar çok güzel görünsede dayanıklılığı azaltiyor gorillaymis oymuş buymuş demez ekran direk patlar
1 Yanıt Yanıtla
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Galatas4ray 50 dk. brk6152
ekran koruyucu dahi takamıyorum note 9 da çıkıyor hemen bide kalem kenarlarda çalışmıyor ne boka yarıyosa bu kavis.
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