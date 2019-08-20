Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3 ilk görüntüsüyle karşımızda

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Geçtiğimiz hafta şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıkaran bir taslak çizim yayınlanmıştı. Bu sayede akıllı telefonun her iki yanındaki kavislerin şimdiye kadar gördüğümüz tüm kavisli ekranlardan daha belirgin olacağını öğrenmiştik.Ayrıca Bkz. "AM4 platformu için yonga seti sürücüsü güncelleştirmesi yayınlandı"
Bugün ise Vivo’nun Ürün Müdürü Li Xiang, Vivo NEX 3'ün canlı görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan fotoğraf şelale ekranın gerçek hayatta nasıl görüneceğini tam olarak ortaya koyuyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonda yan çerçeve yok. Yani diğer kavisli telefonlardan farklı bir tasarımı var.
Ekranında çentik ve delik yokVivo NEX 3'ün ön panelinde çentik veya delik bulunmuyor. Bu da amiral gemisi telefonun açılır-kapanır selfie kamerası ile gelebileceğini gösteriyor. Cihazın prototipinin şu an test aşamasında olduğunu göz önüne alırsak, çok yakında resmiyet kazanacağını söyleyebiliriz. Ancak bu konuda henüz bir bilginin olmadığını da ekleyelim.
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