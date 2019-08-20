Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3 ilk görüntüsüyle karşımızda

Geçtiğimiz hafta şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıkaran bir taslak çizim yayınlanmıştı. Bu sayede akıllı telefonun her iki yanındaki kavislerin şimdiye kadar gördüğümüz tüm kavisli ekranlardan daha belirgin olacağını öğrenmiştik.

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Bugün ise Vivo’nun Ürün Müdürü Li Xiang, Vivo NEX 3'ün canlı görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan fotoğraf şelale ekranın gerçek hayatta nasıl görüneceğini tam olarak ortaya koyuyor. Görüntüden de anlaşılabileceği üzere akıllı telefonda yan çerçeve yok. Yani diğer kavisli telefonlardan farklı bir tasarımı var.

Ekranında çentik ve delik yok

https://www.weibo.com/u/7082224176

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Vivo NEX 3'ün ön panelindeveyabulunmuyor. Bu da amiral gemisi telefonunselfie kamerası ile gelebileceğini gösteriyor. Cihazın prototipinin şu anolduğunu göz önüne alırsak, çok yakındasöyleyebiliriz. Ancak bu konuda henüz bir bilginin olmadığını da ekleyelim.