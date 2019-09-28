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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Katlanabilir Motorola RAZR için geri sayım başladı

    Motorola'nın RAZR efsanesini katlanabilir telefon olarak geri getirmesi bekleniyordu. Cihazın yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğine yönelik yeni bilgiler var...
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Motorola, katlanabilir telefonu hakkında sessizliğini sürdürse de cihazın yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. CNET, Lenovo bünyesindeki şirkete yakın bir kaynağa bu haberi doğrulattığını söylüyor.
    Ayrıca Bkz. "64 megapiksel kameralı Samsung Galaxy A70s tanıtıldı"
    Katlanabilir telefonun ne zaman raflara çıkacağı henüz belli değil. Cihazın istiridye kabuğu şeklinde bir tasarıma sahip olacağı ve dış kısmındaki küçük erkanıyla eski kapaklı telefonları andıracağı belirtiliyor.

    1.500 dolara satılabilir

    Motorola'nın RAZR efsanesini katlanabilir telefon olarak geri getirmesi bekleniyor. Cihaz uzun bir ekrana sahip olacak ve dikey şekilde ortadan ikiye katlanabilecek.
    Daha önceki raporlarda Motorola RAZR'ın 1.500 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı öne sürülmüştü. Ayrıca ABD'de çıktıktan sonra Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Avrupa'da da piyasaya süreceği


    https://www.cnet.com/news/that-motorola-razr-foldable-will-squeak-out-a-debut-before-years-end Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    oguzhan diric 26 dk.
    Çok meraklanacak bir şey yok. Yine plastik malzemele ile kaplı ekran, yine dayanıksız ekran, Şu cihazlar bari tırnakla çizilmeyecek kadar dayanıklı ekranla gelse.
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    Ussuz 37 dk.
    Katlanabilir cihazlar arasında şimdiye kadar sahip olmak istediğim tek telefon
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    El Fuego 2 sa.
    Cep telefonu işte. İşini bitirdiğin an kapat ve cebine koy. Hala black RAZR V3 um ve RAZR XT912 durur çekmecede.
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    Dalette 2 sa.
    Galaxy Fold gibi hayal kırıklığı olmaz umarım..
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    MS4343 2 sa.
    Bir türlü çıkamadı
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