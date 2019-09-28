Katlanabilir Motorola RAZR için geri sayım başladı

Motorola, katlanabilir telefonu hakkında sessizliğini sürdürse de cihazın yıl sonuna kadar piyasaya sürüleceğine yönelik bilgiler var. CNET, Lenovo bünyesindeki şirkete yakın bir kaynağa bu haberi doğrulattığını söylüyor.

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Katlanabilir telefonun ne zaman raflara çıkacağı henüz belli değil. Cihazın istiridye kabuğu şeklinde bir tasarıma sahip olacağı ve dış kısmındaki küçük erkanıyla eski kapaklı telefonları andıracağı belirtiliyor.

1.500 dolara satılabilir

Motorola'nın RAZR efsanesini katlanabilir telefon olarak geri getirmesi bekleniyor. Cihaz uzun bir ekrana sahip olacak ve dikey şekilde ortadan ikiye katlanabilecek.

Daha önceki raporlarda Motorola RAZR'ın 1.500 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı öne sürülmüştü. Ayrıca ABD'de çıktıktan sonra Aralık 2019 ile Ocak 2020 arasında Avrupa'da da piyasaya süreceği

https://www.cnet.com/news/that-motorola-razr-foldable-will-squeak-out-a-debut-before-years-end