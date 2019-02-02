Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü

Yıl içerisinde Samsung’un piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir akıllı telefonu yeni bir videoda ortaya çıktı. Telefon bu kez biraz daha estetik hale gelmiş.
3 ay
4,6b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü

Geçen yıl sonlarında katlanabilir akıllı telefon modelinin prototip tanımını yapan Samsung’un nihai tasarımı merakla bekleniyor. Yıl içerisinde telefonun son hali görücüye çıkacak ancak bir videoda telefona yer verilmiş olabilir.

Daha estetik

Samsung’un gelecekte karşımıza çıkabilecek futuristik projelerine yer verdiği bir tanıtım videosunda katlanabilir bir telefon da dikkatlerden kaçmadı. Videonun 24. Saniyesinden itibaren Galaxy F olduğu tahmin edilen bir telefonun kullanım şekli karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Nokia-Pixelworks ortaklığı daha fazla akıllı telefona gelecek"

Kadın kullanıcı telefonun iki tarafını dar bir biçimde açıyor ve bir kitap okuyor gibi görünüyor. Videodaki konsept geçen yıl tanıtılan prototip ile hemen hemen aynı ancak biraz daha estetik ve ince olduğu anlaşılıyor.

Dış ekranın 4.58 inç açılan iç ekranın ise 7.3 inç olduğu katlanabilir Galaxy F akıllı telefonu için 1700$-2000$ arasında bir fiyat tahmini yapılıyor. Samsung yıl içerisinde yaklaşık olarak 1 milyon adet telefon üretmek niyetinde.

 

https://www.phonearena.com/news/Leaked-Samsung-Unpacked-video-shows-Galaxy-F_id113355 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chengineer 3 ay
Katlanabilire spen koymalılar o zaman gerçekten işe yarar birşey olacak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EGök_G70 3 ay
Galaxy F akıllı telefonu için 1700$-2000$ arasında bir fiyat tahmini yapılıyor.
?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 3 ay
Dün ortaya çıktı bu video. Siz yeni yayınlıyorsunuz. Geleceğe ışık tutan bu teknolojiyi, bir teknoloji sitesi olarak neden geriden takip ediyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhayyel genç 3 ay
Katlanabilir telefonu bir kenara bırakırsak geleceği iyi özetlemiş bir video (Tabi ne olacağını bilemeyiz. Allah sonumuzu hayretsin.).
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti 3 ay Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı 3 ay Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü Sonraki Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı 3 ay Nokia’nın Android One destekli yeni cihazı ortaya çıktı 3 ay Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar 3 ay Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek roket motorunu tanıttı 3 ay FAST & FURIOUS: Hobbs & Shaw filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 ay Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus'ın basın görselleri yayınlandı [Galeri] 3 ay Assassin's Creed Chronicles: China, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay LG mobilde kayıp genelde ise rekor kırıyor 3 ay Apple Music, 50 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 ay Energizer, mekanizmalı ön kameraya sahip akıllı telefonlarını MWC fuarına getiriyor 3 ay Güncellenen Skype, gelişmiş görüntülü arama deneyimi sunacak 3 ay Nintendo, Mario Kart Tour'un ertelendiğini açıkladı 3 ay HP Omen dizüstü ödüllü turnuvadaki ekipmanlar neler? 3 ay Huawei'nin katlanabilir telefonu 24 Şubat’ta tanıtılacak 3 ay Apple, FaceTime'daki dinlenme açığı nedeniyle mahkemeye verildi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport, Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Puma da kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını tanıttı 3 ay Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile mahkemelerden daha hızlı sonuçlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim