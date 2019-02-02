Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü

Geçen yıl sonlarında katlanabilir akıllı telefon modelinin prototip tanımını yapan Samsung’un nihai tasarımı merakla bekleniyor. Yıl içerisinde telefonun son hali görücüye çıkacak ancak bir videoda telefona yer verilmiş olabilir.

Daha estetik

Samsung’un gelecekte karşımıza çıkabilecek futuristik projelerine yer verdiği bir tanıtım videosunda katlanabilir bir telefon da dikkatlerden kaçmadı. Videonun 24. Saniyesinden itibaren Galaxy F olduğu tahmin edilen bir telefonun kullanım şekli karşımıza çıkıyor.

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Kadın kullanıcı telefonun iki tarafını dar bir biçimde açıyor ve bir kitap okuyor gibi görünüyor. Videodaki konsept geçen yıl tanıtılan prototip ile hemen hemen aynı ancak biraz daha estetik ve ince olduğu anlaşılıyor.

Dış ekranın 4.58 inç açılan iç ekranın ise 7.3 inç olduğu katlanabilir Galaxy F akıllı telefonu için 1700$-2000$ arasında bir fiyat tahmini yapılıyor. Samsung yıl içerisinde yaklaşık olarak 1 milyon adet telefon üretmek niyetinde.