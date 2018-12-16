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Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor

Microsoft uzunca bir süredir hiçbir akıllı telefon modelini piyasaya sürmedi. Yeni ortaya çıkan bir patent, şirketin katlanabilir bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, Şubat 2016dan beri hiçbir akıllı telefon modelini piyasaya sürmedi ancak bu durum şirketin piyasadan çekildiği anlamına gelmiyor. Ortaya yeni çıkan bir patente göre ABD merkezli teknoloji devi katlanabilir akıllı telefon geliştirme aşamasında.

Katlanabilir teknoloji pazarına da girecek

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu patent, Microsoft'un iki ekranlı ve tamamen katlanabilir bir akıllı telefon geliştirdiğini göteriyor. Üzerinde özel bir kilidin de yer aldığı cihaz, tercihe göre kalıcı olarak katlanabilir şekilde kalabiliyor ve bu özellik bazı durumlarda işe yarar olabilir.
Cihaz kullanımda değilken, yarı ebatta tamamen katlanabiliyor. Ayrıca patentte Microsoft'un da belirttiği gibi cihaz kullanıcıların cebine uyum sağlayabilen ölçülerde olacak. Microsoft konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamış olsa da, gerek bu patent gerekse de önceki tarihlerde alınan patentler şirketin katlanabilir teknoloji sektörüne de girmeye hazırlandığını gösteriyor. Sektöre yakın kaynaklardan gelen haberler ise Microsoft'unda önümüzdeki yıl trend olacak katlanabilir akıllı telefon pazarında olacağı yönünde.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-foldable-smartphone-patent_id111942 Yorum Yaz
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Valla katlanabilir telefonlar böyle 1600 dolarlardan başlayacaksa, bunlardan alacağıma, alırım iki tane amiral gemisi telefon, koyarım sırt sırta, daha bile avantajlı olur.
Valla katlanabilir telefonlar böyle 1600 dolarlardan başlayacaksa, bunlardan alacağıma, alırım iki tane amiral gemisi telefon, koyarım sırt sırta, daha bile ava...
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Akbaba89 5 ay
Aman Windows sen katlama
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pUnduli 5 ay
Haber şaka amaçlı galiba, Microsoft'un üzerinde " Windows 10 on ARM " çalıştıracak Andromeda kod adlı bir proje üzerinde çalıştığını cümle alem biliyor zaten, Microsoft cihazı direkt telefon olarak değil yeni bir segment oluşturacak şekilde lanse etmeyi düşünüyor.
Katlanabilir ekranlı telefonu ilk ortaya atan firma Microsoft olmasına rağmen, " Microsoftta kervana katıldı " diye başlık atabilmek özel yetenek gerektiriyor bu arada.
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QuexSeeL 5 ay pUnduli
forum.donanimhaber.com/...
Yoo gayet iyi biliyorlar ama ya bu katlanır telefon işinin başında MS vardı diye söylemek ya işlerine gelmiyor ya da clikbait başlık olarak atıyorlar. Project Andromeda aylardır gündemde olan bir mevzu.
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sibelbiriken 5 ay
çok seçenek hepsi pahalı hepsi aynı..
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CaSsErDoDo 5 ay
Microsoft akılı telefon kervanına katılamadı ki katlanabilir olanına katılsın.
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reshthesucker 5 ay CaSsErDoDo
CaSsErDoDo
Microsoft akılı telefon kervanına katılamadı ki katlanabilir olanına katılsın.

Microsoft'tan nefret ediyor olabilirsin de saçmalamanın manası yok.
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kymelria 5 ay
Katlanınca bsod vermesin de,
Yada her açtığında Windowsu yeniden başlatmasın.
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Akbaba89 5 ay
Aman Windows sen katlama
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Spider_hip 5 ay en beğenilen
Valla katlanabilir telefonlar böyle 1600 dolarlardan başlayacaksa, bunlardan alacağıma, alırım iki tane amiral gemisi telefon, koyarım sırt sırta, daha bile avantajlı olur.
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WaylandIZMIR 5 ay
Android ile gelirse tutabilir. Windows phone saçmalığınla gelirse, hiç şansı yok.
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microsoft, katlanabilir akıllı telefon ve
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