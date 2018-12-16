Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor

Microsoft, Şubat 2016dan beri hiçbir akıllı telefon modelini piyasaya sürmedi ancak bu durum şirketin piyasadan çekildiği anlamına gelmiyor. Ortaya yeni çıkan bir patente göre ABD merkezli teknoloji devi katlanabilir akıllı telefon geliştirme aşamasında.

Katlanabilir teknoloji pazarına da girecek

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu patent, Microsoft'un iki ekranlı ve tamamen katlanabilir bir akıllı telefon geliştirdiğini göteriyor. Üzerinde özel bir kilidin de yer aldığı cihaz, tercihe göre kalıcı olarak katlanabilir şekilde kalabiliyor ve bu özellik bazı durumlarda işe yarar olabilir.

Cihaz kullanımda değilken, yarı ebatta tamamen katlanabiliyor. Ayrıca patentte Microsoft'un da belirttiği gibi cihaz kullanıcıların cebine uyum sağlayabilen ölçülerde olacak. Microsoft konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamış olsa da, gerek bu patent gerekse de önceki tarihlerde alınan patentler şirketin katlanabilir teknoloji sektörüne de girmeye hazırlandığını gösteriyor. Sektöre yakın kaynaklardan gelen haberler ise Microsoft'unda önümüzdeki yıl trend olacak katlanabilir akıllı telefon pazarında olacağı yönünde.

https://www.phonearena.com/news/Microsoft-foldable-smartphone-patent_id111942