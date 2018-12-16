Katlanabilir akıllı telefon kervanına Microsoft da katılıyor

Teknoloji Editörü
Microsoft, Şubat 2016dan beri hiçbir akıllı telefon modelini piyasaya sürmedi ancak bu durum şirketin piyasadan çekildiği anlamına gelmiyor. Ortaya yeni çıkan bir patente göre ABD merkezli teknoloji devi katlanabilir akıllı telefon geliştirme aşamasında.
Katlanabilir teknoloji pazarına da girecek
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bu patent, Microsoft'un iki ekranlı ve tamamen katlanabilir bir akıllı telefon geliştirdiğini göteriyor. Üzerinde özel bir kilidin de yer aldığı cihaz, tercihe göre kalıcı olarak katlanabilir şekilde kalabiliyor ve bu özellik bazı durumlarda işe yarar olabilir.
Cihaz kullanımda değilken, yarı ebatta tamamen katlanabiliyor. Ayrıca patentte Microsoft'un da belirttiği gibi cihaz kullanıcıların cebine uyum sağlayabilen ölçülerde olacak. Microsoft konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmamış olsa da, gerek bu patent gerekse de önceki tarihlerde alınan patentler şirketin katlanabilir teknoloji sektörüne de girmeye hazırlandığını gösteriyor. Sektöre yakın kaynaklardan gelen haberler ise Microsoft'unda önümüzdeki yıl trend olacak katlanabilir akıllı telefon pazarında olacağı yönünde.
https://www.phonearena.com/news/Microsoft-foldable-smartphone-patent_id111942 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Katlanabilir ekranlı telefonu ilk ortaya atan firma Microsoft olmasına rağmen, " Microsoftta kervana katıldı " diye başlık atabilmek özel yetenek gerektiriyor bu arada.
Yoo gayet iyi biliyorlar ama ya bu katlanır telefon işinin başında MS vardı diye söylemek ya işlerine gelmiyor ya da clikbait başlık olarak atıyorlar. Project Andromeda aylardır gündemde olan bir mevzu.
Microsoft'tan nefret ediyor olabilirsin de saçmalamanın manası yok.
Yada her açtığında Windowsu yeniden başlatmasın.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4945 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, katlanabilir akıllı telefon ve