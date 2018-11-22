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Katlanabilir akıllı telefon yarışına Oppo da katıldı

Önümüzdeki yıl katlanabilir akıllı telefonlar açısından oldukça renkli geçecek gibi görünüyor. Samsung, Huawei ve LG'den sonra şimdi de Çinli üretici Oppo bu yarışa katılıyor.
5 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung'un önümzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürmeye hazırlandığı katlanabilir akıllı telefonun rakipleri çoğalmaya başladı. Başta Huawei olmak üzere birçok teknoloji şirketi katlanabilir cihaz geliştirmeye başladı ve bunların sonuncusu ise Oppo oldu.

Oppo'nun ilk patenti değil

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun ortaya çıkan patentinde Samsung'un modeline benzeyen bir akıllı telefon tasarımı görüyoruz. Cihaz katlandığında bir akıllı telefon, açıldığında ise bir tablet işlevi görebilecek şekilde tasarlanmış. Oppo'nun da diğer şirketlerin izinden giderek onlara yakın standartlarda bir cihaz için çalışmalar yaptığını söylemek mümkün.
Ancak enteresan bir şekilde Oppo'nun katlanabilir akıllı telefonlarla ilgili ilk patenti bu değil. Şirket geçtiğimiz yıl yukarıdan aşağıya doğru kapanan bir katlanabilir cihazın patentini almıştı. Şirketin bu ikisinden hangisini tercih edeceği şimdilik pek net olmasa da gelen haberlere göre şirket patentini yeni aldığı tasarımı hayata geçirecek. Cihazla ilgili yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.mobielkopen.net/oppo-design-opvouwbare-mobiele-telefoon Yorum Yaz
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Y-ZiyA 5 ay
Origami reigns.
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nebulabado 5 ay
Samsung'un tasarımından daha kullanışlı.
Bence katlanan telefon içe doğru katlamak çok kullanışlı değil. Dişarıya dogru katlanamak daha kullanışlı.
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shkoksal 5 ay nebulabado
Yahu dışa katlanmasının amacı ne olacak ki? 4inç boyutlu 5s’i yukarı doğru açtığını düşün, dikey 8 inç ne işe yarayacak ? Ama yana açtığını düşün, bir nevi tablet olacak..
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LooF 5 ay
Oppo realme 2 pro ihtiyacı olan varsa pm atabilir.)
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koyunsavar 5 ay
bu katlama olayi bana hitap etmiyor
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esmerbuyucu 5 ay
Hem açık hem katlanmış halde kamera kullanılabilmesi için delik yapmışlar. Oppo sürekli kamerayı değişik tarzda kullandırmayı seviyor. Periskop tarzı lens dizilimi yapmışlardı, kaç sene oldu hala göremedik.
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