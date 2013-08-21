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Katlanabilir elektrikli araç Armadillo-T, kalabalık şehirler içerisinde büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Katlanabilir elektrikli araç Armadillo-T, kalabalık şehirler içerisinde büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor
Fosil yakıtların belirli bir noktada biteceği gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen elektrikli otomobiller, büyük ve kalabalık şehirler içerisinde daha rahat kullanabilmek adına da farklı özellikler ile tasarlanıyor. Bu doğrultuda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından hazırlanan Armadillo-T isimli araç, kullanılmadığı zamanda katlanarak büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor.
Şimdilik konsept aşamasında olduğu belirtilen Armadillo-T,  gücünü 13.6-kWh bataryadan alıyor ve saatte 60 KM hızına rahatlıkla çıkabiliyor. 10 dakikalık hızlı şar işlemi sonucunda 100 KM yol alabildiği belirtilen araç, toplamda 450 KG ağırlığa ve 2.8 metre uzunluğa sahip. Kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak katlanarak uzunluğunu 1.6 metreye düşüren Armadillo-T, bu sayede Kore'nin tek araçlık standart park alanlarına benzer üç model ile rahatlıkla sığabiliyor.
Şimdilik ticari kullanıma sunulması konusunda net bilgilerin yer almadığı Armadillo-T hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://www.kaist.edu/edu.html Yorum Yaz
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thinkwithbrain 6 yıl en beğenilen
Çok saçma bunu gittin parkettin diyelim sonrada katladın duruyo öle, tam arkana sıfırdan biri parketse nasıl aççan tekrar onu ?!?
2 Yanıt Yanıtla +13
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kartalmel 6 yıl
çok gereksiz bir teknoloj ve bence yer tasaruffu sağlamıyor ki. arabayı eski boyutuna çevirmeden içine girme şansı yoksa şoförün, yine katlanmadan önceki kadar yer ayırtmak zorunda zaten :/
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ceo-tr 6 yıl
bizim türkiyede yoldan atarlar. park yerinde ters çevirirler onu


adam manda kasa Mercedes veya range Rover ile ışıklarda yanında duracak bakıcak. acayip ezik bişey


bunla sen park yerinden tasarruf yapıcan. adam koca jiple bunun 3 katı yer kaplıycak.

Birde yolda giderken katlanması var tabi
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hhdk 6 yıl
Bildiğin %80i gidiyor arabanın çok şaşırtıcı az daha küçültseler cebimize koycaz. video kalitesi düşük olsa neredeyse görünmeyecek küçülünce, o derece xD. Muhtemelen annelerin temizlik davranışlarından esinlenerek geliştirilmiş: "ayağını kaldır da bi süpüriyiim yavrıımmm" hesabı, biz de kendi çapımızda küçülüyorduk bi nevi.
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lyridder 6 yıl
Katlansa da katlanmasa da olmamış. İki teker arasındaki plastik sedye tekerleğiniyse hiç görmedim sayıyorum:)
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aozgec 6 yıl
BrtLVcL
Çok saçma bunu gittin parkettin diyelim sonrada katladın duruyo öle, tam arkana sıfırdan biri parketse nasıl aççan tekrar onu ?!?


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Fenomenon 6 yıl
yakında jetgillerdeki gibi araçları katlayıp çantamıza sığdırırsak hiç şaşırmam :)
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thinkwithbrain 6 yıl
serverdx
BrtLVcLÇok saçma bunu gittin parkettin diyelim sonrada katladın duruyo öle, tam arkana sıfırdan biri parketse nasıl aççan tekrar onu ?!?
dik park et smartta o iddia ile çıkmıştı

Bak o mantıklı :) Geri geri dik park edersen bi gıdım bişiye yarar :P
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cübbeli gandalf 6 yıl
kücülsün de cebime girsin:)
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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
normalde ne olursa olsun arz talep meselesi derim hiç birşeye çöp demem ama bu bildiğin çöp
ne tipi tip,nede yer tasarrufuyapıyo doğru düzgün.Ben bunla sokakta gezmeye utanırım.Allahım sen araç tasarımcılarına zevk ver yarabbim..
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Mono87 6 yıl
türkiyede çok kolay çalarlar bunu
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