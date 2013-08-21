Katlanabilir elektrikli araç Armadillo-T, kalabalık şehirler içerisinde büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor

Haber Editörü
Fosil yakıtların belirli bir noktada biteceği gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen elektrikli otomobiller, büyük ve kalabalık şehirler içerisinde daha rahat kullanabilmek adına da farklı özellikler ile tasarlanıyor. Bu doğrultuda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından hazırlanan Armadillo-T isimli araç, kullanılmadığı zamanda katlanarak büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor.
Şimdilik konsept aşamasında olduğu belirtilen Armadillo-T, gücünü 13.6-kWh bataryadan alıyor ve saatte 60 KM hızına rahatlıkla çıkabiliyor. 10 dakikalık hızlı şar işlemi sonucunda 100 KM yol alabildiği belirtilen araç, toplamda 450 KG ağırlığa ve 2.8 metre uzunluğa sahip. Kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak katlanarak uzunluğunu 1.6 metreye düşüren Armadillo-T, bu sayede Kore'nin tek araçlık standart park alanlarına benzer üç model ile rahatlıkla sığabiliyor.
Şimdilik ticari kullanıma sunulması konusunda net bilgilerin yer almadığı Armadillo-T hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.kaist.edu/edu.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adam manda kasa Mercedes veya range Rover ile ışıklarda yanında duracak bakıcak. acayip ezik bişey
bunla sen park yerinden tasarruf yapıcan. adam koca jiple bunun 3 katı yer kaplıycak.
Birde yolda giderken katlanması var tabi
Bak o mantıklı :) Geri geri dik park edersen bi gıdım bişiye yarar :P
ne tipi tip,nede yer tasarrufuyapıyo doğru düzgün.Ben bunla sokakta gezmeye utanırım.Allahım sen araç tasarımcılarına zevk ver yarabbim..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
852 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, araç ve elektrik