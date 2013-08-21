Katlanabilir elektrikli araç Armadillo-T, kalabalık şehirler içerisinde büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor

Fosil yakıtların belirli bir noktada biteceği gerçeğinden yola çıkarak geliştirilen elektrikli otomobiller, büyük ve kalabalık şehirler içerisinde daha rahat kullanabilmek adına da farklı özellikler ile tasarlanıyor. Bu doğrultuda Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) tarafından hazırlanan Armadillo-T isimli araç, kullanılmadığı zamanda katlanarak büyük bir yer tasarrufu sağlayabiliyor.

Şimdilik konsept aşamasında olduğu belirtilen Armadillo-T, gücünü 13.6-kWh bataryadan alıyor ve saatte 60 KM hızına rahatlıkla çıkabiliyor. 10 dakikalık hızlı şar işlemi sonucunda 100 KM yol alabildiği belirtilen araç, toplamda 450 KG ağırlığa ve 2.8 metre uzunluğa sahip. Kullanılmadığı zamanlarda otomatik olarak katlanarak uzunluğunu 1.6 metreye düşüren Armadillo-T, bu sayede Kore'nin tek araçlık standart park alanlarına benzer üç model ile rahatlıkla sığabiliyor.

Şimdilik ticari kullanıma sunulması konusunda net bilgilerin yer almadığı Armadillo-T hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.kaist.edu/edu.html