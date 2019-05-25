Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti

Teknoloji Editörü
Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u bekleyen müşteriler, yeni bir kötü işaretle daha karşı karşıya kaldı. ABD’de teknoloji ürünleri satın almada popüler duraklardan biri olan Best Buy, rapora göre Samsung Galaxy Fold’u ön sipariş veren tüm müşterilerin bu taleplerini iptal etti. İptal gerekçesi olarak Samsung’tan cihazın ne zaman satışa sunulacağına dair bilgi verilmemesi belirtildi.
Best Buy tarafından müşterilere gönderilen e-postada “devrimsel tasarımlar ve teknoloji çok sayıda problemle ve öngörülemez tonlarca zorlukla gelir. Bu zorluklar, Samsung’un Galaxy Fold’u ertelemesine ve bize satış tarihiyle ilgili bilgi verememesine sebep oldu. Müşterilerimiz bizim için ilk sırada olduğundan ve onların haklarını korumak istediğimizden, Best Buy olarak tüm Galaxy Fold ön siparişlerini iptal ettik.” denildi.
Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu, teknoloji uzmanlarının ellerine ilk kez gönderildikten çok kısa bir süre sonra problemler ortaya çıkmıştı. Bu problemler cihazları kullanılmaz hâle getirdiğinden Samsung, tüm cihazları geri toplayıp tanıtımı bir tarih vermeden ertelemek zorunda kalmıştı.Tıpkı Samsung gibi, hatta cihazı gören çoğu kişiye göre Samsung’tan daha iyi bir uygulama sunduğu düşünülen Huawei’nin katlanabilir modeli Mate X ise şimdiki ticaret savaşı yüzünden yakın zamanda satışa sunulabilir gibi görünmüyor.
https://forums.bestbuy.com/t5/BestBuy-com/Order-Cancellation-Samsung-Galaxy-Fold/m-p/1292818 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy foldun youtube da makineler tarafından defalarca kapatıp açıldığına dair testler var. Bu cihazın ekranındaki sorunun sebebi ekran koruyucu olabilir. Zaten bunun çok haberi yapıldı. Çıkarılmaması gereken erken koruyucu var ve bunu çıkaran bütün editörler telefonu bozdu