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Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti

Samsung'un inceleme birimlerinde çok ciddi sıkıntılar çıkaran katlanabilir telefon modeli Galaxy Fold'un Best Buy üzerinden verilen ön siparişleri iptal edildi. Huawei'deki durumlar ise daha kötü.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
4,4b
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’u bekleyen müşteriler, yeni bir kötü işaretle daha karşı karşıya kaldı. ABD’de teknoloji ürünleri satın almada popüler duraklardan biri olan Best Buy, rapora göre Samsung Galaxy Fold’u ön sipariş veren tüm müşterilerin bu taleplerini iptal etti. İptal gerekçesi olarak Samsung’tan cihazın ne zaman satışa sunulacağına dair bilgi verilmemesi belirtildi.
Best Buy tarafından müşterilere gönderilen e-postada “devrimsel tasarımlar ve teknoloji çok sayıda problemle ve öngörülemez tonlarca zorlukla gelir. Bu zorluklar, Samsung’un Galaxy Fold’u ertelemesine ve bize satış tarihiyle ilgili bilgi verememesine sebep oldu. Müşterilerimiz bizim için ilk sırada olduğundan ve onların haklarını korumak istediğimizden, Best Buy olarak tüm Galaxy Fold ön siparişlerini iptal ettik.” denildi.
Samsung’un katlanabilir akıllı telefonu, teknoloji uzmanlarının ellerine ilk kez gönderildikten çok kısa bir süre sonra problemler ortaya çıkmıştı. Bu problemler cihazları kullanılmaz hâle getirdiğinden Samsung, tüm cihazları geri toplayıp tanıtımı bir tarih vermeden ertelemek zorunda kalmıştı.
Tıpkı Samsung gibi, hatta cihazı gören çoğu kişiye göre Samsung’tan daha iyi bir uygulama sunduğu düşünülen Huawei’nin katlanabilir modeli Mate X ise şimdiki ticaret savaşı yüzünden yakın zamanda satışa sunulabilir gibi görünmüyor.

https://forums.bestbuy.com/t5/BestBuy-com/Order-Cancellation-Samsung-Galaxy-Fold/m-p/1292818 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 2 hf. en beğenilen WB
Daha düne kadar telefonları yamulan Apple’mı? Birde teknolojiyi tam oturtmadan piyasaya sürmüyor demişsin. Milletin yaptığına bakıp ona göre piyasaya sürüyor işte. Ona rağmen sorunlu cihazlar çıkıyor.
Galaxy foldun youtube da makineler tarafından defalarca kapatıp açıldığına dair testler var. Bu cihazın ekranındaki sorunun sebebi ekran koruyucu olabilir. Zaten bunun çok haberi yapıldı. Çıkarılmaması gereken erken koruyucu var ve bunu çıkaran bütün editörler telefonu bozdu
Daha düne kadar telefonları yamulan Apple’mı? Birde teknolojiyi tam oturtmadan piyasaya sürmüyor demişsin. Milletin yaptığına bakıp ona göre piyasaya sürüyor i...
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mu5tafa 2 hf.
İyi olmuş. Oturmamış teknolojiyi millete yüzlerce dolardan iteleyeceklerdi..
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ozhanbayram 2 hf.
Huawei cio su Samsung bunu yapamaz demişti
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SEO-Uzmanı 2 hf.
sony ilk oled prototipi misali !
ilk biz yaptık demek için piyasa reklamı hareketdir bu !
reklam maliyetinden daha ucuz dahası mühendisleri de boşta bekletmiyorlar
çalışın çalışın :D
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SEO-Uzmanı 2 hf.
biz bunu yıllar önce en başta söyledik ve yazdık ama işte yerli söyleyince para etmiyor ! elin yabancısı pek kıymetli !
fiziksel yapı maddenin doğasına aykırı ! dejenerasyon kaçınılamaz !
çözüm ; sürgülü ekran veya menteşeli ekran olayı içe çözülür. (nokta)
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darkaura 2 hf. SEO-Uzmanı
bende seneler once dokunmatik ekran olmaz, parmagin surdugu yerler dejenere oluyor iz birakiyor, ekran asiri kirleniyor diyordum. gercekden o zamanin ekranlarinda bir sure sonra cok tiklanan yerler asiniyor iz kaliyordu ama simdi gorilla glass var, metal anahtarla bile cizmeye calissan iz olmuyor. her daim ciziksiz, piril piril. su an lab ortaminda denenen oyle mucize metaryeller varki, hemen hersey mumkundur denebilir. sadece zaman meselesi. katlanabilir ekranlarda bir yerden sonra hayatimiza girecek. cunku insanin dogasi bu, her zaman daha cok is yapip daha az yer tutani istiyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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FreeRun 2 hf.
Yıllardır geliştiriyorlardı insan hayret ediyor gerçekten, son kullanıcı o telefonu düşürecek çarpacak demekki çok hassas bir teknoloji daha geliştirilmesi gerekiyor.
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WB 2 hf.
Resmen rezalet. Apple’i her ne kadar yenilik anlaminda elestirsem de iste bu yuzden hala takdir ediyorum, adamlar bir teknolojiyi tam olarak oturtmadan piyasaya surmuyor..
2 Yanıt Yanıtla +3
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TearsForFears 2 hf. WB
Daha düne kadar telefonları yamulan Apple’mı? Birde teknolojiyi tam oturtmadan piyasaya sürmüyor demişsin. Milletin yaptığına bakıp ona göre piyasaya sürüyor işte. Ona rağmen sorunlu cihazlar çıkıyor.
Galaxy foldun youtube da makineler tarafından defalarca kapatıp açıldığına dair testler var. Bu cihazın ekranındaki sorunun sebebi ekran koruyucu olabilir. Zaten bunun çok haberi yapıldı. Çıkarılmaması gereken erken koruyucu var ve bunu çıkaran bütün editörler telefonu bozdu
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bullx 2 hf. WB
ipad pro yamuluyor diye almayan sürüsüyle arkadaşım var, baya oturtarak veriyorlar he.
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stalker(1979) 2 hf.
Samsung boşuna yıllarca ertelememiş bu olayı. Baksanıza şu anda bile erken imiş. Samsung isteklere dayanamadığı için çıkardı demek ki. Yada rakiplerin gerisinde kalmak istememiştir.
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sis651 2 hf. stalker(1979)
Herkesin bir şeyler ortaya koyacağını görünce alel acele bir şeyler yapmaya çalıştı o da...
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Sipihrz 2 hf.
Katlanabilir telefonlar en az 5 nesil sonra kıymet görür. Hem üretim maliyeti düşer hem de katlanmış hali şu anda kullandığımız telefonlar kalınlığında olur. Anca böyle cazibeye kavuşur bu telefonlar.
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surfer 2 hf.
ben de katılıyorum. katlanabilir ekran teknolojisi yeterince olgunlaşmadan piyasaya sürülmemeliydi. Bu konuda LG bir adım daha önde. Ben yakın zamanda LG'den sorunsuz bir katlanabilir ekranlı telefon bekliyorum.
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mu5tafa 2 hf.
İyi olmuş. Oturmamış teknolojiyi millete yüzlerce dolardan iteleyeceklerdi..
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HABERİN ETİKETLERİ
katlanabilir telefon, huawei mate x ve
4 etiket daha samsung galaxy fold Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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