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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı

Bu yılın gözde akıllı telefon üreticilerinden birisi şüphesiz Huawei. P9 amiral gemi modeli ile ses getiren firma 100 milyon satış rakamını da aşmış durumda. Mate 9 amiral gemi modeli ise bambaşka.
2 yıl
18,1b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin belki de şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu olacak Mate 9 için geri sayım devam ederken, sızdırılan görseller de giderek kaliteli olmaya başladı. Son olarak basın görseli olduğu ifade edilen görseller bizimle.

Android Dünyasının En Güçlüsü

Huawei Mate 9, firmanın Leica ile işbirliğine gittiği ikinci akıllı telefonu olacak. Huawei P9 modelinde renkli ve monokrom olmak üzere iki arka sensör bulunuyordu. Bu sensörler ile daha kaliteli çekimler, daha etkili bokeh efekti gibi özellikler sunuluyordu.

Huawei Mate 9 ise çıtayı biraz daha yükseltmiş görünüyor. iPhone 7 Plus modelinden hatırlayacağımız optik yakınlaştırma bu modelde de mevcut ve 4x olarak belirlenmiş. Böylece yakınlaştırma yaparken kalite ve piksel kaybı yaşanmıyor. Cihazda renkli ve ana sensör 20MP çözünürlüğünde. Monokrom sensör ise 12MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy C9 Pro: Samsung’un ilk 6GB RAM’li telefonu ile tanışın"

Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran Kirin 960 yonga seti ile Huawei Mate 9, Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonu ünvanını elde edecek. Ayrıca ilk Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran cihazı da olacak.

 

Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı
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İki ve Çok Farklı Versiyon Bizi Bekliyor

Huawei Mate 9 yine iki farklı versiyona sahip ancak P9 modelinin aksine versiyonlar arasında makas ve haliyle fiyat da çok açılmış. Huawei Mate 9 standart modelin ismi. Huawei Mate 9 Pro ise kavisli ekranlı ve çok daha pahalı versiyonun ismi olacak.

Huawei Mate 9 modelinde 4GB LPDDR4 RAM, 5.9 inçlik Full HD ekran, metal gövde, arka parmak izi okuyucusu, USB Tip-C bağlantısı, 64GB/128GB depolama kapasitesi, stereo hoparlörler şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Modelin fiyatı 550$-600$ arasında olacak.

Huawei Mate 9 Pro modelinde ise farklı olarak 5.9 inçlik 2K kavisli ekran, ön kısımda Home butonu, 6GB LPDDR4 RAM, 256GB depolama kapasitesi bizi bekliyor. Diğer özellikler yine aynı ancak fiyatın 1300$ gibi uçuk bir seviyeye çıkacağı belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7’deki Intel modem performans konusunda geride kalıyor"

Özellikle Huawei Mate 9 Pro modelinin ses getireceğini söyleyebiliriz. Galaxy Note 7 modelinin fiyasko ile sonuçlandığı bir dönemde mutlaka tüketici ilgisini çekecektir ancak uçuk fiyat nedeniyle herkese hitap etmeyebilir. İlla kavisli ekran arayanlar için Galaxy S7 Edge halen en büyük aday konumunda. Bakalım Huawei daha ne tür sürprizler hazırlayacak.

 

http://www.phonearena.com/news/New-Huawei-Mate-9-official-render-leaks-ahead-of-launch_id86894 Yorum Yaz
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yasinadin 2 yıl en beğenilen
Yahu neden samsung harici hic bir firma şu kalemi telefona koyamıyor bunun sebebi nedir bilen varmı ?

Koca telefon sektöründe bir tek note serisi kalemli oda yandı gitti !

Telefon alıcaz kalemi yok diye alamıyoruz , kalem olayı benim icin o derece önemli .
Yahu neden samsung harici hic bir firma şu kalemi telefona koyamıyor bunun sebebi nedir bilen varmı ?Koca telefon sektöründe bir tek note serisi ...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Mene 2 yıl
Millet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyutuna laf attığınız Mate 8, her sene dünya paraya almak için sıraya girdiğiniz iPhone Plus serisi ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Takmışsınız 6" büyük demeye. Biraz da kasa boyutlarına bakın isterseniz.
Millet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyutuna laf attığınız Mate...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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atomtornaci 2 yıl Mene
Mene
Millet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyutuna laf attığınız Mate 8, her sene dünya paraya almak için sıraya girdiğiniz iPhone Plus serisi ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Takmışsınız 6" büyük demeye. Biraz da kasa boyutlarına bakın isterseniz.

zamaninda 3.5 inc iphonelar kullanirken 4.7 ince yuh cekiyolardi note serisini kullananla nerenize sokuyonuz diye dalga geciyolardi simdi apple cikarinca sokacak biyer buldular onlarda apple cikarsa 6.5 inc hepsinide sigdirirlar ceplerinin deligine!
MeneMillet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyut...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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robinvanpersie1 2 yıl
Arkadaslar merhaba mate9 pro isteyenler benimle irtibata geçebilir.bende 5 adet mevcut fiyat 3350 tldir.site üzerinden veya cep telefonumdan irtibata geçebilirsiniz.05438514848
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expressimo 2 yıl
Huawei s8 edge?
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Frank08 2 yıl
Herhangi bir haber,gelişme varmı Mate 9 ile ilgili arkadaşlar?
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okan_cehapelioglu 2 yıl
Fiyatın 1300 dolar olacağını sanmam huawei böyle bi manyaklık yapmaz
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CaptanFarfan 2 yıl
Böyle konuşucaz yakında telefonlarla
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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QuexSeeL 2 yıl
Bari Sony ve Nokia da olduğu gibi kurşun kalem, tükenmez kalem gibi materyaller ile çalışan bir ekran sistemi yapsalar. Z2 yi kurşun kalemle kullanıyordum (Lumia 925 te çalışıyor ama Sony daha iyiydi) gayet başarılıydı geliştirilse çok daha başarılı olur ayrıca telefonda kalem için boşluk bırakmaya da gerek kalmaz.
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Xloud 2 yıl
Ya sen el bombası özelliği koymadan nasıl note serisine rakip olmaya çalışıyorsun rezillik... 4x optik zoomu kim ne yapsın kalem koy kalem
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smart1978 2 yıl
S-Pen gibi telefona gomulu kaliteli kalemi olmadiginda Note7 ye rakip olmaz olsa olsa anca Galaxy S7 Edge dir ...
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cosica 2 yıl
Çok pahalı. 4 yıl Android güncelleme garantisi de verirse mantıklı olabilir.
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XPerience 2 yıl
Zevkler farklıdır ancak tasarım olarak piyasanın en iyisi bence.
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Mene 2 yıl
Millet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyutuna laf attığınız Mate 8, her sene dünya paraya almak için sıraya girdiğiniz iPhone Plus serisi ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Takmışsınız 6" büyük demeye. Biraz da kasa boyutlarına bakın isterseniz.
1 Yanıt Yanıtla +19
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atomtornaci 2 yıl Mene
Mene
Millet tutturmuş vay efendim 5.9" ya da 6" ekranlı telefon mu olurmuşmuş, 5.7"'ten fazlası gereksizmiş de falan da filan. Arkadaşlar boyutuna laf attığınız Mate 8, her sene dünya paraya almak için sıraya girdiğiniz iPhone Plus serisi ile hemen hemen aynı boyutlara sahip. Takmışsınız 6" büyük demeye. Biraz da kasa boyutlarına bakın isterseniz.

zamaninda 3.5 inc iphonelar kullanirken 4.7 ince yuh cekiyolardi note serisini kullananla nerenize sokuyonuz diye dalga geciyolardi simdi apple cikarinca sokacak biyer buldular onlarda apple cikarsa 6.5 inc hepsinide sigdirirlar ceplerinin deligine!
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