Kavisli ekrana sahip Huawei Mate 9 Pro basın görseli sızdırıldı

Huawei’nin belki de şimdiye kadar ki en iyi akıllı telefonu olacak Mate 9 için geri sayım devam ederken, sızdırılan görseller de giderek kaliteli olmaya başladı. Son olarak basın görseli olduğu ifade edilen görseller bizimle.

Android Dünyasının En Güçlüsü

Huawei Mate 9, firmanın Leica ile işbirliğine gittiği ikinci akıllı telefonu olacak. Huawei P9 modelinde renkli ve monokrom olmak üzere iki arka sensör bulunuyordu. Bu sensörler ile daha kaliteli çekimler, daha etkili bokeh efekti gibi özellikler sunuluyordu.

Huawei Mate 9 ise çıtayı biraz daha yükseltmiş görünüyor. iPhone 7 Plus modelinden hatırlayacağımız optik yakınlaştırma bu modelde de mevcut ve 4x olarak belirlenmiş. Böylece yakınlaştırma yaparken kalite ve piksel kaybı yaşanmıyor. Cihazda renkli ve ana sensör 20MP çözünürlüğünde. Monokrom sensör ise 12MP çözünürlüğünde.

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Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran Kirin 960 yonga seti ile Huawei Mate 9, Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonu ünvanını elde edecek. Ayrıca ilk Cortex-A73 çekirdeği ve Mali-G71 grafik birimi barındıran cihazı da olacak.

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İki ve Çok Farklı Versiyon Bizi Bekliyor

Huawei Mate 9 yine iki farklı versiyona sahip ancak P9 modelinin aksine versiyonlar arasında makas ve haliyle fiyat da çok açılmış. Huawei Mate 9 standart modelin ismi. Huawei Mate 9 Pro ise kavisli ekranlı ve çok daha pahalı versiyonun ismi olacak.

Huawei Mate 9 modelinde 4GB LPDDR4 RAM, 5.9 inçlik Full HD ekran, metal gövde, arka parmak izi okuyucusu, USB Tip-C bağlantısı, 64GB/128GB depolama kapasitesi, stereo hoparlörler şeklinde özellikler olacağı ifade ediliyor. Modelin fiyatı 550$-600$ arasında olacak.

Huawei Mate 9 Pro modelinde ise farklı olarak 5.9 inçlik 2K kavisli ekran, ön kısımda Home butonu, 6GB LPDDR4 RAM, 256GB depolama kapasitesi bizi bekliyor. Diğer özellikler yine aynı ancak fiyatın 1300$ gibi uçuk bir seviyeye çıkacağı belirtiliyor.

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Özellikle Huawei Mate 9 Pro modelinin ses getireceğini söyleyebiliriz. Galaxy Note 7 modelinin fiyasko ile sonuçlandığı bir dönemde mutlaka tüketici ilgisini çekecektir ancak uçuk fiyat nedeniyle herkese hitap etmeyebilir. İlla kavisli ekran arayanlar için Galaxy S7 Edge halen en büyük aday konumunda. Bakalım Huawei daha ne tür sürprizler hazırlayacak.