Kavisli ekranlara olan talep giderek artıyor

Bir dönem lüks kategorisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen kavisli ekranlar şimdi herkese hitap eder hale geldi. Samsung’un haricinde Xiaomi, Huawei gibi pek çok firma kavisli ekranlı akıllı telefonlara yer verir oldu. Gelecek yıl bu rakam daha da artacak.

Üreticilerin İlgisi Büyük

Samsung zaten yıllardır kenardan kavisli akıllı telefonlara yer veriyordu. Gelecek yıl ise Galaxy A serisine de kavisli ekranın geleceği ifade ediliyor. Apple’ın kavisli ekrana sahip özel bir model geliştirmek istediği herkesin malumu. Huawei, Xiaomi, Vivo, Meizu gibi firmalar da vites arttırmak niyetinde.

Yapılan analizlere göre 2017 yılında kavisli OLED ekranlara olan talep yüzde 135 civarında artış gösterecek. Yani şu anki mevcut sayıdan daha fazla akıllı telefonun kavisli ekrana sahip olduğunu göreceğiz. Kaynaklar bu yıl üretimin kısıtlı olması nedeniyle pek çok üreticinin planlarını gelecek yıla sarkıttığını belirtiyor.

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Telefona çerçevesiz bir hava veren ve premium hissiyatı arttıran kavisli ekranlar, üreticinin tercihine göre kenar kısmında ekstra fonksiyonlar da sergileyebiliyor. Bunun en büyük örneğini Samsung’un amiral gemilerinde görüyoruz. Yine de bir kısım kullanıcılar kırılma riskinin çok fazla olması nedeniyle kavisli ekranı tercih etmeyeceğini belirtiyor.