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Kavisli ekranlara olan talep giderek artıyor

Telefona çerçevesiz bir hava veren ve premium hissiyatı arttıran kavisli ekranlar, tüketicinin daha çok ilgisini çekmeye başladı. Üreticiler de bu ilgiden yararlanmak niyetinde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönem lüks kategorisinde yer alan ve sınırlı sayıda üretilen kavisli ekranlar şimdi herkese hitap eder hale geldi. Samsung’un haricinde Xiaomi, Huawei gibi pek çok firma kavisli ekranlı akıllı telefonlara yer verir oldu. Gelecek yıl bu rakam daha da artacak.

Üreticilerin İlgisi Büyük

Samsung zaten yıllardır kenardan kavisli akıllı telefonlara yer veriyordu. Gelecek yıl ise Galaxy A serisine de kavisli  ekranın geleceği ifade ediliyor. Apple’ın kavisli ekrana sahip özel bir model geliştirmek istediği herkesin malumu. Huawei, Xiaomi, Vivo, Meizu gibi firmalar da vites arttırmak niyetinde.

Yapılan analizlere göre 2017 yılında kavisli OLED ekranlara olan talep yüzde 135 civarında artış gösterecek. Yani şu anki mevcut sayıdan daha fazla akıllı telefonun kavisli ekrana sahip olduğunu göreceğiz. Kaynaklar bu yıl üretimin kısıtlı olması nedeniyle pek çok üreticinin planlarını gelecek yıla sarkıttığını belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor"

Telefona çerçevesiz bir hava veren ve premium hissiyatı arttıran kavisli ekranlar, üreticinin tercihine göre kenar kısmında ekstra fonksiyonlar da sergileyebiliyor. Bunun en büyük örneğini Samsung’un amiral gemilerinde görüyoruz. Yine de bir kısım kullanıcılar kırılma riskinin çok fazla olması nedeniyle kavisli ekranı tercih etmeyeceğini belirtiyor. 

 

http://wccftech.com/ihs-digitimes-iphone-8/ Yorum Yaz
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hakanxml 2 yıl en beğenilen
Kavisli ekranlı S7 Edge'den o kadar bıktım ki satıp düz ekranlı Xiaomi mi5s plus aldım kafam rahat etti evet s7 edge gösterişli ama kullanışlılık? Hayır! Elin değiyor avucun değiyor ekran sorun çıkarıyor.



Dahası kavisler ekranı gereksiz yere daraltıyor ince uzun bir ekran çıkıyor ortaya daracık bir görüntü.



Düz ekranlarda yan çerçeve avucun ekrana değmesini önlüyor kavislide bu büyük dert.
Kavisli ekranlı S7 Edge'den o kadar bıktım ki satıp düz ekranlı Xiaomi mi5s plus aldım kafam rahat etti evet s7 edge gösterişli ama kullanışlılık? Hayır! Eli...
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alemburda34 2 yıl
Televizyonda çerçeveyi dışa doğru ilk kavisi veren firma iyi para kaldıracak.
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bilir_kisi_322 2 yıl
Ne estetik ne de ergonomi yönünden hiç bir artısı yok. Yenilik getirme çabasıyla ortaya çıktı başka da bi numarası yok.
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kadirirdem 2 yıl
avucun veya elinin dokunmasını ayarlasınlar sorun yok gelsin cihazlar.
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xxsavasxx2 2 yıl
Kavisli ekranda film izlemem çok zevkli hele duruşu daha iyi
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Cem 2 yıl
Kavisin estetik (ki bu göreceli) hariç pek bir espirisi yok. Gerçekten tek işe yarar model tek taraftan kavisli Note Edge modeliydi. Ana ekrandan bağımsız gibi çalışan kullanışlı bir ekrandı. Neyse esnek ekranlı telefonların ataları bulunlar, bana görede hoş duruyor alırsamda kavisli ekran alırım.
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double h 2 yıl
Bırakalım bu piar çalışmalarını da, elimizdeki telefonların ömürlerini ne kadar uzatabiliriz ona bakalım.Efendim yenisinde bu var, yenisinde bu yok. Sıktı gerçekten. Kimseye cevaben yazmadım. Üzerinize alınıp, cevap yazacağım diye zorlanmayın. Şu şekilde düşünenler de var.-Her ne kadar piyasayı kırmak için bir uğraşı olsada 😆-
Zannımca dert edilesi daha büyük sorunlarımız var.

chip.com.tr/...
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FlyingUnderpants 2 yıl
Ben Sony'nin köşeli ve keskin çizgili tasarımlarını beğeniyorum.
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Bob Kelso 2 yıl
Kavisli ekrana sahip bir telefon almam.
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hakanxml 2 yıl en beğenilen
Kavisli ekranlı S7 Edge'den o kadar bıktım ki satıp düz ekranlı Xiaomi mi5s plus aldım kafam rahat etti evet s7 edge gösterişli ama kullanışlılık? Hayır! Elin değiyor avucun değiyor ekran sorun çıkarıyor.



Dahası kavisler ekranı gereksiz yere daraltıyor ince uzun bir ekran çıkıyor ortaya daracık bir görüntü.



Düz ekranlarda yan çerçeve avucun ekrana değmesini önlüyor kavislide bu büyük dert.
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WB 2 yıl
Bu nasil bir yaklasim, ekran kavisli olsa ne olmasa ne..
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