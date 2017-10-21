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Kelebeklerin kanatları verimli güneş panellerine ilham verdi

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, güneş panellerinde kelebeklerin kanat yapılarına benzer bir sistem kullanılması halinde verimliliğin iki katına çıkacağını ortaya çıkardı.
1 yıl
2,2b
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Kelebeklerin kanatları verimli güneş panellerine ilham verdi
 
Fosil kaynaklı enerjiden temiz enerjiye geçişte güneş enerjisi çok önemli bir rol üstlenirken güneş enerjisini daha verimli bir şekilde elde etmek için yapılan çalışmaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu araştırmalardan bir yenisine imza atan Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar ise güneş ışığını iki kat daha verimli bir şekilde toplayabilecek bir yapı ortaya koymak için kelebeklerin kanatlarını taklit etti. 


Farklı Açılardan Başarıyla Işık Toplayabiliyor

Güneydoğu Asya'ya özgü olan gül kelebeğinin kanat yapısını inceleyen araştırmacılar güneş ışığını daha iyi tutabilmek için siyah renkte olan kanatların üzerinde rastgele aralıklarla yerleştirilmiş küçük deliklerin yer aldığını gözlemledi. Işığın kanat üzerinde dağıtılmasını ve kanat tarafından absorbe edilmesini sağlayan küçük deliklerin bütün ışık tayflarında ve farklı açılarda güneş ışığını en kararlı şekilde topladığını keşfeden araştırmacılar gül kelebeğinin kanat yapısını güneş paneli üzerinde test etmeye başladı.


Kelebek kanadına benzer bir yapı oluşturmak için kanatlardaki nano yapının üç boyutlu modelini oluşturan ekip sonrasında son derece ince(kanada benzer şekilde) hidrojenli amorf silikon levhalar kullandı ve levhaların üstünde kanattakine benzer küçük delikler yerleştirdi. Ortaya çıkan güneş paneli ile farklı açılardan gelen güneş ışınları da toplayarak günümüzdeki güneş panellerinden iki kat daha verimli bir panel oluşturan araştırmacılar, mevcut güneş panellerinin konumları ve güneş ışınlarının açısından dolayı sadece birkaç saat güç üretebildiğine, deliklerle dolu panelin ise çok daha uzun süre güç üretmeyi başardığına dikkat çekti.


Araştırmanın lideri Radwanul Hasan Siddique, yeni güneş panelinin yapımının da son derece kolay olduğunu ekledi. Siddique'nin ifadesine göre altı inç boyutundaki bir silikonda nano yapıyı oluşturmak sadece 5-10 dakika kadar sürüyor. Asıl görev yeri Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü olan Siddique, bu çalışmanın ardından Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden ayrılacak olsa da ekibin geri kalanı deliklere sahip güneş panellerini endüstriyel kullanıma sunmak için çalışmayı sürdürecek. Alman Araştırma Vakfı'ndan güneş pilleri ve LED'ler üzerinde çalışmak için maddi kaynak alan ekibin projesi hayata geçirilirse güneş enerjisi fosil yakıtların terk edilme sürecini hızlandırabilir. 


https://www.renewableenergymagazine.com/pv_solar/butterfly-wings-could-lead-the-way-to-20171020 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl en beğenilen
yaradan'ın yarattığını
tersine mühendislik anlamıyla
endüstriyelleştirmek
3 Yanıt Yanıtla +21
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Bukalemun 1 yıl
Ve yine Teknoloji ve Bilim " Doğayı ve Canlıları " taklit ediyor.
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SEO-Uzmanı 1 yıl en beğenilen
yaradan'ın yarattığını
tersine mühendislik anlamıyla
endüstriyelleştirmek
2 Yanıt Yanıtla +21
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michael01 1 yıl SEO-Uzmanı
bu canlı neden var sorusunun cevabı her geçen gün ortaya çıkıyor.
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Mianfei 1 yıl
SEO-Uzmanı

yaradan'ın yarattığını
tersine mühendislik anlamıyla
endüstriyelleştirmek

he yaradan
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pspoor 1 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

yaradan'ın yarattığını
tersine mühendislik anlamıyla
endüstriyelleştirmek

Evolution-driven photonic structures in nature, such as those found in butterflies (1–3), beetles (4, 5), birds (6, 7), reptiles and spiders (8–10), fishes (11, 12), or plants (13, 14), can effectively manipulate the flow of light for camouflage, inter- or intraspecies communication, signaling, heat regulation, and many other biological processes.

advances.sciencemag.org/...
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Bukalemun 1 yıl
Ve yine Teknoloji ve Bilim " Doğayı ve Canlıları " taklit ediyor.
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