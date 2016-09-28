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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ketchapp ekibi Ubisoft’a katılıyor

Mobil platformların beğenilen geliştirici ekiplerinden Ketchapp, Ubisoft bünyesine katılıyor. Geliştirilen yapımlardan ziyade ekibin uygulama öneri tekniği Ubisoft’un ilgisini çekti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sonsuz koşu türündeki oyunların meraklısı olanlar Ketchapp ismini hemen hatırlayacaktır. Mobil pazarda çok da eski olmayan Ketchapp ekibi, pek çok ilgi çeken oyun geliştirdiği gibi bağımsız geliştiricilerin de yapımlarını yayınlıyordu. Ketchapp artık Ubisoft bünyesinde faaliyet gösterecek.

Ubisoft’tan yapılan duyuruda Fransız kaynaklı Ketchapp ekibinin satın alındığı açıklandı. Ubisoft, ekibin işleyişine çok fazla dokunmak istemiyor. Firmanın asıl ilgilendiği ise Ketchapp’ın uyguladığı çapraz uygulama reklamları. Bir uygulamanın içerisinde diğer bir uygulamaya başarılı bir şekilde yönlendirme yapılıyor. Bu sayede ekip aylık 20 milyon indirme rakamına ulaşmıştı.

Ayrıca Bkz. "Paper Planes ile en keyifli kağıt uçak macerası"

Rayman Jungle Run, Rayman Fiesta Run ve Assassin’s Creed Pirates gibi yapımlara sahip olan Ubisoft için çapraz promosyon tekniği elbette büyük önem taşıyor. Yüksek indirme potansiyeli sayesinde Ubisoft uygulamaları artık ücretsiz olarak mağazalara çıkabilecek. Elbette bunun kullanıcılara da dolaylı olarak faydası var. Yani her iki taraf için de kazan-kazan söz konusu. 1 Ocak 2017 itibariyle sona erecek satın alım sürecinde fiyat bilinmiyor. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/09/ubisoft-announces-purchase-mobile-developer-ketchapp.html Yorum Yaz
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
1-2 dakika oyna kapat mantığında en iyi oyun firmalarından biri. Bazı oyunları baya sarıyor canım sıkıldığında girip bakarım yeni oyun eklemişler mi diye.
Umarım ubisoft sözünde durur da işleyişine karışmaz
1-2 dakika oyna kapat mantığında en iyi oyun firmalarından biri. Bazı oyunları baya sarıyor canım sıkıldığında girip bakarım yeni oyun eklemişler mi diye.U...
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Klakson Çalan Adam 3 yıl
Helal olsun ketchapp'a kisa surede guzel ilerleme kaydettiler. Daha cok can sıkısını giderecek oyunlarini gormek dilegiyle...
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BekirTemel 3 yıl
mhayoness de EA ya geçecektir.
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asdf_13 3 yıl
Amazing Brick.
Amaçsızca 1 yıldır oynuyorum.
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Steve Dogs 3 yıl
Cehenneme Hoşgeldiniz 101
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Grkwnxs 3 yıl en beğenilen
1-2 dakika oyna kapat mantığında en iyi oyun firmalarından biri. Bazı oyunları baya sarıyor canım sıkıldığında girip bakarım yeni oyun eklemişler mi diye.
Umarım ubisoft sözünde durur da işleyişine karışmaz
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