Ketchapp ekibi Ubisoft’a katılıyor

Sonsuz koşu türündeki oyunların meraklısı olanlar Ketchapp ismini hemen hatırlayacaktır. Mobil pazarda çok da eski olmayan Ketchapp ekibi, pek çok ilgi çeken oyun geliştirdiği gibi bağımsız geliştiricilerin de yapımlarını yayınlıyordu. Ketchapp artık Ubisoft bünyesinde faaliyet gösterecek.

Ubisoft’tan yapılan duyuruda Fransız kaynaklı Ketchapp ekibinin satın alındığı açıklandı. Ubisoft, ekibin işleyişine çok fazla dokunmak istemiyor. Firmanın asıl ilgilendiği ise Ketchapp’ın uyguladığı çapraz uygulama reklamları. Bir uygulamanın içerisinde diğer bir uygulamaya başarılı bir şekilde yönlendirme yapılıyor. Bu sayede ekip aylık 20 milyon indirme rakamına ulaşmıştı.

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Rayman Jungle Run, Rayman Fiesta Run ve Assassin’s Creed Pirates gibi yapımlara sahip olan Ubisoft için çapraz promosyon tekniği elbette büyük önem taşıyor. Yüksek indirme potansiyeli sayesinde Ubisoft uygulamaları artık ücretsiz olarak mağazalara çıkabilecek. Elbette bunun kullanıcılara da dolaylı olarak faydası var. Yani her iki taraf için de kazan-kazan söz konusu. 1 Ocak 2017 itibariyle sona erecek satın alım sürecinde fiyat bilinmiyor.