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Kılıf üreticilerinin son kurbanı Xperia Z4 oldu

4 yıl
6,3b
1
36
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Kılıf üreticilerinin son kurbanı Xperia Z4 oldu
Akıllı telefon sektöründe amiral gemisi modellerin çıkışına yakın sızıntılar da yoğunlaşıyor. MWC 2015 etkinliğinde Samsung ve HTC'nin başı sızıntılar sebebiyle oldukça ağrımıştı. Sızıntılardan en çok etkilenen diğer üreticilerden biri ise Sony oldu. Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen görselleri d bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. 

Bu kez de aynı kaynaktan ( @OnLeaks ) Xperia Z4'e ait kılıfların sızıntıları geldi. Kılıf içine koyulan Xperia Z4 görseli ise geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntıları doğrular nitelikte. Henüz görseller iddia aşamasında olsa da daha önce kaynağın sızıntılarına baktığımızda telefonun artık görünümünün bu olacağını kabul edebiliriz. 

İddiaları genel olarak değerlendirdiğimizde ise Sony 6 aylık amiral gemisi döngüsünden vazgeçse de şimdilik bu süreyi bir yıla çıkarmayı düşünmüyor gibi, zira sızıntılar da telefonun hazır olduğunu gösteriyor. LG G4'ün de çıkışına hazırlandığı ve benzer şekilde sızdırıldığı düşünülürse bu iki amiral gemisi model kendi aralarında ekstra bir mücadeleye girebilir. Bunun dışında Xperia Z4 modelinde Snapdragon 810 işlemci kullanımasına kesin gözüyle bakılıyor ancak telefon farklılaşmak adına kamera sensörü konusunda sürpriz yapabilir.
Kılıf üreticilerinin son kurbanı Xperia Z4 oldu
 

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KayhanKaan 4 yıl en beğenilen
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siyahbeyazov 4 yıl
Z3 kullanıyorum önümüzdeki 6 ayda z4 çıkarsa ki çıkar,bidaha sony almam
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onkuba 4 yıl siyahbeyazov
siyahbeyazov

Z3 kullanıyorum önümüzdeki 6 ayda z4 çıkarsa ki çıkar,bidaha sony almam

Tamamen haklısınız. 6 ayda bir telefon mu çıkartılır? Kendi malının değerini azaltıyor ve alanları keriz yerine koyuyor.
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seker1adam 4 yıl
Ne yazıkki hala fotoğraf konusunda lumia 1020 ye yaklaşmadılar çok can sıkıcı bir durum ..... İkisinide her gün kullanma şansım oluyor (Z3) bu 41 mp yada 20 mp yada 4 ultra mp ile alakalı değil sırası ile sensör büyüklüğü birinci etken...z1 den beri aynı sensör......2 lens kalitesi.....ve en son yazılım ve megapikselde biter ....ışığın az olduğu yerde sensorlerin küçük olması resmi kalitesiz kılıyor....
İŞTE TELEFONLARIN SENSÖR BOYUTLARI ÖLÇÜSEL OLARAK VERİYORUM
1 panasonic lumix cm1 12.80x9.60
2 Nokia lumia 1020 10.67x8.00
3 sony xperia z3 6.17x4.55
4 htc one m8 4.80x3.60
5 samsung s5 4.69x3.52
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einlied 4 yıl seker1adam
808 i es gecmissiniz hocam :)
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crazy585858 4 yıl
OİS GEREK ÇİFT TONLU LED FLAŞ GEREK DOĞRU DÜZGÜN KAMERA YAZİLİMİ GEREK O ÇERÇEVELERİN İNCELMESİ GEREK AH SONY AH...
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DH Misafiri 4 yıl
Herkez telefonu sorguluyor daha çıkmadı. kap çıkınca telefon olmuş ya da olmamış mı oluyor. ya kap fake ise sadece haber olsun diye ise. anlatılanlar, yazılanlar çizilenler üzerine kap yapılamaz mı? böyle de düşünün
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melo1903 4 yıl
arslan178 bende z2 için gürültü önleyici kulaklık çıktı : )
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emiLL 4 yıl
samsungtan nefret ediyorum s6 aklımı çeliyor ama yinede z4 ve g4u görmek için bekliyorum. Gerçi z serisi hiç bi zaman beklediğimi vermedi yinede bekliyoruz işte
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V4LKyR 4 yıl
Bir zamanlar öteki firmaların hayal bile edemedikleri şeyleri SONY yapıyordu gençler.
Dikkat edin.
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Rainbow VI 4 yıl
Tasarım bence çok iyi ben değişmemelerinden yanayım.Iphone5 ile beraber Sony Z en mükemmel tasarıma sahip 2 telefon.
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swat882 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir zamanlar öteki firmaların hayal bile edemedikleri şeyleri SONY yapıyordu gençler.

Dikkat edin.

Nokia da öyleydi, Sony dikkat etsin
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Guest-FA9189F46 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Bir zamanlar öteki firmaların hayal bile edemedikleri şeyleri SONY yapıyordu gençler.

Dikkat edin.

Maalesef o Sony yöneticileri öldükten sonra duruldu sony eskiden kim durdurabilirdi Sony'i ...
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Yahu örgüt başı gibi şu Sony fanboyları başı vardı bu forumda. 2 satır yazıya 145 satır laf yetiştiriyordu. Yüzüne karşı ayıp olur diye söyleyemiyordum ama tam Üvey baba dizisinde oynayan aşifte pavyon kadını kıvamındaydı.
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Master_Evil 4 yıl
Şu tasarımı değiştirin artık yeter
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prydzsnare 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Yahu örgüt başı gibi şu Sony fanboyları başı vardı bu forumda. 2 satır yazıya 145 satır laf yetiştiriyordu. Yüzüne karşı ayıp olur diye söyleyemiyordum ama tam Üvey baba dizisinde oynayan aşifte pavyon kadını kıvamındaydı.


Hocam sony fanboy ekibinin basi stevejones u buyuk cabalarla banlatmayi basardik.uzmanforumcu gibi fake hesapla 15 gunde 1500 post kasti onuda banlattik. Banlandikca yeni hesaplar acti, 20den fazla hesabi fake hesap sebebiyle banlandi. Hala arada ufak profillerini goruyorum ama sjnin kapatilmasi en buyuk darbe oldu ona.
Bu forumda fanboyluga ve fake hesaba yer yok!
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lostlast 4 yıl
Tepkiler demekki yeterli değil. Samsung a döndü

6 ayda bir ayni telefonu piyasaya sürüyorlar
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travers 4 yıl
Samsung için kaliteli dedi yahu
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