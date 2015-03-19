Kılıf üreticilerinin son kurbanı Xperia Z4 oldu

Akıllı telefon sektöründe amiral gemisi modellerin çıkışına yakın sızıntılar da yoğunlaşıyor. MWC 2015 etkinliğinde Samsung ve HTC'nin başı sızıntılar sebebiyle oldukça ağrımıştı. Sızıntılardan en çok etkilenen diğer üreticilerden biri ise Sony oldu. Geçtiğimiz günlerde Sony Xperia Z4 modeline ait olduğu iddia edilen görselleri d bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.
Bu kez de aynı kaynaktan ( @OnLeaks ) Xperia Z4'e ait kılıfların sızıntıları geldi. Kılıf içine koyulan Xperia Z4 görseli ise geçtiğimiz günlerde yapılan sızıntıları doğrular nitelikte. Henüz görseller iddia aşamasında olsa da daha önce kaynağın sızıntılarına baktığımızda telefonun artık görünümünün bu olacağını kabul edebiliriz.
İddiaları genel olarak değerlendirdiğimizde ise Sony 6 aylık amiral gemisi döngüsünden vazgeçse de şimdilik bu süreyi bir yıla çıkarmayı düşünmüyor gibi, zira sızıntılar da telefonun hazır olduğunu gösteriyor. LG G4'ün de çıkışına hazırlandığı ve benzer şekilde sızdırıldığı düşünülürse bu iki amiral gemisi model kendi aralarında ekstra bir mücadeleye girebilir. Bunun dışında Xperia Z4 modelinde Snapdragon 810 işlemci kullanımasına kesin gözüyle bakılıyor ancak telefon farklılaşmak adına kamera sensörü konusunda sürpriz yapabilir.
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Tamamen haklısınız. 6 ayda bir telefon mu çıkartılır? Kendi malının değerini azaltıyor ve alanları keriz yerine koyuyor.
İŞTE TELEFONLARIN SENSÖR BOYUTLARI ÖLÇÜSEL OLARAK VERİYORUM
1 panasonic lumix cm1 12.80x9.60
2 Nokia lumia 1020 10.67x8.00
3 sony xperia z3 6.17x4.55
4 htc one m8 4.80x3.60
5 samsung s5 4.69x3.52
Dikkat edin.
Nokia da öyleydi, Sony dikkat etsin
Maalesef o Sony yöneticileri öldükten sonra duruldu sony eskiden kim durdurabilirdi Sony'i ...
Hocam sony fanboy ekibinin basi stevejones u buyuk cabalarla banlatmayi basardik.uzmanforumcu gibi fake hesapla 15 gunde 1500 post kasti onuda banlattik. Banlandikca yeni hesaplar acti, 20den fazla hesabi fake hesap sebebiyle banlandi. Hala arada ufak profillerini goruyorum ama sjnin kapatilmasi en buyuk darbe oldu ona.
Bu forumda fanboyluga ve fake hesaba yer yok!
6 ayda bir ayni telefonu piyasaya sürüyorlar
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