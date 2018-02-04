Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak

Oyun Çeviri, hikaye odaklı açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance'ın resmi Türkçe dil desteğine sahip olacağını duyurdu. Ekibin Facebook sayfası üzerinden yapılan şu açıklama paylaşıldı
"RYO severlerin yıllardır çıkmasını beklediği açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteğine sahip olacak! 13 Şubat’ta çıkışını yapacak olan oyunun hikâyesini, Oyun Çeviri kalitesi ile Türkçe oynayabileceksiniz. Beklemede kalın!"
Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 13 Şubat 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Aile bağlarının, imparatorluk mücadelesinin ve saygı kazanmanın ön planda olduğu oyun önümüzdeki dönemlerde çok konuşulacak gibi görünüyor. Steam üzerinde ön sipariş açıldı. Bu linkten 89 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.
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Pahalı dediğin oyun Almanya steam'de 50 euro, evet Almanta steam, Türkiye steam'e göre normalde de biraz daha pahalı ama Türkiye steam'de 209 lira olan Assassins Creed Origins'in Almanya steam'de 60 euro olduğu düşünürşek Kingdome Come Delivarence Türkiye steam'de çok daha uygun fiyata satılıyor. Normal şartlar altında Kingdome Come Deliverance'nin 170 tl falan olması lazımdı Türkiye'de, o yüzden 89 tl çok iyi fiyat.
Kingdome come Delivarance 50 euro - 89 tl
Assassins Creed Origins 60 euro - 209 tl