Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak

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2018’in merakla beklenen oyunları arasında yer alan ve geliştirilmesi bir hayli uzun süren Kingdom Come: Deliverance için sayılı günler kaldı. Oyunu bekleyen Türk oyun severleri mutlu edecek haber geldi. Kingdom Come: Deliverance, Türkçe dil desteğine sahip olacak.

Oyun Çeviri, hikaye odaklı açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance'ın resmi Türkçe dil desteğine sahip olacağını duyurdu. Ekibin Facebook sayfası üzerinden yapılan şu açıklama paylaşıldı

"RYO severlerin yıllardır çıkmasını beklediği açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteğine sahip olacak! 13 Şubat’ta çıkışını yapacak olan oyunun hikâyesini, Oyun Çeviri kalitesi ile Türkçe oynayabileceksiniz. Beklemede kalın!"

Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 13 Şubat 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Aile bağlarının, imparatorluk mücadelesinin ve saygı kazanmanın ön planda olduğu oyun önümüzdeki dönemlerde çok konuşulacak gibi görünüyor. Steam üzerinde ön sipariş açıldı. Bu linkten 89 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.