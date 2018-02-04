Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak

Yılın merakla beklenen oyunlarından Kingdom Come: Deliverance, Türkçe dil desteği ile çıkacak. 13 Şubat 2018'de PC ve konsollara çıkışını gerçekleştirecek oyun şimdiden konuşulmaya başlandı.
1 yıl
10,7b
1
136
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak
Tam Boyutta Gör

2018’in merakla beklenen oyunları arasında yer alan ve geliştirilmesi bir hayli uzun süren Kingdom Come: Deliverance için sayılı günler kaldı. Oyunu bekleyen Türk oyun severleri mutlu edecek haber geldi. Kingdom Come: Deliverance, Türkçe dil desteğine sahip olacak.

Oyun Çeviri, hikaye odaklı açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance'ın resmi Türkçe dil desteğine sahip olacağını duyurdu. Ekibin Facebook sayfası üzerinden yapılan şu açıklama paylaşıldı

"RYO severlerin yıllardır çıkmasını beklediği açık dünya rol yapma oyunu Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteğine sahip olacak! 13 Şubat’ta çıkışını yapacak olan oyunun hikâyesini, Oyun Çeviri kalitesi ile Türkçe oynayabileceksiniz. Beklemede kalın!"

Warhorse Studios tarafından geliştirilen Kingdom Come: Deliverance 13 Şubat 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Aile bağlarının, imparatorluk mücadelesinin ve saygı kazanmanın ön planda olduğu oyun önümüzdeki dönemlerde çok konuşulacak gibi görünüyor. Steam üzerinde ön sipariş açıldı. Bu linkten 89 TL karşılığında ön sipariş verebilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Jacques Reverdi 1 yıl en beğenilen javaprof
javaprof
89 lira çok pahalı warband fiyatına düşünce alınır.

Pahalı dediğin oyun Almanya steam'de 50 euro, evet Almanta steam, Türkiye steam'e göre normalde de biraz daha pahalı ama Türkiye steam'de 209 lira olan Assassins Creed Origins'in Almanya steam'de 60 euro olduğu düşünürşek Kingdome Come Delivarence Türkiye steam'de çok daha uygun fiyata satılıyor. Normal şartlar altında Kingdome Come Deliverance'nin 170 tl falan olması lazımdı Türkiye'de, o yüzden 89 tl çok iyi fiyat.
Kingdome come Delivarance 50 euro - 89 tl
Assassins Creed Origins 60 euro - 209 tl
javaprof89 lira çok pahalı warband fiyatına düşünce alınır.Pahalı dediğin oyun Almanya steam'de 50 euro, evet Almanta steam, Tü...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1212emre1212 1 yıl
Konunun ilk ölücüsü geldi biraz geçte olsa
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
r0ket 1 yıl Magetor
oyunçeviriye saygı duyacağıma esenler otogarı tuvaletine saygı duyarım daha iyi.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
XanthiN 1 yıl
Oyun ile alakalı gönderileri ana konuya yapalım.
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Absnthe 1 yıl
OYUNU Saatler Öncesi aldim. Lanet olsun Öyle bir Bagimlilik Yaptiki. daha yeni Kapattim. Acikcasi Kapatmasam 5 gün sonra kapatirdim Galiba. BÖYLE MUHTEŞEM bir Eseri Yeni görmüş olmak !!
HERKESE ŞİDDETLE TAVSİYE EDiYORUM , Bu oyunu oynamayan COK ŞEY KAYBEDER !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Repaer 1 yıl
PS4e gelirse haber verirmisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gwynbleidd. 1 yıl
Türkçe olduğu için satın alıp indireceğim oyunu.
Yapım ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithium 1 yıl
Ps4 te de Türkçe Altyazı olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bualix 1 yıl
store.steampowered.com/...
Release Notes for version 1.3.1 Turkish subtitles added. steamcommunity.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RxCan 1 yıl
Türkçe dil desteği için tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ancak hoşuma gitmeyen bir nokta var. (Devamı ufak bir spoiler içeriyor olabilir!)
Roach isimli bir at var. Bunu oynadığınızda da diyaloglar sayesinde anlayacaksınız ki Witcher oyununa yapılmış çok güzel bir gönderme. Maalesef Böcek olarak çevrilmiş, bu güzel göndermeden Türkçe oynarsanız mahrum kalabilirisiniz.
Bahsettiğim göndermeyi, diyaloğu ve atı merak edenler bağlantıya bakabilir.
Roach | Kingdom Come: Deliverance
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sergeant Duffin 1 yıl RxCan
birçok resmi çeviri böyledir, oyuna saygı göstermeden düz bir şekilde çevirirler... witcher 3'ün kendi resmi çevirisindeki esprilerin hemen hemen hepsi yok edilmişti ne yazık ki
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_demirci_53 1 yıl
bu sefer inanmıştım harika bir iş başarmışlar. burdan oyunçeviri ekibini takdir ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezicioyuncu 1 yıl
2.5 haftadır satın almıştım ilk defa gireceğim oyuna ,

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Faramir 1 yıl
Sonunda Türkçe dil desteği geldi. Gözünüz aydın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10733 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ps4, çıkış tarihi ve
9 etiket daha xbox one pc oyun türkçe kingdom come deliverance türkçe yama dil desteği Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bitmek bilmeyen enerjisiyle Görevimiz Tehlike 6 fragmanı karşınızda 1 yıl Bazı iPhone X kullanıcıları gelen aramaları yanıtlamada sorun yaşıyor 1 yıl Yakında Apple ID ile sitelere giriş yapmak mümkün olacak 1 yıl Geçen yıl dördüncü çeyrekte Google’ın trafik maliyetleri arttı 1 yıl Mercedes, 2018 Sprinter için yeni teaser videosu yayınladı 1 yıl Stephen King uyarlaması Castle Rock'ın yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl 10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite 1 yıl SpaceX'in bu haftaki çılgın planı: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 1 yıl 2018 BMW X5 daha detaylı göründü 1 yıl LG, Çin akıllı telefon pazarından çekilmeyi düşünüyor 1 yıl Titreyen Surface Pro 4 ekranına tek çözüm buzluk 1 yıl 1 milyon dolarlık sahte iPhone satışı yapan Çinli hapis cezası aldı 1 yıl Ülkemizde geçtiğimiz yıl ithal edilen powerbank sayısı telefonları geçti 1 yıl Sahte uzay istasyonunda 14 gün geçirene tam 3500 dolar teklif ediyorlar 1 yıl iPhone X bazı kullanıcılarda baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olmaya başladı 1 yıl Çin uzaya deprem izleme uydusu gönderdi 1 yıl Powerbank uçakta alev aldı, yolcular sakince söndürdü 1 yıl Yeni Peugeot 4008 coupe-SUV modeli 2020 yılında gelecek 1 yıl Dünya dizelden vazgeçerken Türkiye'de satışlar hızla artıyor 1 yıl Samsung'un 2018'de tanıtacağı tüm Galaxy cihazların listesi sızdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kingdom Come: Deliverance Türkçe dil desteği ile çıkacak Sonraki Zihinle kontrol edilen robotik kol ilk kez laboratuvar dışında test edilecek 1 yıl Bitcoin en ucuz hangi ülkede üretiliyor? 1 yıl AMD Zen 2 tasarımı tamamlandı, ilk örnekler seneye 1 yıl Kripto para cüzdanı Ledger'da büyük güvenlik açığı 1 yıl Açık Kaynak Kod terimi 20. yaş gününü kutluyor 1 yıl Android 8.0 Oreo güncellemesi alacak Samsung cihaz listesi 1 yıl Üç kameralı Huawei P20 gözler önüne serildi 1 yıl Commodore 64 Mini geliyor 1 yıl Tesla, Megacharger istasyonları için müşterileriyle görüşüyor 1 yıl Apple bazı iPhone 7 modelleri için onarım programı başlattı! 1 yıl Spotify ile oyun sohbetlerinizde artık arka plan müziği kullanabileceksiniz 1 yıl Yeni nesil Peugeot 308, 2020 yılında tanıtılabilir 1 yıl 2018 Mercedes-AMG GT4 modeli Cenevre Fuarı öncesi yakalandı 1 yıl Alcatel 3V'nin görselleri, tanıtım videosu ve tüm özellikleri açığa çıktı 1 yıl Asus Zenfone 5’in şematik görseli sızdı; özellikleri belli oldu 1 yıl Apple ile olan kavga Qualcomm’u kârından ediyor 1 yıl Rezvani'nin yeni canavarı Beast Alpha X Blackbird tanıtıldı 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının en popüler telefon modelleri ve markaları 1 yıl Yurt dışı alış veriş limiti düşürüldü| 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Sınırlı sayıda üretilen altın Razer logolu Razer Phone tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim