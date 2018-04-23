Kingston Canvas hafıza kartı serisi duyuruldu

Depolama ürünlerinin lider isimlerinden Kingston, hafıza kartı pazarında yeni bir seriye başlıyor. Kingston Canvas tüketicilerin daha iyi ayırt edebilmesi adına seride belirgin farklılıklara yer vermiş.

Kingston Canvas özellikleri ve fiyatı

Kingston Canvas serisi 3 farklı kullanıcı profiline yer veriyor. Canvas Select, Go ve React profilleri hitap ettiği segmente göre sahip olduğu hız standartları açısından farklılaşıyor.

Canvas Select kategorisi akıllı telefon veya bas-çek kamera kullanıcılarına hitap ediyor. Class 10 UHS-I standardı ile 80MB/s okuma hızlarına ulaşan kategoride SD kartlar 128GB’a kadar, microSD kartlar ise 256GB kapasiteye kadar gidiyor.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Canvas Go kategorisi DSLR veya aksiyon kameraları ile yüksek çözünürlükte kayıt alanlar için geliştirilmiş. Class 10 UHS-I U3 standardı ile 90MB/s okuma hızları ve 45MB/s yazma hızları mümkün oluyor. Kategoride SD kartları 512GB’a kadar, microSD kartlar ise 128GB’a kadar gidiyor.

Canvas React kategorisinde ise 4K çözünürlükler ve yoğun seri çekimlere yönelik kartlar yer alıyor. Class 10 UHS-I U3 standardı ile 100MB/s okuma ve 80MB/s yazma hızlarına ulaşılabiliyor. SD kartlarda 256GB’a kadar, microSD kartlarda 128GB’a kadar kapasiteler mümkün.