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    Kirin 990'lı Huawei Mate 30 Pro'nun AnTuTu puanı belli oldu

    Huawei'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mate 30 Pro'nun AnTuTu puanı ortaya çıktı. Kirin 990 ile güçlendirilen telefon, performans olarak Snapdragon 855 Plus'lı telefonlara yetişebildi mi?
    2 sa.
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    7
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei geçtiğimiz günlerde Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilmiş Mate 30 Pro'yu tanıtmıştı. Amiral gemisi telefonun AnTuTu puanı belli oldu. Cihaz performans testinde Snapdragon 855 Plus'lı birçok amiral gemisi telefondan daha az olmak üzere 457.357 puan aldı.
    Ayrıca Bkz. "Facebook, veri ihlali yapan on binlerce uygulamayı askıya aldı"
    Kıyaslama açısından Xiaomi Black Shark 2 Pro ve ASUS ROG Phone 2'nin aynı testte ortalama 469.500 puan elde ettiğini hatırlatalım. Ancak Mate 30 Pro'nun işlemci saat hızı daha yüksek olan 5G adlı versiyonu da var. Bu cihaz test edilseydi muhtemelen Snapdragon 855 Plus'ı geride bırakacak bir performans sergileyebilirdi.

    5G versiyonu daha güçlü

    Android 10 işletim sistemiyle çalışan Huawei Mate 30 Pro, 2400 × 1176 piksel çözünürlükte 6.53 inç ekrana sahip. AnTuTu'da cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modeli test edildi. Akıllı telefonun 5G versiyonu 256 GB depolama alanı ve daha güçlü bir yonga seti ile geliyor.

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    dodofran 1 sa.
    önceden gene kirin erken tanıtılırdı ama snapdragonun en son modelini geçerdi en azından. sonra snapdragonun yeni modeli gelince o da kirini geçerdi.
    bu sefer snapdragonun son modelini bile geçememiş. tabii bu sefer normalden farklı olarak plus adında ek bi model çıkardı ama olsun en azından birkaç bin farkla da olsa prestij açısından geçmesini beklerdim.
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    amma velakin 1 sa.
    Her şey Antutu puanı da değil doğrusu.
    Antutu testinden 100 bin puan alan Huawei cihazım ile kasan oyunu 70 bin puan alan LG telefonum ile çok akıcı oynayabiliyorum. Aynı çözünürlük ve aynı ayarlar ile.
    Bu puanlamalar çok da güven vermiyor doğrusu.
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    smart1978 2 sa.
    Huawei ekran cozunurlugunu ciddi oranda dusuk ekranlari tercih ederek geriye gitmistir hatta Iphone 11 lerden daha dusuk piksel kare ( piksellerin carpimi ile alan 2 boyutlu ifadesi ... ) ( metrekare gibi cabuk algilansin diye :) ) . Yine buna ek olarak piksel yogunlugu da ciddi dusurulmus olan Mate 30 PRO bu kirpilmalarla bile cok ta esasli bir puan alamamis :) .
    Bu test esnasinda suphesiz acayip isinmistir da. Malum ADI cikmis Huawei in hileli benchmark lar ( testler ) ile unutulmamislardir....
    Ek olarak kendi ifade ettikleri gibi bircok performans ve kiyaslamalar da balon cikmistir. Hatta Kirin 990 da graiksel oransizilik hileleri ile kandirmislardir ki bunu delilleri kendi orjinal basin sunumlarindaki slaylardan cekenlerin paylasimlarini aktarmistim...
    KISACASI, bu kadar dusurulmus ekran cozunurlugu ile gelmesine ragmen cok ta basarili degil ...
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    Lord Melkor 2 sa. smart1978
    Ekran çözünürlüğü haberde geçen daha yüksek puanlı telefonlardan daha yüksek
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