Kirin 990'lı Huawei Mate 30 Pro'nun AnTuTu puanı belli oldu

Huawei geçtiğimiz günlerde Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilmiş Mate 30 Pro'yu tanıtmıştı. Amiral gemisi telefonun AnTuTu puanı belli oldu. Cihaz performans testinde Snapdragon 855 Plus'lı birçok amiral gemisi telefondan daha az olmak üzere 457.357 puan aldı.

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Kıyaslama açısından Xiaomi Black Shark 2 Pro ve ASUS ROG Phone 2'nin aynı testte ortalama 469.500 puan elde ettiğini hatırlatalım. Ancak Mate 30 Pro'nun işlemci saat hızı daha yüksek olan 5G adlı versiyonu da var. Bu cihaz test edilseydi muhtemelen Snapdragon 855 Plus'ı geride bırakacak bir performans sergileyebilirdi.

5G versiyonu daha güçlü

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Android 10 işletim sistemiyle çalışan Huawei Mate 30 Pro, 2400 × 1176 piksel çözünürlükteekrana sahip. AnTuTu'da cihazınvedepolama alanına sahip modeli test edildi. Akıllı telefonun 5G versiyonudepolama alanı vebir yonga seti ile geliyor.