Kırmızı renkli Lumia 1520 internete sızdı





Nokia'nın 22 Ekim'deki Abu Dabi etkinliğinde 6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520 modelini tanıtmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce defalarca görseli internete sızan Lumia 1520'nin bu kez kırmızı renkli versiyonu ortaya çıktı.





Yine Evleaks tarafından internete sızdırılan görsel tasarım olarak diğer sızıntılardan farklı değil. Ancak bu kez arayüzde bazı farklılıklar göze çarpıyor.





Değişikliklerden ilki durum çubuğunda bir zil ikonunun olması. Bu ikonun muhtemelen alarm için olduğu düşünülürken, hemen altında Storyteller adlı canlı karo dikkat çekiyor. Storyteller'ın resim ve videoları belirli kriterlere göre kategorilendiren bir Nokia uygulaması olduğu biliniyor. İlk kez de Lumia 1520 üzerinde kullanıcılara sunulacak.





İkinci sırada en sağda mavi bir ikon bulunuyor. Ne olduğu tam bilinmese de PowerPoint sunularının harici ekranlarda görüntülenmesini sağladığı tahmin ediliyor. En solda ise Nokia Camera karosu görülüyor. Bu uygulama Nokia Smartcam ve Procam uygulamalarını biraraya getiriyor.





Diğer bir dikkat çekici nokta ise yenilenmiş Word ve Excel uygulama ikonları. Bu da muhtemelen Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarının ayrı ayrı başlangıç ekranına sahip olabileceğini gösteriyor.





Lumia 1520 modelinin beklenen özellikleri ise Snapdragon 800 işlemci, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte kamera şeklinde sıralanıyor.

http://wmpoweruser.com/what-the-leaked-image-of-the-lumia-1520-also-tells-us/