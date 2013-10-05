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Kırmızı renkli Lumia 1520 internete sızdı

5 yıl
1,4b
1
84
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kırmızı renkli Lumia 1520 internete sızdı

Nokia'nın 22 Ekim'deki Abu Dabi etkinliğinde 6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520 modelini tanıtmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce defalarca görseli internete sızan Lumia 1520'nin bu kez kırmızı renkli versiyonu ortaya çıktı.

Yine Evleaks tarafından internete sızdırılan görsel tasarım olarak diğer sızıntılardan farklı değil. Ancak bu kez arayüzde bazı farklılıklar göze çarpıyor.

Değişikliklerden ilki durum çubuğunda bir zil ikonunun olması. Bu ikonun muhtemelen alarm için olduğu düşünülürken, hemen altında Storyteller adlı canlı karo dikkat çekiyor. Storyteller'ın resim ve videoları belirli kriterlere göre kategorilendiren bir Nokia uygulaması olduğu biliniyor. İlk kez de Lumia 1520 üzerinde kullanıcılara sunulacak.

İkinci sırada en sağda mavi bir ikon bulunuyor. Ne olduğu tam bilinmese de PowerPoint sunularının harici ekranlarda görüntülenmesini sağladığı tahmin ediliyor. En solda ise Nokia Camera karosu görülüyor. Bu uygulama Nokia Smartcam ve Procam uygulamalarını biraraya getiriyor.

Diğer bir dikkat çekici nokta ise yenilenmiş Word ve Excel uygulama ikonları. Bu da muhtemelen Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarının ayrı ayrı başlangıç ekranına sahip olabileceğini gösteriyor. 

Lumia 1520 modelinin beklenen özellikleri ise Snapdragon 800 işlemci, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte kamera şeklinde sıralanıyor.  

http://wmpoweruser.com/what-the-leaked-image-of-the-lumia-1520-also-tells-us/ Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 5 yıl en beğenilen depeche35
depeche35

Açıklayıcı ve net cevabın için öncelikle teşekkür ederim
Size şunu söylemek isterim ki ; daha önce hiç akıllı telefon kullanmadım.
Bildiğin 6 yıllık tuşlu telefonum var işte.
O yüzden " Yaptığım birşey hiç olmadı " yani alışkanlıklar veya hayatı kolaylaştıran uygulamalarım hiç olmadı desem... "

Ben yıllardır teorisyenim bu hususlarda sadece.
Vereceğinizin önerileri zevk ve dikkatle okuyacağım efendim.


3310 mu ne kullanıyordum. mp3 bile çalmıyor ,kamerası falan zaten yoktu. şimdi lumia 720 ye geçtim. yani akıllı telflon konusunda bende acemiydim
wp aldım.zira herkesde androdi var.insan farklı olmak istiyorum.küplü tasarımı renkli renkli hoşuma gitti. yine lumia 720 nin tasarımı çok güzel.sarı renk aldım.bataryası cok iyi gidiyor.kamerasıda oldukça iyi.su an işimi görüyor . bende öyle telfon canavarı değilim yani.


ben adroid ile haşır neşir olmuş insanlara pek tavsiye etmiyorum WPyi.yenilik isteyip geliyorlar.özelleştirme cok az.mağaza zayıf ve korsan uygulama indiremiyorlar.işletim sisteminde eksiklikler de var.sonra sövüp satıyorlar telefonu.forumda Windows fanları var.(androidci gibi ioscu gibi).gelene gecene WP tavsiye ediyorlar.yok yağ gibi akıyormuş ,uçuyormuş kaçıyormuş.milletde bunların gazına gelip alıyor pişman oluyor.neyse çoğumuz zengin değil.bir telefonu alınca 3-4 yıl kullnıyoruz.kimseyi böyle boş tavsiyelerde bulunmanın lüzumu yok.
ben wp den memnunum su an.eksikliklerde gideriliyor güncellemelerle.
telefonum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
depeche35Açıklayıcı ve net cevabın için öncelikle teşekkür ederimSize şunu söylemek isterim ki ; daha önce hiç akıllı telefon kull...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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olağan_şüpheli 5 yıl MrtAltg
MrtAltg

olağan_şüpheli

oranj

kimse "g2 varken" dememiş, hayret:)

kimse neremize sokacaz ? da dememiş


kimse çöp de dememiş :)

henüz uyanmadılar sanırım
MrtAltgolağan_şüphelioranjkimse "g2 varken" dememiş, hayret:)...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
S800 işlemci 2gb ram (ki lumia ailesi 512 mb ramle dahil gayet stabil çalışıyor) 20 Mp kamera ve Wp işletim sistemi umarım harika bir telefon olur.Yemişim uygulama mağazasının yetersizliğini ben internete gireyim bir kaç oyun oynayım yeter bana. Umarım Aralık sonuna gelir ülkemize 5S ile(farklı klasmanlar ama) güzelce bir artısını eksisini karşılaştırıp 2sinden birini alıcağım.
S800 işlemci 2gb ram (ki lumia ailesi 512 mb ramle dahil gayet stabil çalışıyor) 20 Mp kamera ve Wp işletim sistemi umarım harika bir telefon olur.Yemişim uy...
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Nymphadora 5 yıl
Hocam pc uzerinden masaustu icin windows phone uygulamasi var, o uygulamaile zil sesi yapmak istediginiz muzigi cihaza gonderip yapabilirsiniz, direk zil seslerinde gorunuyor.
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yasinadin 5 yıl
phonearena.com/...

beyler ozelliklere bakın ...

su an donanım olarak piyasanın en iyi telefonu geliyor birde wp8 ile w8.1 market leri birlesir se asmıs olucak hatta bu telefonun windows phone yerine direk windows 8.1 ile gelme ihtimalide var.

beni en cok sasırtan boyutları oldu

lumia 1520 = 6 inc 152 x 81 x 8.7 mm

note 3 = 5.7 inc 151.2 x 79.2 x 8.3 mm

arada 0.3 gibi muaazzam bir fark olmasına ragmen boyutlar aynı

bu arada kamera 5 acılı ois li 20 mp pure view yani oisi g2 veya htc one da ki gibi 2 acılı deil.

snapdragon 800 3400 mah pil micro sd destegi

super sensetive touch ile s pene gerek duyulmadan herhangi bir kalem ile kullanım.

istenen hersey bir telefonda birlesmis kafalarda tek soru isareti kaliyor isletim sistemi onu da becerirlerse bu telefon satıs rekoru kirar.
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DH Misafiri 5 yıl
Yil 2013 halâ wp diyen var Nokia öldü abi market bomboş facebook bile yok. At çöpe. Benim goruslerim.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia fanboylar toplanmış buraya. sanki şirket ortakları gibi savunuyorlar.
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Legend. 5 yıl
Çöp
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cosica 5 yıl
Lumia serisinde artık tasarıma daha fazla önem verilmeli. Diğer markalara bakıyorsun bir sürü donanımı ve özelliği Lumialardan daha hafif kasalara sığdırabiliyorlar. Lumialar ise hala hantal. En estetik olanları bile ele alınca bir rahatlık hissi vermiyor, hafif hissettirmiyor insana. Lumia 620 almıştım, 3.8 inç boyutuyla ve 1300 mAh bataryasıyla 127 gram idi. Öte taraftan Samsunga bakıyorsun 5 inçlik ekranı ve 2,600mAh bataryasıyla sadece 130 gram. Aradaki bu hantallık farkını sağlamlıkla açıklamak da pek mantıklı gelmiyor bana. Çünkü tüm akıllı telefonlar hassas cihazlar artık ve dikkatli kullanmak gerekiyor.

Yazılım boutuna iç girmiyorum zaten, Microsoft mobil platformda yeni değil aksine Android'den ve IOS'tan daha eski ama hala bu sefer olmuş diyemiyoruz, hala çok basit eksiklikleri var. Microsoft artık sürekli yeni model çıkarmak yerine Apple gibi efsane bir işletim sistemi yazıp insanları kendine hayran bırakıp sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturmalı. Şu anki haliyle Windowsphone "değişiklik" arayanların tercihi konumunda. Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows ama iş mobil platform gelince Microsoft bunu bir türlü lehine kullanamıyor elindeki bu avantajı kullanamıyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia dünyadaki en iyi telefonuda çıkarsa Wp işletim sistemini kullanırsa almam. Bu kısır ve dayatma yazılımları ile daha çok zarar ederler. Yaşasın Open Source
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Bay H 5 yıl DH Misafiri
Nokia'da yalvarıyor du zaten lütfen al nolur al bak darılım diye.
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bellair 5 yıl
nokia'nın önümüzde ki birkaç yıl içerisinde ne tür cihazlar çıkaracağını çok merak ediyorum. kendinden gayet eminler
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amönyak 5 yıl bellair
Sen olsa da oyle yapmaz mısın duşun hocam emin olmak başarının yarısıdır
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SystemApps 5 yıl
dünyanın en hızlı mobil cihazı bence bu...
zira donanım hızlı işletim sistemi hızlı... mükemmel bir cihaz.ama cihazın 5inç versiyonu söylentisi doğruysa 5inç almak daha mantıklı mobilite açısından...diğer yandan 5inç versiyonu ile dünyanın en hızlı akıllı telefonu ünvanınıda nokia eline geçirmiş olacak...
işletim sistemi 8.1 ile temel eksikliklerini giderecektir diye düşünüyorum.belki 8.1 ile gelebilir bu cihaz.elbetde full hd olması bakımından bu kesin diyebiliriz ama bakalım bakalım...
bu arada windows phone ile ilgili eleştiriler 22 ekimden sonra ne olacak çok merak ediyorum.ya donanım eleştirilirdi yada eksiklikler.market kısmı eskisine nazaran oldukca iyi durumda...ama 22ekim windows platformu için büyük bir dönüm noktası olacaktır...
işin özü andorid platformunu zor günler bekliyor diyebiliriz.üzgünüm mesut çevik
windows platformuna alışsanız iyi olacak zuhahaha :)
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Bay H 5 yıl SystemApps
cihaz gdr3 güncellemesi ile birlikte gelecek 8.1 ise şubat mart arasında yayınlanması bekleniyor.
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leon23 5 yıl
Biraz yavaş ama sağlam adımlarla geliyor microsoft
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smart1978 5 yıl
Sadece tasarımı için yorum yapmak istiyorum :
Kasası berbat. O kırmızı olanlar olmasa ergonomik elde rahat tutulan kibar bir telefon olabilirdi.
Nokia bu tip garip kasa tasarımında ısrarla devam etmesini anlayamıyorum..
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kaanka12 5 yıl
bu renk erkek adamı bozar
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