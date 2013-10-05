Kırmızı renkli Lumia 1520 internete sızdı

Haber Editörü
Nokia'nın 22 Ekim'deki Abu Dabi etkinliğinde 6 inçlik Full HD ekranlı Lumia 1520 modelini tanıtmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce defalarca görseli internete sızan Lumia 1520'nin bu kez kırmızı renkli versiyonu ortaya çıktı.
Yine Evleaks tarafından internete sızdırılan görsel tasarım olarak diğer sızıntılardan farklı değil. Ancak bu kez arayüzde bazı farklılıklar göze çarpıyor.
Değişikliklerden ilki durum çubuğunda bir zil ikonunun olması. Bu ikonun muhtemelen alarm için olduğu düşünülürken, hemen altında Storyteller adlı canlı karo dikkat çekiyor. Storyteller'ın resim ve videoları belirli kriterlere göre kategorilendiren bir Nokia uygulaması olduğu biliniyor. İlk kez de Lumia 1520 üzerinde kullanıcılara sunulacak.
İkinci sırada en sağda mavi bir ikon bulunuyor. Ne olduğu tam bilinmese de PowerPoint sunularının harici ekranlarda görüntülenmesini sağladığı tahmin ediliyor. En solda ise Nokia Camera karosu görülüyor. Bu uygulama Nokia Smartcam ve Procam uygulamalarını biraraya getiriyor.
Diğer bir dikkat çekici nokta ise yenilenmiş Word ve Excel uygulama ikonları. Bu da muhtemelen Word, Excel ve PowerPoint uygulamalarının ayrı ayrı başlangıç ekranına sahip olabileceğini gösteriyor.
Lumia 1520 modelinin beklenen özellikleri ise Snapdragon 800 işlemci, 32GB depolama kapasitesi, 2GB RAM, 20MP çözünürlükte kamera şeklinde sıralanıyor.
http://wmpoweruser.com/what-the-leaked-image-of-the-lumia-1520-also-tells-us/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3310 mu ne kullanıyordum. mp3 bile çalmıyor ,kamerası falan zaten yoktu. şimdi lumia 720 ye geçtim. yani akıllı telflon konusunda bende acemiydim wp aldım.zira herkesde androdi var.insan farklı olmak istiyorum.küplü tasarımı renkli renkli hoşuma gitti. yine lumia 720 nin tasarımı çok güzel.sarı renk aldım.bataryası cok iyi gidiyor.kamerasıda oldukça iyi.su an işimi görüyor . bende öyle telfon canavarı değilim yani.
ben adroid ile haşır neşir olmuş insanlara pek tavsiye etmiyorum WPyi.yenilik isteyip geliyorlar.özelleştirme cok az.mağaza zayıf ve korsan uygulama indiremiyorlar.işletim sisteminde eksiklikler de var.sonra sövüp satıyorlar telefonu.forumda Windows fanları var.(androidci gibi ioscu gibi).gelene gecene WP tavsiye ediyorlar.yok yağ gibi akıyormuş ,uçuyormuş kaçıyormuş.milletde bunların gazına gelip alıyor pişman oluyor.neyse çoğumuz zengin değil.bir telefonu alınca 3-4 yıl kullnıyoruz.kimseyi böyle boş tavsiyelerde bulunmanın lüzumu yok.
ben wp den memnunum su an.eksikliklerde gideriliyor güncellemelerle.
telefonum.
henüz uyanmadılar sanırım