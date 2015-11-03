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Kişiselleşen sürüş deneyimi CES 2016'nın önemli konularından

Otomobillerin kişiselleşmeye başlaması ile sadece bu sektördeki üreticilerin değil mobil sektördeki üreticilerin de rekabete giriştiğine şahit oluyoruz. Bakalım sektörün geleceği nasıl şekillenecek?
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kişiselleşen sürüş deneyimi CES 2016'nın önemli konularından


Yıllar önce teyp veya CD çalar şeklindeki eğlence sistemlerine kendimizi adapte ettiğimiz araçlar artık bize göre şekil alabilen eğlence sistemlerine sahip. Bir dönem otomotiv sanayiinde sadece otomobil üreticilerini konuşurken şimdi Google, Apple, Nvidia, Qualcomm gibi yazılım ve donanım üreticilerini de konuşur olduk. Giderek kişiselleşen sürüş deneyimleri CES 2016 fuarının önemli konularında birisi olacak. 

CES 2016 fuarında bu yıla göre otomotiv teknolojileri standları yüzde 25 daha fazla alan kaplayacak. 100'den fazla otomotiv teknolojisi firması, sürücüsüz araç ve araç içi eğlence sistemleri konusundaki en son yeniliklerini fuarda sergileyecek. Ayrıca Audi, BMW, Fiat, Ford, GM, Hyundai, Mercedes, Toyota ve Volkswagen üreticileri de fuara katılacak. 

Otomotiv teknolojilerinin geleceği konusunda General Motors patronu Mary Barra da bir açılış konuşması yapacak. Barra konuşmasında şirketinin kişisel sürüş deneyimini nasıl şekillendirdiğini anlatacak. 

Barra 1980 yılında stajyer öğrenci olarak katıldığı General Motors firmasında Global Ürün Geliştirme başkan yardımcısı ve Global Üretim Mühendisliği başkan yardımcısı gibi pozisyonlarda görev aldı. 15 Ocak 2014 tarihinde ise şirketin CEO'su olarak göreve başladı. Barra, Fortune dergisinin 2015 yılının en güçlü 50 işkadını listesinde de yer aldı. 

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kadirirdem 3 yıl
Tabi artik arabalari konusacaz...
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Patren 3 yıl
bu otonom 5 yil sonra her aracta olmaya baslar kesin
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