Kızaklı ve Android 2.1 işletim sistemli Motorola XT300 gün ışığına çıktı

Google'ın mobil işletim sistemi Android'i yeni nesil modellerinde kullanarak yavaş yavaş eski günlerine geri dönen Motorola'nın kızaklı modeli XT300 gün ışığına çıktı.

Henüz detaylı teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belirsizliğini koruyan XT300'ün Android 2.1 (Eclair) işletim sistemiyle birlikte çalışacağı, MotoBLUR arayüzünü kullanacağı ve telefonun arkasında navigasyon tuşunun (Backtrack) konumlandırıldığı söyleniyor; yeni telefonda GPS ve WI-FI gibi günümüzde standart haline gelen özelliklerin bulunması bekleniyor. Şimdi sizleri kısa kısa çekilen videolarla baş başa bırakıyoruz.

http://www.mobiflip.de/2010/08/weitere-videos-vom-motorola-xt300-android-slider-der-droid-reihe-aufgetaucht/