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Kızaklı ve Android 2.1 işletim sistemli Motorola XT300 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kızaklı ve Android 2.1 işletim sistemli Motorola XT300 gün ışığına çıktı
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Kızaklı ve Android 2.1 işletim sistemli Motorola XT300 gün ışığına çıktı
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Kızaklı ve Android 2.1 işletim sistemli Motorola XT300 gün ışığına çıktı
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i yeni nesil modellerinde kullanarak yavaş yavaş eski günlerine geri dönen Motorola'nın kızaklı modeli XT300 gün ışığına çıktı.

Henüz detaylı teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belirsizliğini koruyan XT300'ün Android 2.1 (Eclair) işletim sistemiyle birlikte çalışacağı, MotoBLUR arayüzünü kullanacağı ve telefonun arkasında navigasyon tuşunun (Backtrack) konumlandırıldığı söyleniyor; yeni telefonda GPS ve WI-FI gibi günümüzde standart haline gelen özelliklerin bulunması bekleniyor. Şimdi sizleri kısa kısa çekilen videolarla baş başa bırakıyoruz.


http://www.mobiflip.de/2010/08/weitere-videos-vom-motorola-xt300-android-slider-der-droid-reihe-aufgetaucht/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
motorolayı kurtaran androiddir.. donanım çok iyi olsa dahi işletim sistemi olmadı o donanım bir hiçtir..
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DH Misafiri 9 yıl
Motorolanın gittiği yol yol deidiki,resmen çamura girmişti!..Androide yatsın kalksın dua etsin...
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.i. 9 yıl
Hayret birşey, android ile ne alakası var, belki satışları biraz arttırdı ama en önemli olan donanımdır, özellikler iyi olmazsa androidle çalışsa ne olur çalışmasa ne olur. Sonuçta motorola kendi hatalarından dolayı kötüye gitti, android yokken bu donanımlara yakın modeller yapsaydı, androidsiz iyi durumda olurdu.
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Batuist 9 yıl
google işletim sistemi yapmasaydı ne yapardınız acaba merak ettim..
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El Fuego 9 yıl
yoluna devam edecekti
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