Konsol dünyasının önemli ismi Phil Harrison Google’a transfer oldu

Yaklaşık 25 senedir konsol dünyasında önemli görevlerde bulunan Phil Harrison’un son durağı Google oldu. Tecrübeli isim bundan böyle Google çatısı altında görevine devam edeceğini duyurdu.

Phil Harrison kimdir?

1992 yılında Sony bünyesine katılan Harrison, PlayStation bölümünün bölgesel ve global başkanlıklarını yürüttükten sonra 2007 sonlarında firmaya veda etmişti. Bir ara Atari bünyesinde görev alsa da 2012 yılında Microsoft’a katıldı. 3 yıl boyunca Xbox Avrupa bölümünün şefliğini üstlendi.

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2015 yılında Microsoft’tan da ayrılan Harrison bir süredir zengin gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda yatırımlar yapıyordu. Google’da başkan yardımcılığı görevini ise kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Phil Harrison’un Google’da hangi alanlardan sorumlu olacağı şimdilik açıklanmadı. Bununla birlikte doğrudan başkan yardımcılığı görevine getiriliyor olması önemli projelerden sorumlu olacağı anlamına geliyor. Bunlar da muhtemelen VR ve AR alanında olacak.