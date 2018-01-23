Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Konsol dünyasının önemli ismi Phil Harrison Google’a transfer oldu

Sanal gerçeklik konusunda uzun zamandır yatırımlar yapan Google’ın son hamlesi konsol dünyasının tecrübeli ise Phil Harrison oldu. Harrison başkan yardımcısı olacak.
1 yıl
1,2b
1
2
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yaklaşık 25 senedir konsol dünyasında önemli görevlerde bulunan Phil Harrison’un son durağı Google oldu. Tecrübeli isim bundan böyle Google çatısı altında görevine devam edeceğini duyurdu.

Phil Harrison kimdir?

1992 yılında Sony bünyesine katılan Harrison, PlayStation bölümünün bölgesel ve global başkanlıklarını yürüttükten sonra 2007 sonlarında firmaya veda etmişti. Bir ara Atari bünyesinde görev alsa da 2012 yılında Microsoft’a katıldı. 3 yıl boyunca Xbox Avrupa bölümünün şefliğini üstlendi.

Ayrıca Bkz. "Video oyun pazarı bu yıl 170 milyar dolar olacak, aslan payı mobilin"

2015 yılında Microsoft’tan da ayrılan Harrison bir süredir zengin gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda yatırımlar yapıyordu. Google’da başkan yardımcılığı görevini ise kişisel Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Phil Harrison’un Google’da hangi alanlardan sorumlu olacağı şimdilik açıklanmadı. Bununla birlikte doğrudan başkan yardımcılığı görevine getiriliyor olması önemli projelerden sorumlu olacağı anlamına geliyor. Bunlar da muhtemelen VR ve AR alanında olacak. 

 

https://www.engadget.com/2018/01/22/google-hires-former-xbox-playstation-exec-phil-harrison/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 yıl
Ajan gitmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 1 yıl
XBOX'a tecavüz ettiler adamlar resmen sildi bıraktı cihazı firar etmeye başladılar :)
bu xbox'a ihtiyaç var yoksa ps2 deki gibi ağzımıza eder bu kafalı japon askerleri
.
japonlar tekel oldumu varyaaaa siz unutun bu fiyatlara konsolu oyunları eğer xbox olmasaydı çok farklı bir girişe sahip hdd üretip sadece onu takardınız ps4'e vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl AMD'de iki kritik atama: Raja Koduri'nin yerini alacak yönetici belli oldu 1 yıl Xiaomi Mi 6X arka paneli sızdırıldı 1 yıl DJI Mavic Air daha hafif ve daha küçük 1 yıl Audi emisyon hilesine sahip 127 bin aracını geri çağıracak 1 yıl Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi 1 yıl Sektörün ilk 512GB kapasiteli microSD kartı satışa çıkıyor 1 yıl Google Fransa'da yapay zeka ekibi kuruyor 1 yıl Amazon kasiyer bulunmayan ilk mağazasını açtı 1 yıl Intel: Yayınladığımız yamaları kurmayın! 1 yıl Huawei P20, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayabilir 1 yıl iOS 11.2.5 yayınlandı! 1 yıl Microsoft'tan Chromebook'lara karşı 189 dolarlık dizüstü bilgisayar hamlesi 1 yıl Bakanlık dijital tehditlere karşı çalışma grubu kurdu 1 yıl Çin'in dev hava temizleme kulesi hava kirliliğini azalttı 1 yıl Microsoft OneDrive for Business’a dosya geçmişi özelliğini ekliyor 1 yıl Samsung 860 EVO SSD incelemesi "Samsung yine çıta koyuyor" 1 yıl Setcard hacklendi! 400 bin kişi aç kaldı 1 yıl Milli projelerde görevlendirilmek isteyenler için başvurular başladı 1 yıl Alkollü yakalanan Tesla sürücüsü aracın otomatik pilotta olduğunu söyledi 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Konsol dünyasının önemli ismi Phil Harrison Google’a transfer oldu Sonraki Linux'un babası Intel'in Meltdown ve Spectre yamalarını eleştirdi 1 yıl AnTuTu: "En çok Samsung telefonlar taklit ediliyor" 1 yıl Hackerlar kripto para fonlarından yüzlerce milyon dolar çaldı 1 yıl Far Cry 5 PC sistem gereksinimleri açıklandı 1 yıl Akıllı telefon bataryalarında yeni rekor: Tam 13 000 mAh kapasite 1 yıl Android 8.1 kablosuz ağlara bağlanmadan önce WiFi hızını gösterecek 1 yıl Türk Telekom'un yüzde 55'i bankaların eline geçecek 1 yıl PintiPanda için süper sistem topladık | Yayın özeti 1 yıl Video oyun pazarı bu yıl 170 milyar dolar olacak, aslan payı mobilin 1 yıl Grafen destekli lityum-metal piller pil endüstrisini değiştirebilir 1 yıl ASRock ve Gigabyte’dan hazır sistemler için Gemini Lake işlemcili anakartlar 1 yıl Çerçevesiz Meizu 15 Plus sızmaya devam ediyor 1 yıl AMD Ryzen 2 için ilk anakart mercek altında 1 yıl iPhone X'u ısıran müşteri mağazayı havaya uçurdu! 1 yıl Sesli kitaplar Google Play mağazasına geliyor 1 yıl Tesla Semi ilk kez halka açık yollarda görüntülendi 1 yıl iPhone X satış tahminleri düşüyor 1 yıl Tesla Model 3'ün çift motor tasarımı sızdırıldı 1 yıl MWC 2018'de duyurulması beklenen akıllı telefonlar 1 yıl Para cezaları, sosyal medya devlerini nefret söylemleri konusunda yola getirdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim