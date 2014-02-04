Kontrol artık onda: Microsoft'un yeni CEO'su Satya Nadella oldu

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana sürdürdüğü CEO arayışında sonuca ulaştı.Firmadan yapılan açıklamaya göre Steve Ballmer’ın koltuğuna, yine Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Grubu’ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Satya Nadella oturuyor.

Steve Ballmer, böylelikle emekliliğe merhaba demiş olurken; firma içerisindeki geleceği merak konusu olan Bill Gates ise yönetim kurulu başkanlığı’ndan ayrılarak firmaya teknoloji danışmanı oldu. Bill Gates’in yeni görevinde Microsoft’un gelecek ürünleriyle yakından ilgilenmesi bekleniyor.

Yeni görevine zaman kaybetmeden başlayacak olan Nadella için Microsoft’un profesyonel yaşantısındaki yeri ayrı. Hindistan doğumlu olan Nadella, Mangalore Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek eğitimi için ABD’nin yolunu tuttu. Burada Wisconsin Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri üzerine eğitim alan ve University of Chicago Booth School of Business’da MBA yapan Nadella, profesyonel kariyerine Sun Microsystems’de başladı.

Sun macerasından sonra 1992 yılında Microsoft’un kapısından içeri adımını atan Nadella, o tarihten bu yana Microsoft’un birçok önemli pozisyonunda (Office ve Bing gibi) çalışmalarda bulundu. Nadella, son olarak Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Grubu’nun yöneticiliğini yapıyordu.