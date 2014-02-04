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Kontrol artık onda: Microsoft'un yeni CEO'su Satya Nadella oldu

5 yıl
9,9b
1
46
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Kontrol artık onda: Microsoft'un yeni CEO'su Satya Nadella oldu

Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana sürdürdüğü CEO arayışında sonuca ulaştı.Firmadan yapılan açıklamaya göre Steve Ballmer’ın koltuğuna, yine Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Grubu’ndan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Satya Nadella oturuyor.

Steve Ballmer, böylelikle emekliliğe merhaba demiş olurken; firma içerisindeki geleceği merak konusu olan Bill Gates ise yönetim kurulu başkanlığı’ndan ayrılarak firmaya teknoloji danışmanı oldu. Bill Gates’in yeni görevinde Microsoft’un gelecek ürünleriyle yakından ilgilenmesi bekleniyor.

Yeni görevine zaman kaybetmeden başlayacak olan Nadella için Microsoft’un profesyonel yaşantısındaki yeri ayrı. Hindistan doğumlu olan Nadella, Mangalore Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği eğitimi aldıktan sonra yüksek eğitimi için ABD’nin yolunu tuttu. Burada Wisconsin Üniversitesi’nde Bilgisayar Bilimleri üzerine eğitim alan ve University of Chicago Booth School of Business’da MBA yapan Nadella, profesyonel kariyerine Sun Microsystems’de başladı.

Sun macerasından sonra 1992 yılında Microsoft’un kapısından içeri adımını atan Nadella, o tarihten bu yana Microsoft’un birçok önemli pozisyonunda (Office ve Bing gibi) çalışmalarda bulundu. Nadella, son olarak Microsoft’un Bulut ve Kurumsal Grubu’nun yöneticiliğini yapıyordu.


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dejavu 5 yıl en beğenilen
Hindistandan kalk git Microsoft'un Ceo'su ol. Büyük başarı doğrusu tebrik ederim.
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aceleciburak 5 yıl
Elop dediğin adam ''saatli bomba'' bi şirket mi istiyorsun Elop u salacan 3 sene sonra o şirket senindir ... Adam bildiğin Trojan ...
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Vipracing 5 yıl
ELOP Efendiye iyi oldu!

Bu arada Ballmer'ın tam tersi gibi göründü bana .Tanımadığım halde kısa biyografisi & görüntüsü güven teşgil etti , MS kendine yakışan CEO yu buldu diye düşünüyorum.
ELOPEfendiye iyi oldu!Bu arada Ballmer'ın tam tersi gibi göründü bana .Tanımadığım halde kısa biyografisi & görüntüsü güven teşgil etti , MS k...
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1 Avatar
ru1ns 5 yıl
Kadın sandım ya
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OverClocK1ng 5 yıl
Nadella !
Bu Microsoft, adam olmaz.
Sen en iyisi onu SAT YAA...
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ZEUS__ 5 yıl
bu aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki yazılım konusunda kendine kaynak olacak genç beyinlere yönelik mesaj kaygılı bi strateji adımıdır.
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pjravey 5 yıl
Alımı da kariyer net üzerinden yapmışlar
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OneAboveAll 5 yıl
İsminden oturu Kadin sandim
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Glorfindel1907 5 yıl OneAboveAll
Welc

İsminden oturu Kadin sandim

ve tipini görmek için konuya girdin sanırım
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bakalım neler yapcak
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DH Misafiri 5 yıl
bence doğru karar baya başarılı bir kariyer ve geçmişi var şirket için büyük proje lerde çalışmış ve elop gibi bela birinin olmasındansa tam doğru karar olmuş umarım şirket windows 9 yada başka bir adla çıkar bunu erkene çekerlerde firma ve kullanıcılar için çok yararlı olur bill gates yeni görevinde bakalım ne gibi fikirler ile gelicek gerçi bill gates te steve jobs gibi işe yarıyan kullanıcının kullanıp beyeneceği yenilikler yapan biri muhtamelen xbox ile ilgili birçok değişikler görürücez
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herbie 5 yıl
MS'e olan güveni tazelemesi gerekiyor. Aksi takdirde sonu IBM gibi olur.
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bimin aystiisi 5 yıl
Nasıl yaniiiiii
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sniko1 5 yıl
Elop olmadı ya buna da şükür
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Fatih54102 5 yıl
Elop trojanının olmadığı iyi olmuş.
Mobilbekçisi adlı kişinin yorumunu hatırlatmakta fayda var:

Birçok kişi “Nokia’nın neden Microsoft’un önünde diz çöktüğünü” ısrarla sorduğu için, kapalı kapılar ardında alınan bu kararın sebeplerini ve sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Daha önceki bir yazımda Nokia ve Microsoft arasındaki ilişkiyi incelemiş, “böyle bir ortaklık Microsoft için oldukça faydalı olsa da, Nokia için hiç mantıklı gözükmediği” sonucuna varmıştım. 11 Şubat günü açıklanan ortaklığın şartlarına baktığımızda vardığım sonucun doğruluğunu kolayca görebiliyoruz: Nokia hem elindeki iki güçlü işletim sisteminden hem de Ovi hizmetlerinden vazgeçip, yazılımsal açıdan kendini tamamen Microsoft’a adıyor.
Vazgeçilen iki işletim sisteminin de Microsoft’la doğrudan bağlantısı bulunduğuna dikkat çekmek istiyorum. Symbian’dan başlayalım.
Microsoft bilgisayar dünyasındaki egemenliğini mobil dünyada da devam ettirmek isterken, Nokia ile Ericsson geçmişte bilgisayar üreticilerinin düştüğü hataya düşmemek için o dönemde EPOC işletim sistemi ile yıldızı parlayan Psion‘la birlikte (daha sonra Motorola’yı da yanlarına alıp) Symbian‘ı kurmuştu.
Microsoft’un Pocket PC/Windows Mobile için cihaz başına 55$ lisans ücreti almasına karşılık, Symbian tuşlu cihazlarda 5$ dokunmatik cihazlarda 10$ lisans bedeli talep ettiği için kısa süre içerisinde hemen hemen bütün üreticilerden destek buldu ve Microsoft’un ulaşabildiği en fazla pazar payını %17‘de tutmayı başardı.
Fakat şimdi Microsoft, Nokia’yı mobil dünyada liderliğe taşıyan Symbian’dan vazgeçirebilmiş durumda. Peki MeeGo’nun Microsoft’la bağlantısı nedir?
Nokia gibi küresel erişimi olan bir firma ile Intel gibi inanılmaz kaynaklara sahip iki firmanın geliştirdiği, hemen hemen aklınıza gelebilecek her türlü gelişmiş elektronik cihaz üzerinde çalışabilecek açık kaynaklı bir işletim sistemi, gelirinin tamamını kapalı kaynaklı yazılımlarından elde eden Microsoft için çok büyük bir tehditti. Henüz tam anlamıyla hazır olmadığı halde birçok üreticinin desteğini arkasına alması ise Microsoft’un gittikçe küçülen bilgisayar dünyasından mobil dünyaya geçişine MeeGo’nun Symbian’dan farksız bir şekilde ciddi bir darbe vuracağına önemli bir kanıttı.
Ve şimdi Microsoft, Nokia’yı geleceğin mobil dünyasında liderliğini garantileyen MeeGo’dan da vazgeçirebilmiş durumda.
Peki bunlar nasıl oldu?
Masaüstünden mobil cihazlara doğru ilerleyen bilişim endüstrisinden Nokia, Google ve Apple gibi rakipleri sayesinde silinip gitmek istemeyen Microsoft, (malum sebeplerden ötürü kimliklerini açıklayamayacağım) bazı Nokia çalışanlarından edindiğim bilgilere göre, Symbian’ın açık kaynaklı hale getirilmek için Nokia tarafından satın alınmasının gündeme geldiği 2008 ilkbaharından itibaren Nokia içerisindeki gizli çalışmalarına başladı.
Öncelikle Nokia tarafından bilgi-işlem altyapısının işletilmesi için rakiplerinden çok daha pahalı hizmet veren ve Microsoft’un yan kuruluşu olan bir firma seçildi. Bu firma Nokia’nın e-posta, takvim vs. hizmetler için kullandığı IBM‘e ait olan Lotus Notes altyapısını, Microsoft’un altyapısıyla değiştirdi. Aynı şekilde şirket bilgilerinin şifrelendiği PGP altyapısı, Microsoft’a ait bir S/MIME altyapısıyla değiştirildi. Böylece Microsoft’un Nokia hakkındaki kritik bilgilere istediği an ulaşabilmesi sağlandı.
Ardından şirket içine yerleştirilmeye başlanan truva atlarının Symbian ve Maemo/MeeGo üzerine geciktirici ve yanlış yönlendirici sabotajlarıyla şirketin küresel ölçekte başarısının düşürülmesi sağlandı. Bir yandan da Nokia’nın yönetim kurulu üzerinde güç sahibi olan Kuzey Amerikalı yatırımcılarla yapılan lobi faaliyetleri sonucunda, Nokia’nın Kuzey Amerika pazarındaki başarısızlığının bahane edilip CEO’nun değiştirilmesi konusunda Nokia’nın yönetim kuruluna baskı yapılmaya başlandı.
Hatta Finlandiya gazetelerinden Kauppalehti‘nin ortaya çıkarttığı üzere daha da ileri gidilerek, yönetim kurulu başkanı Jorma Ollila‘ya kendi adayları seçilmediği taktirde yönetim kurulunun dağıtılacağı şeklinde şantaj bile yapıldı. Bunun üzerine Jorma Ollila, Microsoft’un hiç hoşlanmadığı birçok adım atan Olli-Pekka Kallasvuo‘yu kovarken Nokia’yı yeniden diriltebilecek tek aday olan Anssi Vanjoki‘yi yeni CEO olarak seçtirmeyerek, yatırımcılardan gelen baskıya boyun eğdi. Anssi Vanjoki bunun üzerine Nokia’dan ayrıldı, Jorma Ollila ise önümüzdeki yıl ayrılacağını açıkladı.
Jorma Ollila Amerikalı yatırımcıların özellikle CEO olmasını istediği isim olan Stephen Elop‘un CEO’luğunu onaylarken yalnızca yönetim kurulunun onayladığı stratejileri izleyeceğinin garantisini aldı. Ancak Microsoft ve Microsoft’un yönlendirdiği yatırımcılardan güç alan Stephen Elop, Nokia’nın eski yönetiminin kurduğu stratejiyi bir kenara atarak Microsoft’un çıkarları doğrultusunda oluşturduğu kendi stratejisini izlemeye başladı. Bunun sonucunda Nokia’yı küresel liderlik koltuğuna oturtan birçok üst düzey yönetici ya dayanamayıp kendi istekleriyle işten ayrıldı, ya da sonuçları şimdi ortaya çıkan stratejiye boyun eğmedikleri için kovuldular.
Yukarıda yazdıklarım sizlere hayal gücümün bir ürünü gibi gözükmüş olabilir. Ancak Nokia CEO’su Stephen Elop’un Microsoft’un en büyük 7. bireysel hissedarı olması ve 11 Şubat’ta yayınlanan basın açıklamasında yönetim kurulunun anlaşmayı henüz kesinleştirmediğinin ifade edilmesi, oldukça gerçek bilgilerdir:
Basın Bildirisinden ilgili kısım
Peki yönetim kurulunun henüz kesin olarak onaylamadığı bir ortaklığı, yönetim kuruluna bağlı çalışması gereken bir CEO nasıl açıklayabilir? Öncelikle, yukarıda ifade ettiğim gibi Stephen Elop yönetim kurulunun kararlarını pek umursamıyor ve Nokia’nın yönetim kurulu da Stephen Elop’un Nokia’nın yararına olmayan stratejilerini onaylamıyor.
Ayrıca bu ortaklığın açıklanmasının sebebi yazımda anlattığım üzere Nokia’nın sözde (!) yanan platformu üzerindeki çaresizliğinden değil, her iki şirketin de hisselerini elinde bulunduran ABD kökenli büyük yatırımcıların baskısından kaynaklanıyor.
Borsada hisselerin değer değişimleri üzerinden büyük gelirler elde eden bu yatırımcılar, Nokia’nın başarılı bir strateji izlemesi ile aslında pek ilgilenmiyorlar. Onlar için asıl önemli olan, pazardaki dalgalanmaları kullanıp o ya da bu şekilde gelirlerini arttırmak olduğu için, Microsoft’un hisselerinden gelir elde edilebildiği sürece Nokia’nın hisselerinin bir gün içerisinde %14'ten fazla değer kaybetmesi yatırımcılar için pek önemli değil.
Üstelik Stephen Elop’un 11 Şubat’ta Nokia’nın yeniden yapılandırılması süreci esnasında Ar&Ge giderlerinin azaltılıp, dünya çapında büyük işten çıkarımların olacağını (en az 20.000 çalışanın işini kaybedeceği hesaplanıyor) açıkladığını düşününce, yalnızca bir donanım üreticisi (OEM) konumuna gelecek olan Nokia’nın 2012'den itibaren yatırımcılara önemli kârlar elde ettirebilecek hale geleceğini görmemek mümkün değil.
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Rockstar Games 5 yıl
Başlıkta Satya ismini okuyunca Rus bir kadın CEO oldu zannettim
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Master_Evil 5 yıl
hayırlı olsun
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Batum23 5 yıl Rockstar Games
Rockstar Games

Başlıkta Satya ismini okuyunca Rus bir kadın CEO oldu zannettim


Aklımdan geçenleri benden önce dile getirmişsin üstat :)
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