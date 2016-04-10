Koplayer, oyunculara yönelik bir Android emülatörü olmayı hedefliyor

Windows sistemlerinde Android uygulamaları çalıştırmak isteyenler için pek çok alternatif bulunuyor. Aralarına yeni katılan Koplayer, özellikle oyunculara yönelik alternatif bir emülatör olmayı hedefliyor.

Kurulum sonrasında kullanıma hazır hale gelen Koplayer, oyun veya uygulamaların Apk dosyalarını hızlı bir şekilde çalıştırabilmenizi sağlıyor. Multi-Manager adındaki özellik ile, birden fazla Android oturumu çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz bir oturumu kopyalayabiliyor, isterseniz de oturumları özelleştirebiliyorsunuz. Böylece, aynı anda iki farklı oyunu oynayabiliyorsunuz.

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1280x720 ve 1024x600 piksel çözünürlükleri destekleyen Koplayer, video bellek konfigürasyonu, önceden tanımlanmış kısayollar, pencereleri saklayan özel bir kısayol tuşu gibi farklı özelliklere sahip. Dokunmatik odaklı oyunlar için klavye modunu aktive edebildiğiniz gibi, kontroller için de çeşitli tuşlar atayabiliyorsunuz. Böylece oyunları herhangi bir problem yaşamadan klavye üzerinden oynayabiliyorsunuz. Emülatör ücretsiz olarak sunuluyor.

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