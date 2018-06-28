Kota dostu Instagram Lite uygulaması yayınlandı

Geçtiğimiz hafta 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan sosyal paylaşım devi Instagram, daha da büyümeye devam edebilmek için mobil altyapısı problemli ve pahalı olan ülkelerde de kullanımını artırmak istiyor. Şirket bu bağlamda uygulamanın Instagram Lite adı verilen hafif bir sürümünü yayınladı.

Instagram Lite yakında tüm ülkelerde kullanılacak

Sadece 573 kilobayt boyutunda olan Instagram Lite, Google Play'de indirmeye sunuldu ancak şu an için sadece Meksika'da kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde tüm ülkelerde kullanıma açılacağı belirtilen Instagram Lite, akıllı telefonunuzda oldukça hızlı çalışıyor ve daha az veri tüketimi yapıyor. Uygulamanın iOS versiyonunun 141 MB olduğunu düşünürsek, 573 KB son derece makul bir boyut.

fotoğraf ve hikaye paylaşabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancak video yayınlama ve kullanıcılar arasında mesajlaşma özelliklerinin ise şu an için kullanılamadığını da belirtelim. Instagram Lite'ın Google Play sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Instagram'ın hafif sürümündepaylaşabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancakve kullanıcılar arasındaise şu an için kullanılamadığını da belirtelim. Instagram Lite'ın Google Play sayfasınaulaşabilirsiniz.