Kota dostu Instagram Lite uygulaması yayınlandı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz hafta 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan sosyal paylaşım devi Instagram, daha da büyümeye devam edebilmek için mobil altyapısı problemli ve pahalı olan ülkelerde de kullanımını artırmak istiyor. Şirket bu bağlamda uygulamanın Instagram Lite adı verilen hafif bir sürümünü yayınladı.
Instagram Lite yakında tüm ülkelerde kullanılacak
Sadece 573 kilobayt boyutunda olan Instagram Lite, Google Play'de indirmeye sunuldu ancak şu an için sadece Meksika'da kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde tüm ülkelerde kullanıma açılacağı belirtilen Instagram Lite, akıllı telefonunuzda oldukça hızlı çalışıyor ve daha az veri tüketimi yapıyor. Uygulamanın iOS versiyonunun 141 MB olduğunu düşünürsek, 573 KB son derece makul bir boyut.
Instagram'ın hafif sürümünde fotoğraf ve hikaye paylaşabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancak video yayınlama ve kullanıcılar arasında mesajlaşma özelliklerinin ise şu an için kullanılamadığını da belirtelim. Instagram Lite'ın Google Play sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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ama en boktan uygulama bile 10 mb ile 100 mb arası olmaya başladı !
adam 4k ekran kullanır diye ; uygulamanın içine 4k bmp arka fon dosyası konulması kadar saçma sapan bir şey olamaz !
yaw js kodları bile ekran çözünürlüğünü ana sunucuya geri yolluya biliyor !
bunun üzerine sisteme göre stil font ebatında görsellerin var olması lazım
dahası vektörel grafik png tek standart olursa bu uygulamalardaki aşırı şişme sıkıntısı çözümlene bilinir gibi !' tabi bunu anlayamayan adamlar programcı olmuş iş yapıyor ya daha ne diyeyim şimdi !?
edit: min android 5 :(