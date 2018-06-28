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Kota dostu Instagram Lite uygulaması yayınlandı

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformu Instagram, sadece 573 kilobayt boyutundaki hafif sürümünü yayınladı. Daha az veri tüketimi yapan Instagram Lite'ın tüm detayları haberimizde.
10 ay
4,2b
2
16
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta 1 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşan sosyal paylaşım devi Instagram, daha da büyümeye devam edebilmek için mobil altyapısı problemli ve pahalı olan ülkelerde de kullanımını artırmak istiyor. Şirket bu bağlamda uygulamanın Instagram Lite adı verilen hafif bir sürümünü yayınladı.

Instagram Lite yakında tüm ülkelerde kullanılacak

Sadece 573 kilobayt boyutunda olan Instagram Lite, Google Play'de indirmeye sunuldu ancak şu an için sadece Meksika'da kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde tüm ülkelerde kullanıma açılacağı belirtilen Instagram Lite, akıllı telefonunuzda oldukça hızlı çalışıyor ve daha az veri tüketimi yapıyor. Uygulamanın iOS versiyonunun 141 MB olduğunu düşünürsek, 573 KB son derece makul bir boyut.
Instagram'ın hafif sürümünde fotoğraf ve hikaye paylaşabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancak video yayınlama ve kullanıcılar arasında mesajlaşma özelliklerinin ise şu an için kullanılamadığını da belirtelim. Instagram Lite'ın Google Play sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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SEO-Uzmanı 10 ay
isteyince oluyor !
ama en boktan uygulama bile 10 mb ile 100 mb arası olmaya başladı !
adam 4k ekran kullanır diye ; uygulamanın içine 4k bmp arka fon dosyası konulması kadar saçma sapan bir şey olamaz !
yaw js kodları bile ekran çözünürlüğünü ana sunucuya geri yolluya biliyor !
bunun üzerine sisteme göre stil font ebatında görsellerin var olması lazım
dahası vektörel grafik png tek standart olursa bu uygulamalardaki aşırı şişme sıkıntısı çözümlene bilinir gibi !' tabi bunu anlayamayan adamlar programcı olmuş iş yapıyor ya daha ne diyeyim şimdi !?
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interwap 10 ay
Uyumsuz diyor.
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GunslingeR085 10 ay
10 kb olaa dahi kullanmam. Ego tatmini için girilen bir yer.
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dogussonmez 10 ay
Veri tasarru ne ya gerek yok
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EGök_G70 10 ay
İndirdik ama dm yok
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canguler917 10 ay
normal versiyona düzgün bir veri tasarruf modu koymadılar ki.var olan da pek bir işe yaramıyor
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Moving On 10 ay
Gerçekten gerekliydi, Facebook ve Messenger Lite'dan sonra iyi bir haber.
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Sirchade 10 ay
bakalım 1 ghz - 768 ram'li galaxy young'ımda çalışacak mı
facebook lite cayır cayır çalışıyor bu telefonda bile adamlar nasıl yapmışsa.
edit: min android 5 :(
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Erwin-Rommel 10 ay
Kardeşim instagram zengin uygulaması parası olmayan kullanmasın şunu

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kuvant512 10 ay
simdi tek yapmam gereken intagram sifremi hatirlamak
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uygulama, instagram lite ve
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