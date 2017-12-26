Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam

Trafik sigortası primlerine 2018 yılında ne kadar zam uygulanacağı belli oldu. Periyodik aylık artışın yanında ekstra bir artış daha uygulanacak. İşte 2018 yılında trafik sigortasındaki zam oranı:
1 yıl
2,8b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam
Tam Boyutta Gör

Araç sigortalarında tavan fiyat uygulamasının gelecek yıl da devam ettirilme kararı alındı. Ancak sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl maddi kayıplar yaşamasından dolayı sigorta ücretlerine ciddi oranda zam geliyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sigorta ücretlerine yüzde 5 oranında zam geleceğini duyurdu. Şimşek, sigorta şirketlerinin zarar ettiğini tespit ettiklerini ve sigorta şirketlerinin teminatlarını sağlayabilmesi, sigortalıların da maddi anlamda zorlanmamasını sağlamak amacıyla bu seviyede bir zam getirildiği ifade ediliyor.

Trafik sigortası 2018 fiyatları

Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak.

Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam
 

Aylık yüzde 1,5 oranında artışa devam

Bir defaya mahsus yüzde 5’lik zammın ardından periyodik olarak devam eden yüzde 1,5 oranındaki artışa devam edilecek. Mehmet Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti.

Şimşek, piyasa şartları ve rekabet kapsamında, sigorta şirketlerince daha düşük primler ile trafik sigortası yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
General. 1 yıl en beğenilen
Mehmet Şimşek'in adı geçtiği hiç bir haber halkın yararına olmadı. Şimdiden donları çıkarmaya başlayalım.
İmla
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 1 yıl
Kasgo fiyatına sigorta hey maşallah.
Ulan bukadar cam filmi için kıçını yırtanlar bunlar içinde bimer e çimere mesaj atsaydıya. Yazık vallahi yazık benim atmamala olmuyor milyonlar atıcak ki oy korksundan isteğimiz olsun.
Kasgo fiyatına sigorta hey maşallah.Ulan bukadar cam filmi için kıçını yırtanlar bunlar içinde bimer e çimere mesaj atsaydıya. Yazık vallahi yazık benim at...
Devamını Gör
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl
Zam değil düzenleme diyeceksiniz!
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
işi bilmeyen atıp tutmuş neymiş ne kadar para alınıyormuş senin o kestirdğin 400-500 tl sigorta ölümlü kazalarda kişi başı 330.000 tl kadar para ödüyor. sigortasız kaza yapta anlarsın önemini herkes sanıyor 33.000 TL lik maddi hasarı karşılıyor
ve ek olarak şöyle söyleyeyim trafik sigortalında zaman aşımı 10 yıldır sen 5 yıl önceki yaptığın kazada sakat kalsan dahil şirkete dava açıp para taLep edebiliyorsun
Kasko sadece 1 yıllıktır bittiğinde geri dönük hiçbir işlem yapılamaz bilip bilmeden sayıp sövmeyin bu fiyatlar normal fiyatlardır kaza yapanla yapmayan bir değil zaten tablo açık ve net saygılar işi bilmeyip bık bık konuşan arkadaşlara
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufuk-34JD58 1 yıl
güncelleme.zam diyenler fetocudur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erka1907 1 yıl
2-3 ve 4-5 kademeler ne oluyor, bilgisi olan var mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 yıl erka1907
erka1907

2-3 ve 4-5 kademeler ne oluyor, bilgisi olan var mı?

o da ayrı bir saçmalık,kazasızlık durumuna göre sözde indirim için derecelendiriliyorsun.
kaza yapmadığın yıllar ileride sana daha az pirim ödeme ile ödüllendiriliyor bu yüzdende insanlar kasko ve trafik sigortasına çok ağır hasar olmadıkça bildirmiyorlar,çünkü kasko karşılasa bir sonraki yılki kaskoda indirimden yararlanamayacağı için 'kaskoyu delmeyelim'diyor.

buda haliyle sigortacıların işine geliyor.

bildiğin sigorta sektörü için kurulmuş bir düzen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 yıl
Buna rağmen trafiğin içinden çıkılmıyor bir de vergiler makul seviyede olsa, herkes araba alabilse, aldığı arabaya binebilse, bittik!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vuslat3477 1 yıl
Bence haksızlık hep kendi çıkarlarını düşünüyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BabyLatte 1 yıl
Şaka gibi ülkeyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 yıl
kaskoyla trafik sigortası neden birleştirilmiyor bilen var mı?
isyan etmemek elde değil,imkanım olsa 1 dakika durmam bu ülkede
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-38F9BBB0B 1 yıl
padişahım çok yaşaaaa diyen %50 var bu ülkede çok normal. fiyatlar düşük bunlar için. en kötü 7 basamak 2000 tl olmalı.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Saint_ 1 yıl
Kötü sürücü 111 tl zam iyi sürücü 25 tl zam. Ya beynim bazen duruyor. Simdi ben ödüllendirildiğimi sanıp çaktırmadan zam mı yiyorum yoksa bana mı öyle geliyor. Veremi gösterip sıtma ya dua etmi deniyor? Kafamda deli sorular. Allahım aklıma mukayyet ol. Amin.

1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl _Saint_
Sana özet geçeyim.
Kaza yapana, kuru kuru..
Kaza yapmayana, ıslatarak..
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mendieta58 1 yıl
Sigorta şirketleri zarar ediyorsa o işi bırakıp limon satsınlar.Biz onlara para kazandırmak zorunda mıyız.Bi kerede halkı mal yerine koymayın,yolunacak kaz yerine koymayın müslüman değil misiniz lan bu nasıl iştir
Nerde cam filmi için yırtınan fasulyeden gençlik,hiç sesleri çıkmıyor
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2841 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zam, trafik sigortası ve
7 etiket daha sigorta trafik sigortası 2018 fiyatları trafik sigortası 2018 trafik sigortası ne kadar Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl BMW yeni M modelleri için 475 beygirlik motor geliştiriyor 1 yıl 2017 yılının en iyi filmleri 1 yıl Bitcoin'deki en önemli çatallanmaya saatler kaldı 1 yıl Yurtdışı alışverişte KDV taslağı hazır: AppStore ve PlayStore da etkilenecek! 1 yıl Gökyüzündeki esrarengiz ışığın sırrı çözüldü 1 yıl Güneydoğu’da kaçak elektrik ile Bitcoin madenciliği yapılıyor 1 yıl Elon Musk açıkladı: Tesla'dan elektrikli pickup geliyor 1 yıl Chromebook cihazları da Snapdragon 845 yonga setine geçiyor 1 yıl Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı 1 yıl Garmin Vivofit 4 duyuruldu 1 yıl Snapdragon 670 ile beraber orta segment telefonlar başka bir boyuta geçiyor 1 yıl Blade Runner 2049 görsel efektleri nasıl hazırlandı? 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 5GB modeli geliyor 1 yıl Adolf Hitler'in Mercedes'i açık arttırmaya çıkıyor 1 yıl ASELSAN yönetim kurulu ikincil halka arz kararı aldı 1 yıl Belkin şikayetler üzerine iPhone X ekran koruyucusunun satışını durdurdu 1 yıl Samsung, Galaxy S9'da 3.5 mm kulaklık girişine yer verecek 1 yıl HTC’den akıllı lamba geliyor 1 yıl Google Fotoğrafların Gülücüklerle Dolu 2017 kolaj kartı dağıtıma başladı 1 yıl Hyundai akıllı asistanını CES 2018'de sahneye çıkaracak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam Sonraki Apple için bomba MediaTek iddiası 1 yıl Navigasyon uygulamasına kızan şehir yönetimi yolları kapatma kararı aldı 1 yıl App Store’daki iOS ve MacOS uygulamaları birleşiyor 1 yıl Satoshi Nakamoto Bitcoin kazanmaya devam ediyor 1 yıl Oppo, 6 inç ekran ve 20 MP ön kameralı A75 ve A75s modellerini piyasaya sürdü 1 yıl Türkiye'de siber suçlar nedeniyle bin kişiye tutuklama kararı 1 yıl Pegasus operasyonlarında Blockchain teknolojisinden faydalanacak 1 yıl Huawei’den ülkemiz gençleri için "Geleceğin Tohumları" sosyal sorumluluk projesi 1 yıl Facebook’un pazarlama eğitimi platformu Blueprint ülkemizde erişime açıldı 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları 1 yıl Huawei Matebook D 2018 duyuruldu 1 yıl iPhone X açıklamasından sonra tedarikçi hisseleri tepetaklak 1 yıl Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme 1 yıl Ubisoft’un yeni yapay zekâ ekibi oyun ve bilimi harmanlıyor 1 yıl Yeni Nissan Leaf, Avrupa'da 10 bin adet sipariş aldı 1 yıl Casper VIA P2 incelemesi "Özçekim kamerası gerçekten 20MP mi?" 1 yıl Sesleri ayırt etmemizi sağlayan beyin bölgesi bulundu 1 yıl Tesla'nın devasa bataryası, Avustralya'daki kesinti krizini 140 milisaniyede çözdü 1 yıl Gizli kripto para madenciliği Facebook Messenger'a sıçradı 1 yıl Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim