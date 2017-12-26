Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam

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Araç sigortalarında tavan fiyat uygulamasının gelecek yıl da devam ettirilme kararı alındı. Ancak sigorta şirketlerinin geçtiğimiz yıl maddi kayıplar yaşamasından dolayı sigorta ücretlerine ciddi oranda zam geliyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sigorta ücretlerine yüzde 5 oranında zam geleceğini duyurdu. Şimşek, sigorta şirketlerinin zarar ettiğini tespit ettiklerini ve sigorta şirketlerinin teminatlarını sağlayabilmesi, sigortalıların da maddi anlamda zorlanmamasını sağlamak amacıyla bu seviyede bir zam getirildiği ifade ediliyor.

Trafik sigortası 2018 fiyatları

Türkiye genelinde en az 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan yani hasarı olmayan iyi sürücülerin (7’nci basamakta bulunan) sigorta primi 25 lira artarak 490 liradan 515 liraya çıkacak. Yeni araç alıp yeni sigorta yaptıranların (4’üncü basamak) primi 45 lira artışla 891 liradan 936 liraya çıkacak. Çok kaza yapan ve 1’inci basamakta bulananların sigorta pirimi ise 111 lira artışla 2 bin 228 liradan 2 bin 339 liraya çıkacak.

Aylık yüzde 1,5 oranında artışa devam

Bir defaya mahsus yüzde 5’lik zammın ardından periyodik olarak devam eden yüzde 1,5 oranındaki artışa devam edilecek. Mehmet Şimşek, bu şekilde vatandaşların yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yolun bulunmuş olacağını kaydetti.

Şimşek, piyasa şartları ve rekabet kapsamında, sigorta şirketlerince daha düşük primler ile trafik sigortası yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine ekledi.