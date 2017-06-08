Kült animelerden Cowboy Bebop dizi oluyor

Anime dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Cowboy Bebop dizi oluyor. Ünlü yapımcı Marty Adelstein (Prison Break)'in yapım şirketi olan Tomorrow Studios, canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Cowboy Bebop dizisi çekmek için hazırlıklara başladı.

Tomorrow Studios bu canlı aksiyon Cowboy Bebop dizisini hazırlamak için animenin yapımcısı olan Sunrise stüdyosu ve ünlü senaristler Josh Appelbaum (Mission: Impossible - Ghost Protocol), Andre Nemec (Life on Mars), Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (Con Air)'in birlikte kurduğu Midnight Radio şirketi ile birlikte çalışacak.

Dizinin senaristliğini ise, kariyerine çizgi romanlardan uyarlanan animasyon diziler yazarak başlayan ve son olarak Thor: Dark World'ün senaryosunu kaleme alan Chris Yost üstlenecek.

Uzayda geçen bir Western olan Cowboy Bebop; 2071 yılında geçiyor ve uazyın dört bir tarafına yolculuk edip galaksinin en tehlikeli suçlularını yakalayan kelle avcısı Spike Spiegel ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Suçlular peşinde koşarken sayısız tehlike ile karşılaşan ekip, bazen gezegenleri kurtarsa da genelde arkasında koca bir karmaşa bırakıyor.

http://deadline.com/2017/06/cowboy-bebop-anime-tv-series-live-action-remake-tomorrow-studios-midnight-radio-chris-yost-1202107884/