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Kült animelerden Cowboy Bebop dizi oluyor

Tüm zamanların en sevilen animelerinden Cowboy Bebop, dizi oluyor. 1998 - 2000 yılları arasında yayınlanan ve zamanla kült animeler arasına giren Cowboy Bebop, uzayda geçen bir Western.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
21
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Anime dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Cowboy Bebop dizi oluyor. Ünlü yapımcı Marty Adelstein (Prison Break)'in yapım şirketi olan Tomorrow Studios, canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Cowboy Bebop dizisi çekmek için hazırlıklara başladı.
Tomorrow Studios bu canlı aksiyon Cowboy Bebop dizisini hazırlamak için animenin yapımcısı olan Sunrise stüdyosu ve ünlü senaristler Josh Appelbaum (Mission: Impossible - Ghost Protocol), Andre Nemec (Life on Mars), Jeff Pinkner (Fringe) ve Scott Rosenberg (Con Air)'in birlikte kurduğu Midnight Radio şirketi ile birlikte çalışacak.
Dizinin senaristliğini ise, kariyerine çizgi romanlardan uyarlanan animasyon diziler yazarak başlayan ve son olarak Thor: Dark World'ün senaryosunu kaleme alan Chris Yost üstlenecek.
Uzayda geçen bir Western olan Cowboy Bebop; 2071 yılında geçiyor ve uazyın dört bir tarafına yolculuk edip galaksinin en tehlikeli suçlularını yakalayan kelle avcısı Spike Spiegel  ve ekibinin maceralarını anlatıyor. Suçlular peşinde koşarken sayısız tehlike ile karşılaşan ekip, bazen gezegenleri kurtarsa da genelde arkasında koca bir karmaşa bırakıyor.

http://deadline.com/2017/06/cowboy-bebop-anime-tv-series-live-action-remake-tomorrow-studios-midnight-radio-chris-yost-1202107884/ Yorum Yaz
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damn2u 2 yıl en beğenilen 10ff
10ff
konu dışına açsanıza şu zırva şeyleri. keloğlan masalları felanda haber yapılırsa şaşırmam


Sana da tüm bölümleri kapatıp konu dışına hapsetseler, şu yorumunla asıl sen zırvasın bir çok kesimin gözünde.
10ffkonu dışına açsanıza şu zırva şeyleri. keloğlan masalları felanda haber yapılırsa şaşırmamSana da tüm böl...
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Pissacore 2 yıl
Gerçekten efsane ötesi bir seri. Ama live actionu tutması imkansız, çünkü animeyi güzel yapan şey çizgi romanımsı, fiziken gerçekçi olmayan karakterlerin atmosferle muhteşem uyumu. Neyse boş laf etmeye gerek yok, gelsin kötü olursa izlemeyiz, iyi olursa eskiyi yad ederiz.
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Father Torque 2 yıl
Bazı filmlerin müzikleri öylesine başarılıdır ki tamamen o yapımla özdeşleşir, hatta hangi sinema meraklısına müziğinden bir parça dinletseniz size hemen hangi filme ait olduğunu söyler. Örneğin Star Wars, The Godfather, Requiem for a Dream gibi... Covboy Bebop da işte bu tür yapımlardan, müziğiyle özdeşleşmiş bir yapım, o nedenle eğer aynı müzikleri kullanmazlarsa (ki kullanmayacakları ortada) anime izleyicisinin hiç beğenmeyeceği bir yapım çıkacaği kesin. Yine de oyuncu kadrosunu merak etmiyor değilim.
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HINATORY 2 yıl
Sebebsizce aklıam geldi, bu efsane durup dururken The real'i açtım youtube'da
Ekşi'de gezinirken diiz yapıalcağını öğrendim ve çok sevindim.
Bekliyoruz seni efsane BANG!
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axaxa 2 yıl
Gelsin güzel olur izleriz :)
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Yondaime Hokage 2 yıl
Güzel olacağına karşı inancım tam. Artık öğreniyorlar şu işi batırmazlar. Kötü gibi gelirse de o ön yargıdandır artık zira beklentilerimizi bayaı yüksek tutuyoruz aynı heyecanı tatmayı bekliyoruz. Aynı olmayacağını bilerek izlemek gerekiyor ve konuyu animeyi izleyen herkes zaen bildiği için belli bir oranda değiştireceklerdi bunları kabul ederek izlerseniz zevk alırsınız
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fuujitsu 2 yıl
Live actionlardan hayır gelmez.
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senersongur 2 yıl
Bebop varsa Rocksteady de olması lazım yanında.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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WeiLucas 2 yıl
Ya ben pek güvenemiyorum böyle animeden dizi falan. Ne bileyim animedeki kadar güzel olur mu içime sinmiyor pek. Yine de güzel yaparlar umarım
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lterlemez 2 yıl
Guardian of the Galaxy'i andırdı birden...
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10ff 2 yıl
konu dışına açsanıza şu zırva şeyleri. keloğlan masalları felanda haber yapılırsa şaşırmam
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Ao Sol 2 yıl 10ff
10ff
konu dışına açsanıza şu zırva şeyleri. keloğlan masalları felanda haber yapılırsa şaşırmam


Güzel düşünce hocam
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damn2u 2 yıl 10ff
10ff
konu dışına açsanıza şu zırva şeyleri. keloğlan masalları felanda haber yapılırsa şaşırmam


Sana da tüm bölümleri kapatıp konu dışına hapsetseler, şu yorumunla asıl sen zırvasın bir çok kesimin gözünde.
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