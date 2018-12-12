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Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler

Metro serisinin hayranları için üzücü bir haber geldi. Kitapların yazarı Dmitry Glukhovsky, yapımcı stüdyoyla tüm anlaşmaların feshedildiğini duyurdu. İşte Rus yazarın ilginç sözleri:
5 ay
8,2b
1
38
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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MGM Stüdyoları tarafından 2016 yılında duyurulan Metro 2033 filmi resmen iptal oldu. Kitabın yazarı Dmitry Glukhovsky, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yapımcı stüdyoyla anlaşamadığını ve projeyi bizzat kendisinin iptal ettiğini duyurdu. 39 yaşındaki Rus yazar, MGM senaristi F. Scott Frazier'in orijinal hikaye sadık kalmayıp filmi Amerikanlaştırmaya çalıştığını söylüyor.

VG247'ye konuşan Glukhovsky,"MGM'deki senaristler filmin Moskova yerine Washington D.C.'de geçmesini istiyorlardı. Ancak Washington D.C.'de hikayeyi anlatmak mümkün değil. Naziler, komunistler, karaderililer burada herhangi bir anlama sahip olmuyor. Washington D.C. genel anlamda siyahilerin yaşadığı bir şehir." ifadelerini kullandı.

Yapımcı stüdyoyla ilgili sözlerine devam eden Glukhovsky,"Karaderilileri rastgele canavarlarla değiştirmek zorunda kaldılar. Bu canavarlar insan görünümüne sahip olmadığı için zenofobi hakkındaki tüm hikaye de anlamsız bir hale geldi. Yani hikaye çok sıradan, klişe bir hal aldı." şeklinde konuştu.

Rus yazar son olarak,"Filmin Moskova'da geçiyor olması yapımcı stüdyoyu korkuttu çünkü Amerikalılar sadece Amerika'da geçen hikayeleri sevmeleriyle biliniyor. Ancak ben Rus temasını önemli bir satış etkeni olarak görüyorum. Kıyametin Amerika versiyonunu bugüne kadar fazlasıyla gördük. Türden hoşlanan izleyiciler artık buna doydu ve daha fazla görmek istemiyor." sözlerine yer verdi.

Anlaşmanın feshedilmesiyle beraber Metro serisinin film hakları tekrar Dmitry Glukhovsky'e dönmüş oldu. Glukhovsky, serinin beyaz perdeye aktarılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şu anda farklı yapımcılarla iletişim halinde olduğunu belirten Rus yazar, Metro Exodus oyununun da yayınlanmasıyla birlikte işlerin hız kazanabileceğini düşünüyor.

Serinin yeni oyunu Metro Exodus; PlayStation 4, Xbox One ve PC için 22 Şubat 2019'da çıkacak.
https://www.vg247.com/2018/12/10/metro-2033-film-cancelled/ Yorum Yaz
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Ambarad 5 ay en beğenilen
Eğer durum böyleyse, helal olsun Dmitry Glukhovsky'ye. Emeğine, yarattığı evrene sahip çıkmış. Pekala para kazanmak için her şeye tamam da diyebilirdi. Hikaye, atmosfer Moskova, mevzubahis olan yerler Moskova'nın uçsuz bucaksız yeraltı metro tünellerindeki hayat. "Amerika'da geçsin" ne demektir ya?
Eğer durum böyleyse, helal olsun Dmitry Glukhovsky'ye. Emeğine, yarattığı evrene sahip çıkmış. Pekala para kazanmak için her şeye tamam da diyebilirdi. Hikaye, ...
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asdf_13 5 ay
Helal olsun be!
Keşke Witcher içinde böyle yapılsaydı. Netflix ile değil HBO ile anlaşmaya gidilseydi.
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Portraitclub 5 ay
Romana sadık kalınmalı ama bunu Amerikalılardan beklememek lazım. Herşey de kendilerine pay çıkarmaları insanı sinir eder. Kendilerini ilah gibi görüyorlar yazar haklı insanlar artık sıkıldı ve çoğu kitle Amerikan kıyameti ve süper kahraman saçmalıkları görmek istemiyor, herşeyin Amerika’nın başına gelmesi saçmalığını bırakmalılar artık vizyonsuz senaristler ve yönetmenler
Romana sadık kalınmalı ama bunu Amerikalılardan beklememek lazım. Herşey de kendilerine pay çıkarmaları insanı sinir eder. Kendilerini ilah gibi görüyorlar yaz...
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DaYWaLkeR 5 ay
Helal olsun güzel yapmış. Hiç bozulmadan birebir sinemaya aktarılması lazım kitabın. Daha yüzeysel işleyebilirler o ayrı ki kitapta betimlemeler uzayan duygulara ağırlık veren sıkıcı bölüm çok.
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gokhans19 5 ay
Çok doğru bir karar olmuş. Predatoru arka mahallede çöpleri karıştıran sokak kedisine çeviren, nice efsane seriyi devam film çekiyoruz ayağına maymun eden hollywood bu sefer ağzının payını almış. Muhtemelen ortaya piç olmuş zamanının efsane film serileri tarzında boktan birşey çıkacaktı ki Dmitry Glukhovsky anlaşmayı iptal etmeyi seçmiş.
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oyuncu11790 5 ay
Aklı başında Rus yapımcılar adama destek çıksın bari
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Redshift 5 ay
Amerikalılar dünyaya zarar
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Devian 5 ay Redshift
Dedi amerikan dizisinin logosu avatar yapan şahıs :)
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Long Nightt 5 ay
Amerikada geçen bir Metro serisi hikayesi başlı başına bu seriye büyük bir darbe indirirdi.Amerikalıların Metro hikayesini az çok neye çevirebileceğini hepimiz tahmin ediyoruzdur.Ayrıca bu hikayenin Amerikada geçmesini istemek kadar da saçma birşey olamazdı.Seriyi okuyanlar seri boyunca Rus kültürüne,Rus insanına,Moskovaya ve Sovyetlere yapılan atıfları bilir.Bütün bunları seriden çıkarırsanız adı ''Metro'' olan farklı bir hikaye elde etmiş olursunuz.Helal olsun Dmitry Glukhovsky'e adam hikayesini bu para göz Amerikalıların hiç etmesine izin vermemiş helal olsun !
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gesamtkunstwerk 5 ay
Guzel bir karar olmus. Yeni cikan her filmde duyar ve sjw propagandalari gormekten biktim.
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GunslingeR085 5 ay
Her şey iyi güzel de Amerikalılar yapmasa başka kim yapacak. Hangi ülkede bu kadar gelişmiş film endüstrisi var? Yazarın her dediğini yapacak film stüdyosu bulması biraz hayal gibi. Öyle bir stüdyo olsa bile zaten filmi hakkıyla yapacak para sağlayamaz. Kitap yazabilirsiniz ama film işi başka. Adam Amerikan film stüdyosuyla iş yapıyor ama hikaye Rusyada geçsin diyor
O zaman Rus yapımcılar yapsın, yapabiliyorlarsa.
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Ohol Oula 5 ay
Kitabı çöptü zaten. Filmi de çöp olur. Gidip Tolstoy vs. okuyun.
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FerdosParadise 5 ay
sağol paşam..
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ALPARS 5 ay
Çoğu kişi için reddetmek zor gelirdi. Doğru olanı yapmış.
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oyun, film ve
5 etiket daha sinema metro 2033 Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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