Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler

https://www.vg247.com/2018/12/10/metro-2033-film-cancelled/

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MGM Stüdyoları tarafından 2016 yılında duyurulan Metro 2033 filmi resmen iptal oldu. Kitabın yazarı, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda yapımcı stüdyoyla anlaşamadığını ve projeyi bizzat kendisinin iptal ettiğini duyurdu. 39 yaşındaki Rus yazar, MGM senaristi F. Scott Frazier'in orijinal hikaye sadık kalmayıpsöylüyor.VG247'ye konuşan Glukhovsky,"MGM'deki senaristler filministiyorlardı. Ancak Washington D.C.'de hikayeyi anlatmak mümkün değil. Naziler, komunistler, karaderililer burada herhangi bir anlama sahip olmuyor. Washington D.C. genel anlamda siyahilerin yaşadığı bir şehir." ifadelerini kullandı.Yapımcı stüdyoyla ilgili sözlerine devam eden Glukhovsky,"Karaderilileri rastgele canavarlarla değiştirmek zorunda kaldılar. Bu canavarlar insan görünümüne sahip olmadığı için zenofobi hakkındaki tüm hikaye de anlamsız bir hale geldi. Yani hikayebir hal aldı." şeklinde konuştu.Rus yazar son olarak,"Filmin Moskova'da geçiyor olması yapımcı stüdyoyu korkuttu çünkü. Ancak ben Rus temasını önemli bir satış etkeni olarak görüyorum. Kıyametin Amerika versiyonunu bugüne kadar fazlasıyla gördük. Türden hoşlanan izleyiciler artık buna doydu ve daha fazla görmek istemiyor." sözlerine yer verdi.Anlaşmanın feshedilmesiyle beraber Metro serisinin film hakları tekrar Dmitry Glukhovsky'e dönmüş oldu. Glukhovsky, serinin beyaz perdeye aktarılması için elinden geleni yapmaya devam edeceğini söylüyor. Şu anda farklı yapımcılarla iletişim halinde olduğunu belirten Rus yazar,oyununun da yayınlanmasıyla birlikte işlerin hız kazanabileceğini düşünüyor.Serinin yeni oyunu Metro Exodus; PlayStation 4, Xbox One ve PC için 22 Şubat 2019'da çıkacak.