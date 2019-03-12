Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu

Bir süre önce cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı ve kadınlar ile erkeklerin eşit haklara sahip olmadığı gerekçesiyle çalışanlar Google aleyhine protesto yürüyüşü gerçekleştirmişti. Şimdi ise konu yargıya taşındı.

Yatırımcı memnun değil

Protestoların aslında odak noktası Andy Rubin olayı diyebiliriz. Android’in babası olarak bilinen Andy Rubin geçtiğimiz yıllarda ani bir şekilde Google’dan ayrılmış ve Essential şirketini kurmuştu. Bununla birlikte ayrılışın perde arkası çok farklıydı.

Rubin’in şirket kurallarını ihlal ederek bir kadın çalışan ile gönül ilişkisi kurduğu ortaya çıkınca Google soruşturma başlatmak zorunda kaldı. Rubin soruşturma tamamlanmadan şirketten ayrıldı ancak 150 milyon dolar civarında bir tazminatı da cebine koydu.

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İkinci olarak çalışanı taciz ettiği iddiaları ortaya çıkan önemli yöneticilerden Amit Singhal da 45 milyon dolar tazminatını alarak şirketten ayrıldı. Yani aslında olan kadın çalışanlara oldu.

Google hissedarları tarafından yapılan suç duyurusunda firmanın kuralları ihlal eden yöneticileri kapıya koymak yerine yüklü tazminatlar ödediğini, kural ihlallerini görmezden geldiğini ve dolaylı olarak cinsiyet ayrımcılığını desteklediği iddia ediliyor. Ayrıca Google yönetim kurulunun da sorumluluklarını yerine getirmediği ifade ediliyor.

Mahkeme sürecine yönelik olarak Google yaptığı açıklamada ise kurallara aykırı davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilmediği ve son yıllarda yönetim kademesinde önemli değişiklikler yapıldığını ifade ediyor. Diğer taraftan Google’ın hükümet tarafında devam eden ayrımcılık soruşturmasında bu davanın olumsuz etkisinin olacağı düşünülüyor.