Küresel LTE kullanım oranlarında ABD lider durumda

Mobil genişbant internet hizmetiyle 3G - 3. nesil iletişim teknolojisi ile tanışan dünya, kısa sürede bu teknolojiye adapte oldu. Bununla beraber artan internet hızı ihtiyaçları, daha hızlı bir iletişim teknolojisi üzerinde çalışmalara başlanmasına neden oldu ve 4G - 4. nesil iletişim teknolojisi deneme sürecine başladı. 3G teknolojisinden 5 kat daha fazla hız sunan 4G, deneme süreçlerinin ardından bazı ülkelerde hizmete girdi.





4G tanımı mobil cihazlar için yüksek hızda genişbant iletişim hizmeti sunan LTE- Long Term Evolution, kablosuz cihazlar için yüksek hızda genişbant iletişim hizmeti sunan WiMAX teknolojilerini kapsıyor.





Pyramid Research şirketi tarafından yapılan bir araştırma küresel olarak LTE teknolojisinin kullanımında ABD'nin yüzde 47 ile lider olduğunu ortaya koydu. Ülke çapında 7 milyon kişi LTE abonesi. Teknolojinin yaygınlaşmasında başı çeken operatörler Verizon, MetroPCS ve AT&T. Verizon ise 9.8 milyar dolarlık yatırım ile küresel olarak da lider durumda.





Dünya çapında 2011 yılı itibariyle toplam LTE uyumlu cihazların yüzde 71 oranına denk gelen 5.4 milyonu ABD'de satılacak. LTE teknolojisi kullanımında önde gelen diğer iki ülke Güney Kore ve Japonya.





Verizon LTE hizmeti yıl sonunda bölge bakımından ABD çapındaki nüfusun yüzde 60'ını kapsıyor olacak. NTTDocomo LTE hizmeti ise Japon nüfusun yüzde 20'sini kapsıyor olacak. Verizon teknik imkanlarını kullanarak LTE hizmetini en hızlı yaygınlaştıran operatör oldu. Kendi logosunu taşıyan 5 LTE uyumlu mobil cihazı piyasaya sürmüş durumda.





ABD, Kanada, Japonya, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan gibi 21 ülkede 35 operatör LTE hizmetini başlatmış durumda. 21 ülkede 63 operatör deneme sürecine girdi. 66 ülkede 185 operatör ise LTE yatırımlarına devam ediyor.