Küresel LTE kullanım oranlarında ABD lider durumda

Haber Editörü
Mobil genişbant internet hizmetiyle 3G - 3. nesil iletişim teknolojisi ile tanışan dünya, kısa sürede bu teknolojiye adapte oldu. Bununla beraber artan internet hızı ihtiyaçları, daha hızlı bir iletişim teknolojisi üzerinde çalışmalara başlanmasına neden oldu ve 4G - 4. nesil iletişim teknolojisi deneme sürecine başladı. 3G teknolojisinden 5 kat daha fazla hız sunan 4G, deneme süreçlerinin ardından bazı ülkelerde hizmete girdi.
4G tanımı mobil cihazlar için yüksek hızda genişbant iletişim hizmeti sunan LTE- Long Term Evolution, kablosuz cihazlar için yüksek hızda genişbant iletişim hizmeti sunan WiMAX teknolojilerini kapsıyor.
Pyramid Research şirketi tarafından yapılan bir araştırma küresel olarak LTE teknolojisinin kullanımında ABD'nin yüzde 47 ile lider olduğunu ortaya koydu. Ülke çapında 7 milyon kişi LTE abonesi. Teknolojinin yaygınlaşmasında başı çeken operatörler Verizon, MetroPCS ve AT&T. Verizon ise 9.8 milyar dolarlık yatırım ile küresel olarak da lider durumda.
Dünya çapında 2011 yılı itibariyle toplam LTE uyumlu cihazların yüzde 71 oranına denk gelen 5.4 milyonu ABD'de satılacak. LTE teknolojisi kullanımında önde gelen diğer iki ülke Güney Kore ve Japonya.
Verizon LTE hizmeti yıl sonunda bölge bakımından ABD çapındaki nüfusun yüzde 60'ını kapsıyor olacak. NTTDocomo LTE hizmeti ise Japon nüfusun yüzde 20'sini kapsıyor olacak. Verizon teknik imkanlarını kullanarak LTE hizmetini en hızlı yaygınlaştıran operatör oldu. Kendi logosunu taşıyan 5 LTE uyumlu mobil cihazı piyasaya sürmüş durumda.
ABD, Kanada, Japonya, İsveç, Danimarka, Suudi Arabistan gibi 21 ülkede 35 operatör LTE hizmetini başlatmış durumda. 21 ülkede 63 operatör deneme sürecine girdi. 66 ülkede 185 operatör ise LTE yatırımlarına devam ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
telekomun ozellestirilmesi sadece yonetiminin el degistirmesinden ibaret. yakin zamanda hisse satislariyla dusmus olabilir ama en son baktigimda telekomun yariya yakin hissesi hala devletin elindeydi. bunun ustune direk gelirde %25otv ve %18kdv yi ekleyin. kar uzerinden degil telekoma odedigimiz net paranin yaridan fazlasi direk develete gidiyor.
simdi bu isten bu kadar cok para kazanan devlet nicin lte getirip karlarini dusursun. netekim 3g ihalesini defalarca uften puften nedenlerle iptal edip geciktirmediler. 3g niye bu kadar gec geldi saniyorsunu. ayni sekilde wimax a hala lisans vermis degiller. ki wimax ile genis band interneti kotalara maruz kalmada kullanmak mumkun olacakti.
sorunun gercek kaynagi bura. yoksa turk halki teknolojiye merakli ve ilgilidir. birilerinin basit gelir hesaplari olmasa, dunyadaki sayili altyapilardan birine sahip olacagimiza hic suphem yok.
yanliz bu ufak gelir hesaplarinin bedeli agir olabilir. gelismis ulkelerle gelisemeyen ulkeleri ayiran iki faktor var. birincisi yetismis egitimli is gucu. cok sukur turkiye bu noktada bir yerlere gelmis durumda. bu sayede krizlere ragmen buyumesini surdurebiliyor. ikincisiyse altyapidir. enerji iletisim ve ulasimin ucuz ve hizli olmasi. iste burda turkiye cok buyuk vizyon eksikligi gosteriyor. tum vergiler benzin, arac, dogalgaz, elektrik, telefon, internet bu uc alanin ustune bindirilip gelisimin resmen bogazina basiliyor.
diyecek söz kalmamış.. +10000
trcell ne diye kasılıyor en hızlı 3g bizde diye?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3679 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, 4g ve