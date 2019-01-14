Kylie Jenner'ın Instagram beğeni rekoru bir yumurta tarafından kırıldı

Teknoloji Editörü
Sosyal medyada yaşanan ilginç gelişmeler bazen haberlerimize konu olabiliyor. Bunlardan biri de Instagram'ın beğeni rekorunun el değiştirmesi. Burada ilginç olan şey ise sosyal medya devinin en beğenilen gönderisinin, sıradan bir yumurta fotoğrafı olması.
Rekor el değiştirdi
Şimdiye kadar Instagram platformunun en çok beğeni alan gönderisi, 21 yaşındaki TV yıldızı Kylie Jenner'ın çocuğuyla çektiği bir fotoğraftı. Yaklaşık 18 milyon kişi tarafından beğenilen bu fotoğrafın beğeni sayısı, kim tarafından ne amaçla açıldığı belli olmayan "world_record_egg" adlı bir hesabın paylaştığı yumurta fotoğrafı ile geçildi.4 Ocak tarihinde Instagram'a yüklenen bu yumurta görseli 24.5 milyon kişi tarafından beğenilerek platformun en yüksek beğeni alan gönderisi oldu. world_record_egg hesabının ise yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.
https://techcrunch.com/2019/01/13/instagram-egg-kylie-jenner/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle sayfalar vardı :D
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