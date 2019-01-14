Kylie Jenner'ın Instagram beğeni rekoru bir yumurta tarafından kırıldı

Sosyal medyada yaşanan ilginç gelişmeler bazen haberlerimize konu olabiliyor. Bunlardan biri de Instagram'ın beğeni rekorunun el değiştirmesi. Burada ilginç olan şey ise sosyal medya devinin en beğenilen gönderisinin, sıradan bir yumurta fotoğrafı olması.

Rekor el değiştirdi

Şimdiye kadar Instagram platformunun en çok beğeni alan gönderisi, 21 yaşındaki TV yıldızı Kylie Jenner'ın çocuğuyla çektiği bir fotoğraftı. Yaklaşık 18 milyon kişi tarafından beğenilen bu fotoğrafın beğeni sayısı, kim tarafından ne amaçla açıldığı belli olmayan "world_record_egg" adlı bir hesabın paylaştığı yumurta fotoğrafı ile geçildi.

https://techcrunch.com/2019/01/13/instagram-egg-kylie-jenner/

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4 Ocak tarihinde Instagram'a yüklenen bu yumurta görselikişi tarafından beğenilerek platformun en yüksek beğeni alan gönderisi oldu.hesabının ise yaklaşıktakipçisi bulunuyor.