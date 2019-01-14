Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kylie Jenner'ın Instagram beğeni rekoru bir yumurta tarafından kırıldı

Instagram'ın beğeni rekorları kıran gönderilerinin yeni şampiyonu artık bir yumurta fotoğrafı. Kim tarafından açıldığı belli olmayan bir hesap, Kylie Jenner'ın rekorunu kırmayı başardı.
4 ay
6,9b
1
15
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sosyal medyada yaşanan ilginç gelişmeler bazen haberlerimize konu olabiliyor. Bunlardan biri de Instagram'ın beğeni rekorunun el değiştirmesi. Burada ilginç olan şey ise sosyal medya devinin en beğenilen gönderisinin, sıradan bir yumurta fotoğrafı olması.

Rekor el değiştirdi

Şimdiye kadar Instagram platformunun en çok beğeni alan gönderisi, 21 yaşındaki TV yıldızı Kylie Jenner'ın çocuğuyla çektiği bir fotoğraftı. Yaklaşık 18 milyon kişi tarafından beğenilen bu fotoğrafın beğeni sayısı, kim tarafından ne amaçla açıldığı belli olmayan "world_record_egg" adlı bir hesabın paylaştığı yumurta fotoğrafı ile geçildi.
4 Ocak tarihinde Instagram'a yüklenen bu yumurta görseli 24.5 milyon kişi tarafından beğenilerek platformun en yüksek beğeni alan gönderisi oldu. world_record_egg hesabının ise yaklaşık 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.

https://techcrunch.com/2019/01/13/instagram-egg-kylie-jenner/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonitörKertenkelesi 4 ay
Bir gün yapay zeka sosyal medya hesapları üzerinden insanlara böyle saçma salak şeyleri beğendirerek hepsini gerizekalı yapacak ve dünyayı tümüyle elegeçirecek ben anladım olayı.
Bir gün yapay zeka sosyal medya hesapları üzerinden insanlara böyle saçma salak şeyleri beğendirerek hepsini gerizekalı yapacak ve dünyayı tümüyle elegeçirecek ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KCS_54 4 ay
işsizler mjsnsn diycem cevabı çok açık, hesap instagram'a ait bir pr çalışması eseri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengiz55 4 ay
Eskiye dönüş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
bu da size instagram kullanicilarinin ne dusuk seviyede kimseler oldugunu gosterir... anlayana...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
şuanda 30 kişi okuyor yazıyordu 31.olmak için girdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Antares 4 ay
Allahını Seven 999.999.999.999.999 kişi arıyoruz.
Böyle sayfalar vardı :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 ay
İkinci paylaşımı yumurtanın yere düşüp kırılmış hali olsun, güzel olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mutlak.Sıfır 4 ay
Yumurta kadar faydası olmayan şeyler yerine yumurtayı beğenebilirsiniz diye bir mesaj sezdim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Beynimizi eritip hepimizi zombi yapacaklar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 4 ay
Kimin yumurtası buuuuu

youtu.be/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
BEnim yaşımdaki Kylie Jenner varmış demek. Kimseye faydası olmayan zengin elemanlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6902 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
instagram, beğeni ve
5 etiket daha rekor sosyal medya Internet Uğur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi 4 ay Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı 4 ay 2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 ay 2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay Apple: Qualcomm bize modem satmak istemedi 4 ay Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti 4 ay AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak 4 ay Galaxy Note 9 sahiplerine kötü haber: Android Pie güncellemesi ertelendi 4 ay Nokia N9 geri mi geliyor? 4 ay Skyscanner, ucuz uçak bileti almak için en uygun zamanı açıkladı 4 ay ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme 4 ay Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor 4 ay Samsung’un 5G bağlantı destekli telefonu S10 X olarak adlandırılabilir 4 ay Google Pixel 3 Lite XL, Snapdragon 710 ve 6 GB RAM’le gelebilir 4 ay Oppo yeni markasını duyurdu: Zhimei 4 ay Nikon D5300 inceleme 4 ay CES 2019'a damga vuran teknolojik ürünler 4 ay Mercedes'in yeni elektrikli kompakt SUV'u 500 km menzil sunacak 4 ay Lenovo Z5 Pro GT'nin piyasaya çıkış tarihi ertelendi 4 ay Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Kylie Jenner'ın Instagram beğeni rekoru bir yumurta tarafından kırıldı Sonraki SanDisk 1GB/s okuma hızlarına ulaşan Extreme Pro SSD duyuruldu 4 ay Norwegian Air, uzun menzilli uçuşlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmaya başlayan ilk ucuz havayolu oldu 4 ay Oppo, 16 Ocak'ta 10x Hibrit Optik Zoom teknolojisini tanıtacak 4 ay Büyük, güçlü ve ince | MSI GS75 Stealth 4 ay Volkswagen dizel skandalı yeniden gündemde! 370 bin araç geri çağrılabilir 4 ay Firefox, Flash Player desteğini kaldırmaya hazırlanıyor 4 ay 43000$’lık saat zamanı kendisi ayarlayabiliyor 4 ay Cooler Master yeni ve iddialı oyuncu ekipmanlarını duyurdu 4 ay Samsung Galaxy M tanıtım sitesi yayınlandı 4 ay Obsbot Tail yapay zekâ ile sizi takip edebilen bir kamera 4 ay Samsung, yapay zeka merkezlerini genişletiyor 4 ay Solucanlarla doldurulan tuvalet kanalizasyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor 4 ay Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında hibrit araç üretimine başlıyor 4 ay Lisa Su, AMD'nin ışın izleme planları ve NVIDIA'nın FreeSync desteği hakkında konuştu 4 ay Volkswagen'in minibüsleri Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecek 4 ay Cadillac'ın ilk elektrikli aracı bir crossover olacak 4 ay Robotic ElliQ dijital asistanı yaşlılara yalnızlığı unutturmaya geliyor 4 ay Cambridge Audio’dan yüksek çözünürlük destekli akış yapabilen pikap 4 ay Game of Thrones'un 8. sezon yayın tarihi belli oldu 4 ay Xiaomi Yi Home Camera 3 güvenlik kamerası duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim