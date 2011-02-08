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Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
54
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
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Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
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HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Acer, Dell, Huawei gibi cep telefonu pazarını yönlendiren firmalar tarafından benimsenen Google'ın mobil işletim sistemi Android hızla yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ediyor. Sprint, dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Android işletim sistemli telefonu Kyrocera Echo'nun lansmanını teknoloji severlerin huzurunda gerçekleştirdi.

115.0 x 56.5 x 17.2 mm boyutlarında ve 193 gram ağırlığında tasarlanan Echo, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8650 Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. EV-DO (3.1 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonda pazardaki rakiplerinden farklı olarak iki tane 3.5 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Telefonun, isteğe bağlı olarak patentli tasarımı gereği normal bir cep telefonu, mini dizüstü bilgisayar veya tablet formunda kullanılabilmesi olanağı tüketicilere sunulmuş. Böylece ekranlardan yalnızca birisini kullanabilirsiniz (normal telefon formu), iki ekranı bütünleştirerek yaklaşık 4.7 inç boyutlu, 800 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olabilirsiniz (tablet formu), her iki ekranda iki farklı uygulamayı görüntüleyebilirsiniz veya alttaki ekranı klavye olarak kullanıp üstteki ekranda yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. (Detayları görmek için buraya tıklayın.)

Kyrocera Echo'nun 1 GB'lık dahili belleği yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlarla yükseltilebiliyor, telefonla beraber 8 GB microSD kart hediye ediliyor. İvme, ışık ve mesafe sensörlerini bünyesinde barındıran telefonda günümüzde artık standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS üçlüsü unutulmamış.

İstediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişine sahip telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera konumlandırılmış. Kamera 720p çözünürlüğünde video kaydedebilmekte. Son olarak Kyrocera Echo'nun Sprint ile imzalanacak sözleşme karşılığında ilkbaharda 199$'a satışa sunulacağı düşünülüyor.

Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
Tam Boyutta Gör
Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
Tam Boyutta Gör
Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
Tam Boyutta Gör
Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
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Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu
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Tanıtım videosu


http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1795 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
HIMFIS 8 yıl en beğenilen
abarttılar artık. poku çıktı.
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mehmetgirgin 8 yıl
bence fotokopi makinesi yapmaya devam etsin telefon ağır iş.
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halitkin 8 yıl
gereksiz bir tasarım olmuş.
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Bloodstain 8 yıl
Kalın.
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OrQuN 8 yıl
Tasarımı pek beğenemedim
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bahoho 8 yıl
5800 al 2 tane bantla al işte aynısı.
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innformatics 8 yıl
Önce bunu taşıyacak pantalon cebi icad edilmeli.
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ilk_ze 8 yıl
Cift ekran yapana kadar klavyeli yapsalardi mantikli ve akilli olurdu cok sacma olmus
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EnemyTerritory 8 yıl
Hayalimdeki telefon,tabi ilerde bunun 16:9 oranına uyan 4-6 ekranlı modellerinin çıkması lazım.Ozaman cepte tablet gibi süper bişey olacak.
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
hazır yapmışken her tarafını dokunmatik ekran yapsalarmış bari

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kerlonmoura 8 yıl
Bu ne ya DS ile iPhone'un çocuğu gibi

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Technotronic 8 yıl
193 gr cok agir olmus
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wahdet35tr 8 yıl
yaw bunu alıp cebine koyamazsınki iphone lar bile cepte taşınmazken bu hiç taşınmaz donanım olarak zengin bi telefon android işletimsistemine 1ghzlik işlemcinin desteh vermesi pekte fena değil yani ama dediğim gibi cebimde teşıyamıcaksam o zaten cep telefonu değildir cihazı birazdaha inceltip ve sadece ekran olcak biçinde tasarlayabilseler işte ufak tefek düğmeleride yanlara koyarlar o zaman cebe sığar gibi baksana şuna takoz gibi...
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Volkanbaba 8 yıl
Kocaman bu gereksiz
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aboxzux 8 yıl
Aslında güzel ama pek kullanışlığı değil ve Türkiye'ye getirmezler bence de.
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chtk 8 yıl

aboxzux

Aslında güzel ama pek kullanışlığı değil ve Türkiye'ye getirmezler bence de.

+1
Getirseler bile tutmaz.
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Mr. Jingles 8 yıl
Bu işten kârlı çıkan tek firma Google oluyor. Android üreticileri çoğaldıkça pazardaki ekmek bölünüyor ve firmaların kâr oranları düşüyor. Bakalım bunun sonu nereye gidecek?
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FightForBeer 8 yıl
1 kalip sabun kaydiriyorsun 2 kalip sabun oluyor :D
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Haddat 8 yıl
İlginç olmuş. Kyocera Fotokopi,printer satan bayide çalışan biri olarak söyleye bilirim ki.. Bu tür cihazları türkiyeye getirmiyorlar.. Yani kafa yormaya gerek yok.
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