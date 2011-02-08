Kyocera Echo: Dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Androidli telefonu

HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Acer, Dell, Huawei gibi cep telefonu pazarını yönlendiren firmalar tarafından benimsenen Google'ın mobil işletim sistemi Android hızla yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ediyor. Sprint, dünyanın ilk çift dokunmatik ekranlı ve Android işletim sistemli telefonu Kyrocera Echo'nun lansmanını teknoloji severlerin huzurunda gerçekleştirdi.

115.0 x 56.5 x 17.2 mm boyutlarında ve 193 gram ağırlığında tasarlanan Echo, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm QSD8650 Snapdragon işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor; Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. EV-DO (3.1 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefonda pazardaki rakiplerinden farklı olarak iki tane 3.5 inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. Telefonun, isteğe bağlı olarak patentli tasarımı gereği normal bir cep telefonu, mini dizüstü bilgisayar veya tablet formunda kullanılabilmesi olanağı tüketicilere sunulmuş. Böylece ekranlardan yalnızca birisini kullanabilirsiniz (normal telefon formu), iki ekranı bütünleştirerek yaklaşık 4.7 inç boyutlu, 800 x 960 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olabilirsiniz (tablet formu), her iki ekranda iki farklı uygulamayı görüntüleyebilirsiniz veya alttaki ekranı klavye olarak kullanıp üstteki ekranda yazdıklarınızı okuyabilirsiniz. (Detayları görmek için buraya tıklayın.)

Kyrocera Echo'nun 1 GB'lık dahili belleği yetersiz kaldığı durumlarda 32 GB'a kadar microSD kartlarla yükseltilebiliyor, telefonla beraber 8 GB microSD kart hediye ediliyor. İvme, ışık ve mesafe sensörlerini bünyesinde barındıran telefonda günümüzde artık standart haline gelen Wi-Fi 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS üçlüsü unutulmamış.

İstediğiniz kulaklıkla müzik dinleyebilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişine sahip telefonda 5 megapiksel çözünürlüğünde led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamera konumlandırılmış. Kamera 720p çözünürlüğünde video kaydedebilmekte. Son olarak Kyrocera Echo'nun Sprint ile imzalanacak sözleşme karşılığında ilkbaharda 199$'a satışa sunulacağı düşünülüyor.

Tanıtım videosu

http://newsroom.sprint.com/article_display.cfm?article_id=1795