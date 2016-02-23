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Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı

Kyocera ve Sunpartner Technologies ortaklığıyla geliştirilen güneş enerjili telefon konsepti yeni versiyonuyla birlikte artık daha yüksek bir performans vadediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı
Açık hava severler için iyi bir haber var. Kyocera, bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde güneş enerjili telefonunu sergiliyor. Bu küçük cihaz, akıllı telefonların içerisine kullanılabilir güneş panelleri entegre edebilmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bir bakıma işe de yarıyor.

Yeni prototipinin geçtiğimiz yıl Japon elektronik şirketi tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkarılan güneş enerjili telefonun ikinci versiyonu olduğu söyleniyor. Son derece dayanıklı olan telefonun işgücüne dayalı sektörler için oldukça faydalı olabilecek.

Telefon, daha önceki modelde olduğu gibi Sunpartner Technologies ve Kyocera ortaklığıyla geliştirilmiş durumda. Cihaz prototipinin, güneş enerjili filmlerin LCD ve dokunmatik panel arasına yerleştirilmesiyle oluşturulduğu belirtiliyor. Japon teknoloji firması ve Fransız ortağının yeni akıllı telefon fikri, bu konsept üzerine inşa edilmiş durumda.
Kyocera'nın son telefonu 5 inç 1080p ekran ve Android işletim sisteminin özel bir sürümüne sahip. Ayrıca son güneş enerjili telefon prototipinin geliştirilmiş güç verimliliğine sahip olacağı bildiriliyor. Telefonu güneş ışığı altında 3 dakika boyunca bekleterek 1 dakikalık bir konuşma süresi elde edilebilecek. Bu da önceki modelden daha yüksek bir performans anlamına geliyor. Daha önceki versiyonda 2 dakikalık bir konuşma süresi için 10 dakikalık bir güneş enerjisi takviyesi gerekiyordu.

Kyocera ayrıca kullanıcıların şarj koşullarını hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacak bir uygulama da hazırlamış durumda. Böylece telefonun güneş ışığından ne derece yararlanabildiği takip edilebiliyor. Son derece iyi düşünülmüş akıllı telefon tasarımı şimdilik sadece prototip aşamasında. Telefonun ne zaman piyasaya sürülebileceği konusunda ise henüz hiçbir bilgi yok.


http://www.engadget.com/2016/02/22/kyocera-solar-powered-prototype-smartphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
lan yanarım yanarım bu fikri 3 yıl önce lisede düşünmüştüm ona yanarım A.k benimki biraz daha farklıydı hatta ama bizde durumlar kısıtlı tabi bunu hangi firmaya nasıl anlatacağımıda bilmiyorum birde kaza yaptığında 2 aracında hasar almasını önleyen fikrim var hala çizimi duruyo ajandamda bunlara çok yanarım işte
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mhmtfrt. 3 yıl
Teknolojisi hakkında daha detaylı bi bilgi yok mu? Biraz havada kalmış ama iyi teknoloji
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caneycaney 3 yıl
Bilgitaşa selam olsun
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profecco 3 yıl
Nokia'nın buna benzer bir güneş panelli cep telefonu modeli vardı burdakinden farklıydı tabi. Bataryayı çıkarıp ters yerleştiriyordunuz arka kısmında güneş paneli vardı.
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yoksulseytan22 3 yıl
Nokia insanlık için büyük bir şey açıklayacaktı!
Noldu açıklamadılar mı?
Haberiniz var mı?
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shadowtr 3 yıl yoksulseytan22
AirScale Radio Access
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