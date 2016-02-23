Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı

Açık hava severler için iyi bir haber var. Kyocera, bu yıl Mobil Dünya Kongresi'nde güneş enerjili telefonunu sergiliyor. Bu küçük cihaz, akıllı telefonların içerisine kullanılabilir güneş panelleri entegre edebilmenin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bir bakıma işe de yarıyor.





Yeni prototipinin geçtiğimiz yıl Japon elektronik şirketi tarafından Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkarılan güneş enerjili telefonun ikinci versiyonu olduğu söyleniyor. Son derece dayanıklı olan telefonun işgücüne dayalı sektörler için oldukça faydalı olabilecek.





Telefon, daha önceki modelde olduğu gibi Sunpartner Technologies ve Kyocera ortaklığıyla geliştirilmiş durumda. Cihaz prototipinin, güneş enerjili filmlerin LCD ve dokunmatik panel arasına yerleştirilmesiyle oluşturulduğu belirtiliyor. Japon teknoloji firması ve Fransız ortağının yeni akıllı telefon fikri, bu konsept üzerine inşa edilmiş durumda.

Kyocera'nın son telefonu 5 inç 1080p ekran ve Android işletim sisteminin özel bir sürümüne sahip. Ayrıca son güneş enerjili telefon prototipinin geliştirilmiş güç verimliliğine sahip olacağı bildiriliyor. Telefonu güneş ışığı altında 3 dakika boyunca bekleterek 1 dakikalık bir konuşma süresi elde edilebilecek. Bu da önceki modelden daha yüksek bir performans anlamına geliyor. Daha önceki versiyonda 2 dakikalık bir konuşma süresi için 10 dakikalık bir güneş enerjisi takviyesi gerekiyordu.





Kyocera ayrıca kullanıcıların şarj koşullarını hakkında fikir sahibi olmalarını sağlayacak bir uygulama da hazırlamış durumda. Böylece telefonun güneş ışığından ne derece yararlanabildiği takip edilebiliyor. Son derece iyi düşünülmüş akıllı telefon tasarımı şimdilik sadece prototip aşamasında. Telefonun ne zaman piyasaya sürülebileceği konusunda ise henüz hiçbir bilgi yok.



