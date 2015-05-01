LG 2015 yılının ilk çeyreğine ait mali raporunu yayınladı

Geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi modeli G4'ü tanıtarak adından söz ettiren LG kısa bir süre önce de 2015 yılının ilk çeyreğine ait mali raporunu yayınladı. 1 Ocak - 31 Mart tarihlerini kapsayan raporda LG Mobile bölümü geçtiğimiz yıla göre artış gösterirken diğer bölümlerin gelirlerinde az miktarda düşüş görülüyor.

Akıllı telefon satışları ile 3.27 Milyar dolara ulaşırken bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %5 büyümeye işaret ediyor. Ayrıca toplam satılan telefon sayısı da %26 artarak 15.4 Milyona ulaşmış durumda. Özellikle geçen yıla göre Kuzey Amerika bölgesindeki satışların %66 oranında yükselmesi dikkat çekiyor. Kendi vatanında 2014 yılının 4. çeyreğine göre büyümeye devam eden şirketin satışları geçtiğimiz yıla göre %25'lik bir düşüş gösteriyor.

LG Ev Eğlenceleri bölümü geçen yılın aynı dönemine göre %5 gelir kaybı yaşayarak 4.03 Milyar dolar kazandı, ancak bu kazanç bölümün harcamaları ile eşit düzeyde. LG Ev aletleri ve Hava çözümleri bölümü ise 208 Milyon dolarlık bir kâr elde etmeyi başardı.

2013 yılında kurulan araç bölümüne bu yıl raporlarında ilk kez yer verilirken bu bölüm 2.18 Milyon dolar zarar elde etti. Elektrikli araçlar ve araç bileşenleri üzerine çalışan bu bölümün ilerleyen dönemlerde gelirlerini arttırması bekleniyor