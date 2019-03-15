LG, 2019 model premium TV modellerini duyurdu

Teknoloji devlerinden LG, aralarında OLED ve NanoCell TV olduğu 2019 model premium Televizyon modellerini Seul'de gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde tanıttı. Bu yıl premium TV segmentinin yüzde 20’sini OLED TV modellerinden oluşturan LG, 2019 yılında 3.6 milyon, 2020 yılında 7 milyon ve 2021 yılında ise 10 milyon adet OLED TV satmayı hedefliyor.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni model LG OLED ve NanoCell TV modelleri, ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesine sahip. Apple AirPlay 2 ve Apple HomeKit desteği de sunacak olan LG TV'ler Apple kullanıcıalrının cihazlarındaki videoları TV'lerine kolayca aktarmalarını sağlayacak. Google Assistant ve Amazon Alexa desteğinin de yer alacağı LG TV'ler AI platformlarını destekleyen ilk cihazlar olacak.

LG’nin W9, E9 ve C9 OLED TV modellerinde bulunan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, derin öğrenme algoritması ve geniş görsel bilgi veri tabanı erişimiyle görüntü ve ses kalitesini yükselttiği ifade ediliyor. Alpha 9 akıllı işlemci görüntü kaynağını tanıyarak görüntüyü optimize ederken, algoritmanın yardımıyla gerçeğe yakın netlikte görüntüler oluşturuyor. İşlemcinin ekran parlaklığını en uygun seviyede tutmak için ortam koşullarını da analiz ettiği belirtilmiş.

LG'nin premium TV serisinin ekran boyutları ise: W9 (77/65), E9 (65/55), C9 (77/65/55) ve B9 (65/55) olarak belirlenmiş. Dünyanın ilk 8K OLED TV’si (88Z9 modeli) LG’nin premium TV portföyünü genişletirken, LG’nin en gelişmiş LED TV’si olan NanoCell TV, üstün görüntü kalitesi, canlı ve gerçek renkler, geniş izleme açısı, ultra ince çerçeve ve ultra geniş ekran seçenekleri sunuyor. Ayrıca 2019 OLED ve NanoCell TV modellerine HDMI 2.1 deseğinin eklenmesi, spor ve aksiyon filmleri gibi hızlı aksiyon içeriğin daha iyi görüntülenmesini sağlıyor.

Yapay zeka destekli

Sinema tutkunlarının HDMI bağlantısını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlayan Gelişmiş Audio Return Channel (eARC) özelliği, kullanıcıların yüksek kalitede ses deneyimi yaşamalarını sağlarken, Variable Refresh Rate (VRR) ve Latency Mode (ALLM) özellikleri sayesinde de takılma olmadan oyun deneyimi elde edilebiliyor.

Aydınlık koşullarda bile, olağanüstü bir HDR deneyimi yaşattığı belirtilen 2019 LG TV'ler, Dolby Vision içerik formatını destekliyorlar. İçerik türüne göre ses ayarlaması yapan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, böylece izlenen içerikteki diyaloglar daha kolay anlaşılmasını ve şarkılardaki vokallerin de daha net duyulmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli TV'ler ses seviyesini de ortama göre ideal seviyede ayarlayabiliyorlar.

LG’nin yapay zeka destekli 2019 NanoCell TV serisi, 49 inç’ten 86 inç’e kadar farklı boyutlarıyla toplam 14 modelden oluşuyor. Bunların arasında şirketin 8K OLED TV (88Z9 modeli) ve bu yılın başında CES fuarında tanıtılan kıvrılabilir LG Signature OLED TV R (65R9 modeli) de bulunuyor. LG'nin 2019 model premium TV'lerinin fiyat bilgilerinin ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağını da belirtelim.

https://www.lg.com/tr/yazili-basin/lg-2019-premium-tvlerini-duyurdu

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanıkonuyla ilgili olarak "2019 model premium TV serisinde de açıkça görüldüğü gibi LG, TV teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. LG’nin gelişmiş yapay zeka teknolojisi, görüntü ve ses kalitesini artırarak TV izleme deneyimini bir adım öteye taşıyor." ifadelerini kullandı.