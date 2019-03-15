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LG, 2019 model premium TV modellerini duyurdu

Güney Koreli teknoloji devi LG, derin öğrenme algoritmasyıla güçlendirilmiş 2019 premium Televizyon modellerini Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlediği etkinlikle tanıttı.
2 ay
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Televizyonlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devlerinden LG, aralarında OLED ve NanoCell TV olduğu 2019 model premium Televizyon modellerini Seul'de gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde tanıttı. Bu yıl premium TV segmentinin yüzde 20’sini OLED TV modellerinden oluşturan LG, 2019 yılında 3.6 milyon, 2020 yılında 7 milyon ve 2021 yılında ise 10 milyon adet OLED TV satmayı hedefliyor.
Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni model LG OLED ve NanoCell TV modelleri, ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci ve derin öğrenme algoritması ile güçlendirilmiş yapay zeka destekli görüntü ve ses kalitesine sahip. Apple AirPlay 2 ve Apple HomeKit desteği de sunacak olan LG TV'ler Apple kullanıcıalrının cihazlarındaki videoları TV'lerine kolayca aktarmalarını sağlayacak. Google Assistant ve Amazon Alexa desteğinin de yer alacağı LG TV'ler AI platformlarını destekleyen ilk cihazlar olacak.
LG’nin W9, E9 ve C9 OLED TV modellerinde bulunan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, derin öğrenme algoritması ve geniş görsel bilgi veri tabanı erişimiyle görüntü ve ses kalitesini yükselttiği ifade ediliyor. Alpha 9 akıllı işlemci görüntü kaynağını tanıyarak görüntüyü optimize ederken, algoritmanın yardımıyla gerçeğe yakın netlikte görüntüler oluşturuyor. İşlemcinin ekran parlaklığını en uygun seviyede tutmak için ortam koşullarını da analiz ettiği belirtilmiş.
LG'nin premium TV serisinin ekran boyutları ise: W9 (77/65), E9 (65/55), C9 (77/65/55) ve B9 (65/55) olarak belirlenmiş. Dünyanın ilk 8K OLED TV’si (88Z9 modeli) LG’nin premium TV portföyünü genişletirken, LG’nin en gelişmiş LED TV’si olan NanoCell TV, üstün görüntü kalitesi, canlı ve gerçek renkler, geniş izleme açısı, ultra ince çerçeve ve ultra geniş ekran seçenekleri sunuyor. Ayrıca 2019 OLED ve NanoCell TV modellerine HDMI 2.1 deseğinin eklenmesi, spor ve aksiyon filmleri gibi hızlı aksiyon içeriğin daha iyi görüntülenmesini sağlıyor.

Yapay zeka destekli 

Sinema tutkunlarının HDMI bağlantısını sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlayan Gelişmiş Audio Return Channel (eARC) özelliği, kullanıcıların yüksek kalitede ses deneyimi yaşamalarını sağlarken, Variable Refresh Rate (VRR) ve Latency Mode (ALLM) özellikleri sayesinde de takılma olmadan oyun deneyimi elde edilebiliyor.
Aydınlık koşullarda bile, olağanüstü bir HDR deneyimi yaşattığı belirtilen 2019 LG TV'ler, Dolby Vision içerik formatını destekliyorlar. İçerik türüne göre ses ayarlaması yapan ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemci, böylece izlenen içerikteki diyaloglar daha kolay anlaşılmasını ve şarkılardaki vokallerin de daha net duyulmasını sağlıyor. Yapay zeka destekli TV'ler ses seviyesini de ortama göre ideal seviyede ayarlayabiliyorlar.
LG’nin yapay zeka destekli 2019 NanoCell TV serisi, 49 inç’ten 86 inç’e kadar farklı boyutlarıyla toplam 14 modelden oluşuyor. Bunların arasında şirketin 8K OLED TV (88Z9 modeli) ve bu yılın başında CES fuarında tanıtılan kıvrılabilir LG Signature OLED TV R (65R9 modeli) de bulunuyor. LG'nin 2019 model premium TV'lerinin fiyat bilgilerinin ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağını da belirtelim.
LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon konuyla ilgili olarak "2019 model premium TV serisinde de açıkça görüldüğü gibi LG, TV teknolojilerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. LG’nin gelişmiş yapay zeka teknolojisi, görüntü ve ses kalitesini artırarak TV izleme deneyimini bir adım öteye taşıyor." ifadelerini kullandı.

https://www.lg.com/tr/yazili-basin/lg-2019-premium-tvlerini-duyurdu Yorum Yaz
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Kerim5100 2 ay en beğenilen
İki üç ay eğlenedursunlar Sony AG Serisini piyasaya çıkarınca otururlar oturdukları yere gene :D
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Antikaruh 2 ay
Burn-in olayı çözülmeden sabaha kadar deep learning yapsınlar, inc büyütsünler...
Günde 4-5 saat oyun, 3-4 saat sabit kanal yayın açık kalan bir TV'nin (ki önceki lgb7v'miz öyle gitti) iki üç tane sabit yazıya-haritaya-bilgiye 3-4 ay dayanamaması bu paraları asla ama asla hak etmediği anlamına gelir. TV'yi günde 1 film için mi açacağım ? Bu paraları verdikten sonra da kimse öyle incik cincik yapay çözümlerden bahsetmesin. Bu parayı veriyorsam benim hiç bir şey yapmamam gerekir, panelin yanması ne demek ?
Micro-led gelene kadar en üst segment tv'leren uzak duruyoruz.
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SEHZADE63 2 ay
Sony diyip duruyorsunuzda sony tükiyeden cekiyor elektronik ürünlerini bence fiyat konusunda esnek olursa nie olmasin..
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Kerim5100 2 ay SEHZADE63
MediaMarkt'ta 55AF8 11500 lira şu an
Muadili LG C8 13bin lira
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esmerbuyucu 2 ay
TV sektörünün lideri LG 2019 OLED serisiyle yine ve yeniden sektörün neden lideri olduğunu gösterdi. Kıskananlar çatlasın 👍🏼
Ayrıca buglu Android TV'lerle kıyaslamaya çalışanlar olmuş. Sakın itibar bile etmeyin.
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Musty3535123 2 ay
oled olmayan alt modellerde IPS panel devamsa bu lg den adam olmaz..
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serafon 2 ay
dosya yöneticisi olmayan tv yarım akıllıdır bana göre, lg için demiyorum bu arada.
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koyunsavar 2 ay
Her haberin altında fanboy yorumları yeni moda oldu
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qoqoCAN 2 ay
vay babam pereminyum, biz kim olaki
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Kerim5100 2 ay en beğenilen
İki üç ay eğlenedursunlar Sony AG Serisini piyasaya çıkarınca otururlar oturdukları yere gene :D
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GT_55 2 ay Kerim5100
Kimse kimseyi oturtmaz.Zaten halihazırda sony oled panel tedarikini lg'den sağlıyor.Çok uçuk farklar olmayacaktır.
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JESKO 2 ay Kerim5100
Sony mi kaldı? Playstation olmasa para kazandıkları departmanları kalmadı.
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