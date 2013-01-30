LG, 4. çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı: 15.4 milyon mobil telefon satışı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı.



Yayımlanan finansal rapora göre LG'nin mobil iletişim bölümü, 2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde, 15.4 milyon adet mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirerek 2 milyar 580 milyon dolar satış geliri elde etmiş. Mobil telefon satışlarının, 8.6 milyon adedini akıllı telefonların oluşturduğunu belirtelim. Üçüncü çeyreğe kıyasla mobil telefon satışları %7'lik artış, akıllı telefon satışları ise %23'lük artış sergilemiş durumda. LG, bir önceki çeyrekte 7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapabilmişti. Güney Koreli üretici, Optimus L serisinin, Optimus G'nin, Optimus Vu serisinin ve Google Nexus 4'ün satışlarından memnun görünmekte.



LG'nin ev elektroniği, beyaz eşya, havalandırma ve enerji çözümleri gibi bölümleri de dikkate alındığında 2012 yılı boyunca 45 milyar 220 milyon dolar satış geliri ve 80 milyon 750 bin dolar net kar kaydedilmiş.



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