Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG, 4. çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı: 15.4 milyon mobil telefon satışı

6 yıl
850
1
17
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, 4. çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı: 15.4 milyon mobil telefon satışı
Güney Kore'nin teknoloji devlerinden LG, 2012 mali yılı finansal raporunu yayımladı.
Yayımlanan finansal rapora göre LG'nin mobil iletişim bölümü, 2012 mali yılının dördüncü çeyreğinde, 15.4 milyon adet mobil telefon sevkiyatı gerçekleştirerek 2 milyar 580 milyon dolar satış geliri elde etmiş. Mobil telefon satışlarının, 8.6 milyon adedini akıllı telefonların oluşturduğunu belirtelim. Üçüncü çeyreğe kıyasla mobil telefon satışları %7'lik artış, akıllı telefon satışları ise %23'lük artış sergilemiş durumda. LG, bir önceki çeyrekte 7 milyon akıllı telefon sevkiyatı yapabilmişti. Güney Koreli üretici, Optimus L serisinin, Optimus G'nin, Optimus Vu serisinin ve Google Nexus 4'ün satışlarından memnun görünmekte.
LG'nin ev elektroniği, beyaz eşya, havalandırma ve enerji çözümleri gibi bölümleri de dikkate alındığında 2012 yılı boyunca 45 milyar 220 milyon dolar satış geliri ve 80 milyon 750 bin dolar net kar kaydedilmiş.

http://lgnewsroom.com/newsroom/contents/63059 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dwight Stifler 6 yıl
Lc batıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psikotrex 6 yıl
Arkadaşlar sony zarar ediyor. LG nin kar oranı en azından kendilerini idare edecek seviyede. Malum küresel kriz var. Oradan buradan ancak 100.000.000 dolar kar edebildiler. Ki zarar etmemeleri bile çok iyi bir haber. Sony sürekli zarar ediyor. Uzakdoğu teknoloji firmaları zor durumda. Samsung dışında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Bedavaya mi yapti bu firma telefonlari gelire bak kar a bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matrix22 6 yıl
satış geliri ile kar oranı kesinlikle yanlış yazılmış 45 milyar dolar ciro %10 net karı olsa 4.5 milyar dolara oda olmadı 3 milyar ama 80 milyon ne ayak 8 milyar demek istemişler galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
icg 6 yıl
Gelire bak kara bak! Adamlar neredeyse bedavaya çalışmış uygun ürün satmak için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
Nexus 4 u bir hacimli uretmis olsaydi su satisi tek modelli yapmisti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcurse 6 yıl
oha kârı ciroya göre ne kadar düşük.
yazık hiç optimize etmemişler mi bunlar süreçlerini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
resimdeki optimus g ye sadece uzakran bakabildik
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumWE 6 yıl
Helal olsun başka ne denir , demekki birde destek ve update kısmını geliştirseler kimseye telefon sattımayacaklar hiç bir şey yapmadan bu kadar cihaz sattılarsa ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Türkmenli 6 yıl
15.4 milyon potansiyel magdur [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 6 yıl
avrupada Amerika'da LG çok tutuluyor genel olrak, bu güncelleme zaaflarıyla iyi satıyorlar doğrusu...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Sonidito 6 yıl
Ama hala güncelleme işi tırt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
850 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, lg
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Lenovo IdeaPad S400 "Harici ekran kartlı ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim