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LG Action CAM LTE aksiyon kamerası satışa çıkıyor

Sürekli akıllı telefonlara bağlı olmayan bir aksiyon kamerası arıyorsanız, LG'nin Action Cam LTE adındaki yeni ürünü ihtiyacınıza cevap verecek kabiliyetlere sahip.
2 yıl
5,5b
1
8
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin geçen Mayıs ayında lanse ettiği ve aksiyon kamerası sektörüne adımını attığı LTE destekli LG Action CAM LTE modeli, memleketi Güney Kore’de satışa çıkıyor. Modelin fiyat ayrıntısı da netleşti.

LG Action CAM LTE üzerinde 1/2.3 inçlik 12.3MP çözünürlüğünde ve 1.55 mikron piksel büyüklüğüne sahip bir sensör yer alıyor. Video tarafında 120 kare/saniye hızında 720p, 60 kare/saniye hızında Full HD, 30 kare/saniye hızında 4K kayıt imkanı mevcut. Ayrıca 720p çözünürlükte canlı yayın da yapılabiliyor.

Kayıtlar 2TB’ye kadar kapasite sunan microSD kartlar üzerinde saklanabildiği gibi USB 2.0 Type-C yoluyla da alınabiliyor. Ayrıca GPS, jiroskop, ivmeölçer, Bluetooth 4.1 ve WiFi teknolojileri de cihazdaki yerini almış.

Ayrıca Bkz. "LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor"

Aksiyon kamerasının ilgi çekici tarafı LTE modeme sahip olması. Bu sayede, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmadan, önceden belirlenmiş siteler üzerinde canlı yayın aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca cihazı, uzaktan kontrol edilebilen kablosuz bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz.

Özel yetenekleri nedeniyle, cihazda bir bilgisayar donanımı mevcut. Adı bilinmeyen bir işlemci ve 2GB RAM yanında, işletim sistemi için de 4GB yer ayrılmış. 1400mAh kapasiteli batarya ile 4 saate kadar Full HD video kaydı yapılabiliyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakika çalışabilen ürün, için 350$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Güney Kore’nin ardından modelin diğer ülkelere de gitmesi bekleniyor.

 

http://www.phonearena.com/news/LG-launches-the-water-proof-Action-CAM-LTE-stream-anywhere-control-it-remotely_id83303 Yorum Yaz
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yimmasabi 2 yıl
60 kare/saniye hızında Full HD yeterli süper
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draconist 2 yıl
Dedikleri gibi 4 saate kadar Full HD video kaydı olursa çok iyi, yalnız GPS açıkken bunun ne kadara düşeceği önemli, 2 saat üzeri olursa yine çok iyi, motosiklet gezilerinde kaska takıp çekim yapmak için düşünüyorum, Sony'nin GPS modülü olan bir action cam modeline niyetliydim ama onun şarjı 1 saay 20 dk civarında, LG 3 saat bile verebilse müthiş olur, kutu içeriğinden de aparatları da çıkarsa maksimum 1500 TL fiyat bu ürün için gayet iyi olur.
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bbo1717 2 yıl
Teknik özellik olarak iyi duruyor. Diğer firmalar için de rekabet başlatırsa güzel ürünler artacaktır.
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interwap 2 yıl
Güzel
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hidrojennn 2 yıl
LG gibi bir firmadan bu sektöre girecekse farklılık getirmesini beklerdim. özellikler benzer, fiyat benzer.
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