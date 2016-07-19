LG Action CAM LTE aksiyon kamerası satışa çıkıyor

LG’nin geçen Mayıs ayında lanse ettiği ve aksiyon kamerası sektörüne adımını attığı LTE destekli LG Action CAM LTE modeli, memleketi Güney Kore’de satışa çıkıyor. Modelin fiyat ayrıntısı da netleşti.

LG Action CAM LTE üzerinde 1/2.3 inçlik 12.3MP çözünürlüğünde ve 1.55 mikron piksel büyüklüğüne sahip bir sensör yer alıyor. Video tarafında 120 kare/saniye hızında 720p, 60 kare/saniye hızında Full HD, 30 kare/saniye hızında 4K kayıt imkanı mevcut. Ayrıca 720p çözünürlükte canlı yayın da yapılabiliyor.

Kayıtlar 2TB’ye kadar kapasite sunan microSD kartlar üzerinde saklanabildiği gibi USB 2.0 Type-C yoluyla da alınabiliyor. Ayrıca GPS, jiroskop, ivmeölçer, Bluetooth 4.1 ve WiFi teknolojileri de cihazdaki yerini almış.

Ayrıca Bkz.

"LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor"

Aksiyon kamerasının ilgi çekici tarafı LTE modeme sahip olması. Bu sayede, herhangi bir akıllı telefona bağlı olmadan, önceden belirlenmiş siteler üzerinde canlı yayın aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca cihazı, uzaktan kontrol edilebilen kablosuz bir güvenlik kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz.

Özel yetenekleri nedeniyle, cihazda bir bilgisayar donanımı mevcut. Adı bilinmeyen bir işlemci ve 2GB RAM yanında, işletim sistemi için de 4GB yer ayrılmış. 1400mAh kapasiteli batarya ile 4 saate kadar Full HD video kaydı yapılabiliyor. IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye kadar 30 dakika çalışabilen ürün, için 350$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Güney Kore’nin ardından modelin diğer ülkelere de gitmesi bekleniyor.