LG : Bu yıl Nexus cihazımız olmayacak





Google'ın bu yıl itibariyle sonlandırması beklenen Nexus mobil cihaz programının kapanışı hangi modellerle yapacağı bilinmezken, LG'den Nexus 6 ve HTC'den Nexus 8 iddiaları ön plana çıkıyor.





Ancak LG iletişim direktörü Ken Hong bir basın toplantısında, eğer bu yıl için bir Nexus akıllı telefonu düşünülseydi Google'ın şimdiye kadar kendileri ile irtibata geçmiş olması gerektiğini ifade etti. Nexus 5 için geçen yıl bu dönemlerde Google ile görüşmeler başlamıştı. Hong bu bakımdan yeni bir Nexus cihazı üretmeyecekleri ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.





Hong'un bu açıklamaları aslında iki ihtimali gündeme getiriyor. Bunlardan bir tanesi Nexus akıllı telefonun bu yıl farklı bir firma tarafından üretileceği ki HTC buna en yakın ihtimal olabilir, diğer ise bu yıl herhangi bir Nexus akıllı telefonunun olmayacağı.





Açıklamalar diğer bir konuya da ışık tutuyor. Google'ın gelecek yıl başında Nexus yerine Android Silver adında saf Android deneyimine yakın tecrübe sunacak akıllı telefonları sertifikaladığı yeni bir programa başlayacağı ve ilk cihazın da LG'den geleceği iddia edilmişti. Bu bakımdan Silver projesinde bir LG telefonu ihtimali de düşük görünüyor.





Hang ayrıca Nexus programında para kazanmanın çok zor olduğunu ve genelde Google'a bağımlı olduğunuzu belirtirken, Google'ın istediği kadardan fazla cihaz üretemediklerini de sözlerine ekledi.





Google'ın Nexus ve Play Edition programlarına nasıl bir akıbet hazırladığı halen netlik kazanmadı ve haftaya başlayacak I/O 2014 konferansında detaylı bilgilerin açıklanması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/There-wont-be-a-Nexus-6-from-LG-says-a-company-exec_id57247