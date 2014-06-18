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LG : Bu yıl Nexus cihazımız olmayacak

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG : Bu yıl Nexus cihazımız olmayacak

Google'ın bu yıl itibariyle sonlandırması beklenen Nexus mobil cihaz programının kapanışı hangi modellerle yapacağı bilinmezken, LG'den Nexus 6 ve HTC'den Nexus 8 iddiaları ön plana çıkıyor.

Ancak LG iletişim direktörü Ken Hong bir basın toplantısında, eğer bu yıl için bir Nexus akıllı telefonu düşünülseydi Google'ın şimdiye kadar kendileri ile irtibata geçmiş olması gerektiğini ifade etti. Nexus 5 için geçen yıl bu dönemlerde Google ile görüşmeler başlamıştı. Hong bu bakımdan yeni bir Nexus cihazı üretmeyecekleri ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. 

Hong'un bu açıklamaları aslında iki ihtimali gündeme getiriyor. Bunlardan bir tanesi Nexus akıllı telefonun bu yıl farklı bir firma tarafından üretileceği ki HTC buna en yakın ihtimal olabilir, diğer ise bu yıl herhangi bir Nexus akıllı telefonunun olmayacağı.

Açıklamalar diğer bir konuya da ışık tutuyor. Google'ın gelecek yıl başında Nexus yerine Android Silver adında saf Android deneyimine yakın tecrübe sunacak akıllı telefonları sertifikaladığı yeni bir programa başlayacağı ve ilk cihazın da LG'den geleceği iddia edilmişti. Bu bakımdan Silver projesinde bir LG telefonu ihtimali de düşük görünüyor. 

Hang ayrıca Nexus programında para kazanmanın çok zor olduğunu ve genelde Google'a bağımlı olduğunuzu belirtirken, Google'ın istediği kadardan fazla cihaz üretemediklerini de sözlerine ekledi.

Google'ın Nexus ve Play Edition programlarına nasıl bir akıbet hazırladığı halen netlik kazanmadı ve haftaya başlayacak I/O 2014 konferansında detaylı bilgilerin açıklanması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/There-wont-be-a-Nexus-6-from-LG-says-a-company-exec_id57247 Yorum Yaz
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egeboys0 4 yıl en beğenilen
Nexusun hızlı güncelleme alması LG nin dengesini bozdu. Bünye alısık degil tabi
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acura07 4 yıl
htc ye mı yaptırıcaklarmıs


heralde tr fıyatı 2000+ olur
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hukuksever 4 yıl
Ucuz nexus moto g dir.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
zaten bize bi faydası yoktu
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srt5338 4 yıl
devam etse güzel olur nexus güzel telefon
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28ky28 4 yıl
lg gitti nexus a g2 yi koydu rakip olarak buda google nin zoruna gitmis olabilir :D
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einhander 4 yıl
google acıklama yapmıstı zaten nexus serısı uretmıcez markaların google edition versıyonları gıbı modeller cıkaracagını soylemıslerdı
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djmuco23 4 yıl
Teşekkürler LG
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Tom Hagen 4 yıl
Nexus 4e bir kac guncellestirme daha sunar bu durum. Ayrica g2 yuzunden nexus5 beklenen ilgiyi gormedi..
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Swonz 4 yıl
Nexus 5 alıcam
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Memko35 4 yıl
Öncelikle belirtmeliyim G2 ile birlikte LG'ye oldukça ısınmıştım, ancak daha sonra başıma gelenler şöyle;
23 Nisan'da Nexus 5 aldım ve hala kullanamıyorum en son yenisini gönderecekti LG :) Sevis kalitesi yerlerde diyebilirim. 20 işgünü içinde arka kapağın yenisi takamadılar. Takamadık dediler öyleyse seçimlik hakkımı kullanayım dedim ona da imkan vermediler firma kendi başına iş yapıyor benim adıma değişim kararı alıyor neyse ben kendimi kurtarırım ama LG ile alım-satım ilişkisine girecekseniz kendinize hukuk danışmanı bulmanızı öneririm, Google cihazlarının da bu kötü hizmetten kurtulduğuna sevindim.
2 Yanıt Yanıtla +2
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trakyAli-1986 4 yıl Memko35
Memko35

Öncelikle belirtmeliyim G2 ile birlikte LG'ye oldukça ısınmıştım, ancak daha sonra başıma gelenler şöyle;
23 Nisan'da Nexus 5 aldım ve hala kullanamıyorum en son yenisini gönderecekti LG :) Sevis kalitesi yerlerde diyebilirim. 20 işgünü içinde arka kapağın yenisi takamadılar. Takamadık dediler öyleyse seçimlik hakkımı kullanayım dedim ona da imkan vermediler firma kendi başına iş yapıyor benim adıma değişim kararı alıyor neyse ben kendimi kurtarırım ama LG ile alım-satım ilişkisine girecekseniz kendinize hukuk danışmanı bulmanızı öneririm, Google cihazlarının da bu kötü hizmetten kurtulduğuna sevindim.

o sana denk gelmiş artık hangi servise verdin ise sorun onda yoksa 3 seneden fazladık lg telefon kullanırım 2 kez garantiye gitti cevremdede kullanıp garantiye gönderen var hiç sıkıntı çıkmadı.

ama lg merkezi nexusları hasır altı edin önemsemeyin demiş ise bilemem.
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Legend. 4 yıl Memko35
Memko35

Öncelikle belirtmeliyim G2 ile birlikte LG'ye oldukça ısınmıştım, ancak daha sonra başıma gelenler şöyle;
23 Nisan'da Nexus 5 aldım ve hala kullanamıyorum en son yenisini gönderecekti LG :) Sevis kalitesi yerlerde diyebilirim. 20 işgünü içinde arka kapağın yenisi takamadılar. Takamadık dediler öyleyse seçimlik hakkımı kullanayım dedim ona da imkan vermediler firma kendi başına iş yapıyor benim adıma değişim kararı alıyor neyse ben kendimi kurtarırım ama LG ile alım-satım ilişkisine girecekseniz kendinize hukuk danışmanı bulmanızı öneririm, Google cihazlarının da bu kötü hizmetten kurtulduğuna sevindim.

LG ile ne alakası var servis kötü. Hangi servis ?
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Silent Guardian 4 yıl
Batarya koysalar 5S yerine tercih ederdim. Rezalet ötesi şarj süresi var.
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Chandler Bing 4 yıl
neden sony nexus istiyorsunuz? sony hangi konuda iyi?
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Balawitz 4 yıl Silent Guardian
Purity rom ile cok rahat 5 saat ekran suresi alinabiliyor ayrica halen custom romlar tam olarak oturmuş degil. Mesela 1 sene sonra cok daha guzel halde olacaktir telefon. Apple telefonu degil ki zamanla yavaslasin
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swat882 4 yıl
Moto g en iyisini sunuyor zaten
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assasin34 4 yıl
insallah sony yada htc yapar bu seneki nexus..5 kullaniyorum.tereddutsuz 6'ya gecerim.android'in keyfi nexus'da cikiyor bence.
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